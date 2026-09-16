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Οι Αρχές εξετάζουν ψηφιακά πειστήρια και δεδομένα από το ιατρικό μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες της μοιραίας θεραπείας.

Η έρευνα επικεντρώνεται επίσης στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των κατηγορουμένων, προκειμένου να αποκαλυφθούν τυχόν κρίσιμες επικοινωνίες με τρίτα πρόσωπα.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ανέτρεψαν τις αρχικές καταθέσεις σχετικά με τον χρόνο άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, αναδεικνύοντας αντιφάσεις στις πληροφορίες.

Η Αστυνομία έχει ανακτήσει διαγραμμένο φωτογραφικό υλικό που σχετίζεται με τη διαδικασία, το οποίο αξιολογείται πλέον στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής ανάκρισης.

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Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι, παρά το γεγονός ότι η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει στην προφυλάκιση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για την υπόθεση.

Μετά τις απολογίες τους, εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών για τον θάνατο του τραγουδιστή. Ωστόσο, η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται και νέα στοιχεία εξακολουθούν να εξετάζονται.

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Μιλώντας στο ERTnews για την πορεία των ερευνών, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκάλυψε ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είχε προλάβει να παραδώσει δύο εκθέσεις στις ανακριτικές Αρχές πριν από τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Στόχος ήταν να υπάρχουν στη διάθεση των δικαστικών Αρχών περισσότερα δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, η αστυνομική έρευνα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή εξετάζονται ψηφιακά πειστήρια που σχετίζονται με τους δύο κατηγορούμενους, ενώ παράλληλα αναμένεται να καταθέσουν και πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Στο μικροσκόπιο οι τηλεφωνικές επικοινωνίες

Ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της έρευνας αναμένεται να έχει και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Από τα δεδομένα που θα προκύψουν, οι Αρχές θα επιχειρήσουν να διαπιστώσουν εάν οι δύο γιατροί είχαν επικοινωνία μεταξύ τους ή με τρίτα πρόσωπα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και τη διακίνηση φωτογραφικού υλικού που συνδέεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να ανακτήσουν υλικό που είχε διαγραφεί. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να συμβάλει στην προσπάθεια να διαπιστωθεί ποιος έλαβε το συγκεκριμένο υλικό, αλλά και με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκε.

Ένα από τα πρώτα στοιχεία στα οποία επικεντρώθηκε η έρευνα των Αρχών ήταν ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο. Όπως ανέφερε η Κωνσταντία Δημογλίδου, οι πρώτες καταθέσεις που έλαβαν οι Αρχές περιείχαν αντιφάσεις σχετικά με το συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

Η έρευνα που ακολούθησε, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διαμόρφωσε διαφορετική εικόνα αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του τραγουδιστή στο ιατρείο. Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την υπόθεση, καθώς συνδέεται άμεσα με όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και με τα γεγονότα που προηγήθηκαν της άφιξης του ΕΚΑΒ.

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«Απεδείχθη ότι ήταν άλλος ο χρόνος περίπου κοντά στις 2:00 το μεσημέρι που προσήλθε στο ιατρείο, ενώ η αρχική εικόνα που μας δόθηκε είναι ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός έφθασε στο ιατρείο λίγα λεπτά πριν παραληφθεί από το ΕΚΑΒ», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Στο μικροσκόπιο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχει δοθεί και στο ιατρικό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Όπως αποκάλυψε η Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών να αποκωδικοποιήσουν τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης συσκευής, παρότι δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με το συγκεκριμένο μηχάνημα.

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«Οι αστυνομικοί της έρευνας κατάφεραν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη λειτουργία της συσκευής και τα στάδια της διαδικασίας και έχει συνταχθεί σχετική έκθεση, η οποία έχει ήδη παραδοθεί στον αρμόδιο ανακριτή», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Από την αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων της συσκευής προέκυψαν ενδείξεις και ειδοποιήσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αξιολογούνται στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές Αρχές έχουν στην κατοχή τους φωτογραφικό και ψηφιακό υλικό, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, καταγράφει τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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Ασφαλισμένος ο χώρος του ιατρείου

Η Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνισε ακόμη ότι ο χώρος του ιατρείου έχει ασφαλιστεί και ότι οι Αρχές έχουν ήδη λάβει και κατασχέσει τα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για την έρευνα.

Καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω διερεύνηση αναμένεται να παίξει και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Μέσω των σχετικών στοιχείων θα επιχειρηθεί να διαπιστωθεί με ποιους ανθρώπους επικοινώνησαν οι δύο κατηγορούμενοι κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και εάν πραγματοποιήθηκαν κλήσεις προς τρίτα πρόσωπα είτε για την παροχή βοήθειας είτε για την ενημέρωσή τους σχετικά με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, στην περίπτωση των γραπτών επικοινωνιών υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστεί το αντίστοιχο ψηφιακό υλικό. Παράλληλα, από τα δεδομένα των τηλεφωνικών κλήσεων μπορούν να προκύψουν τα πρόσωπα που επικοινώνησαν με τους δύο κατηγορούμενους. Στη συνέχεια, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τα συγκεκριμένα πρόσωπα μπορούν να κληθούν να καταθέσουν.

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Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζεται, με τα ψηφιακά πειστήρια, τις καταγραφές και τα δεδομένα του ιατρικού μηχανήματος, αλλά και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες να αποτελούν πλέον βασικούς άξονες για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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