Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τους γιατρό Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο, οι οποίοι οδηγούνται στη φυλακή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την μαραθώνια απολογία των 17 ωρών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η γιατρός, η οποία δηλώνει σύμβουλος του σεξ και ότι κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην «Κβαντική Ιατρική» από το «Κβαντικό Πανεπιστήμιο» της Χαβάης, φέρεται φέρεται να έστειλε τη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης σε έναν «γιατρό – υπνωτιστή».

Advertisement

Advertisement

Αυτό έγινε, λίγα λεπτά πριν ο τραγουδιστής ξεψυχήσει μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης (9.9.26).

Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν ο «γιατρός – υπνωτιστής» ήταν αυτός στον οποίο η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, την ώρα που αυτός βρισκόταν συνδεδεμένος στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει γίνει ακόμα καθώς δεν έχει δοθεί ακόμα το «πράσινο» φως από τον εισαγγελέα για την άρση απορρήτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τον ρόλο του συγκεκριμένου «γιατρού – υπνωτιστή» στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ερευνούν εάν ήταν ο άνθρωπος που έφερε αρχικά σε επαφή τον τραγουδιστή με την 56χρονη γιατρό.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14:44 και στις 14:45 η γιατρός τράβηξε δύο φωτογραφίες που δείχνουν τον Γιώργο Μαζωνάκη να είναι αναίσθητος πάνω στο κρεβάτι. Φωτογραφίες, τις οποίες έσβησε από το κινητό της τηλέφωνο αλλά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τις ανακτήσουν.

Η ίδια, επίσης αναζήτησε στην Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγίες για να μάθει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να επαναφέρει στη ζωή έναν ασθενή! Ακόμη, έβγαλε φωτογραφία τον Γιώργο Μαζωνάκη όταν έκανε τη θεραπεία, αλλά στη συνέχεια έσπευσε να διαγράψει τη φωτογραφία, κάτι όμως που οι αστυνομικοί ανέκτησαν.