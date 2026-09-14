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Οι ελεγκτές αναζητούν τον πραγματικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας του ιατρείου, συγκρίνοντας τα δηλωμένα εισοδήματα με τις καταγγελίες για υψηλές χρεώσεις θεραπειών.

Παράλληλα, εξετάζεται η λειτουργία μονοπρόσωπης εταιρείας που εισάγει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό από τη Νότια Κορέα, καθώς και οι πιθανές οικονομικές σχέσεις των γιατρών με προμηθευτές σκευασμάτων.

Οι αρχές αναλύουν φορολογικά στοιχεία και ψηφιακό υλικό για να διαπιστώσουν αν η κινητή και ακίνητη περιουσία των ελεγχόμενων δικαιολογείται από τα επίσημα εισοδήματά τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί τελικό πόρισμα που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη παράνομων δραστηριοτήτων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Ένας δεύτερος, καθαρά οικονομικός φάκελος ανοίγει παράλληλα με την έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η Αρχή για το Ξέπλυμα και η ΑΑΔΕ επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το οικονομικό αποτύπωμα των δύο γιατρών, ακολουθώντας διαφορετικές αλλά παράλληλες διαδρομές. Στο επίκεντρο βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί, δηλωμένα εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, φορολογικά παραστατικά και συναλλαγές με τρίτους. Το ερώτημα που θα απαντηθεί είναι αν συμβαδίζει η οικονομική εικόνα που εμφανίζεται επίσημα με την πραγματική έκταση της οικονομικής τους δραστηριότητας;

Από τα 300 στα 10.000 ευρώ

Ένα πρώτο μέτρο σύγκρισης δίνουν οι χρεώσεις που περιγράφουν πελάτες του ιατρείου. Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μία επίσκεψη μπορούσε να κοστίζει περίπου 300 ευρώ, ενώ περισσότερο σύνθετες θεραπείες ανέβαζαν σημαντικά τον λογαριασμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το συνολικό κόστος θεραπευτικών προγραμμάτων και σκευασμάτων φέρεται να μπορούσε να φθάσει ακόμη και τις 10.000 ευρώ.

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Οι υψηλές χρεώσεις δεν συνιστούν, βεβαίως, από μόνες τους ένδειξη παρανομίας. Δίνουν όμως στους ελεγκτές ένα κρίσιμο στοιχείο για να αναζητήσουν τον πραγματικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας. Πόσοι πελάτες υπήρχαν; Ποιες θεραπείες πραγματοποιήθηκαν; Πόσα χρήματα εισπράχθηκαν και πόσα από αυτά εμφανίστηκαν στα φορολογικά βιβλία;

Η εταιρεία και η διαδρομή μέχρι τη Νότια Κορέα

Στο οικονομικό παζλ προστίθεται μία ακόμη ενδιαφέρουσα επιχειρηματική διαδρομή. Τον Νοέμβριο του 2025 συστάθηκε στην Αθήνα μονοπρόσωπη εταιρεία, η δραστηριότητα της οποίας συνδέεται με την εισαγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που σχετίζεται με τις συγκεκριμένες θεραπείες.Στα εταιρικά στοιχεία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια γυναίκα συνεπώνυμη με τον έναν από τους δύο γιατρούς.

Το στοιχείο αυτό αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω της σύνδεσης με τη Νότια Κορέα, όπου βρίσκεται η εταιρεία παραγωγής του σχετικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Έχουν εντοπιστεί επίσης στοιχεία που συνδέουν τον έναν γιατρό με την κορεατική πλευρά και με την παρουσίαση των συγκεκριμένων τεχνολογιών. Η ύπαρξη αυτών των εμπορικών σχέσεων δεν υποδηλώνει από μόνη της οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Δημιουργεί όμως μία οικονομική αλυσίδα που έχει ενδιαφέρον να χαρτογραφηθεί: Ποιος εισήγαγε τον εξοπλισμό – ποιος τον διέθετε – ποιος τον χρησιμοποιούσε – ποιος εισέπραττε από τις θεραπείες.

Και τα ακριβά σκευάσματα

Μαρτυρίες ασθενών κάνουν λόγο για συστάσεις αγοράς βιταμινών, συμπληρωμάτων και άλλων σκευασμάτων, το συνολικό κόστος των οποίων μπορούσε, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, να ξεπερνά ακόμη και τα 1.000 ευρώ τον μήνα, για χρονικό διάστημα αρκετών μηνών. Σε ορισμένες μαρτυρίες γίνεται λόγος και για παραπομπή σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσιο στοιχείο που να αποδεικνύει οικονομική σχέση των γιατρών με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Το ερώτημα, ωστόσο, που μπορεί να διερευνηθεί είναι αν επρόκειτο αποκλειστικά για ιατρική σύσταση ή υπήρχε και οικονομική σχέση με προμηθευτές;

Η Αρχή ακολουθεί το χρήμα

Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα έχει διαφορετική στόχευση από τον φορολογικό έλεγχο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται τραπεζικοί λογαριασμοί και κινήσεις κεφαλαίων, καταθέσεις και εμβάσματα, η κινητή και ακίνητη περιουσία, συναλλαγές με τρίτους και οικονομικές διαδρομές που ενδέχεται να φθάνουν και στο εξωτερικό.

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Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν η περιουσία και οι οικονομικές κινήσεις δικαιολογούνται από τα νόμιμα και δηλωμένα εισοδήματα. Και εάν εντοπιστούν ποσά που δεν δικαιολογούνται, τότε αρχίζει η δεύτερη έρευνα: Από πού προήλθαν; Από ποιους λογαριασμούς πέρασαν; Πού κατέληξαν; Υπάρχουν τρίτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις στη διαδρομή; Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει τελικό πόρισμα που να πιστοποιεί την ύπαρξη παράνομου χρήματος.

Η ΑΑΔΕ αναζητά τον πραγματικό τζίρο

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει ξεκινήσει ενδελεχή φορολογικό έλεγχο, έχοντας συλλέξει λογιστικά στοιχεία και ψηφιακό υλικό, μεταξύ των οποίων και σκληρούς δίσκους. Και εκεί μπορεί να βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα «κλειδιά» της έρευνας.

Οι ελεγκτές μπορούν να αντιπαραβάλουν στοιχεία για πελάτες και υπηρεσίες με αποδείξεις, τιμολόγια, POS, τραπεζικές καταθέσεις και φορολογικές δηλώσεις. Παράλληλα, εξετάζεται εάν η κινητή και ακίνητη περιουσία μπορεί να δικαιολογηθεί από τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο έλεγχος μπορεί να κινηθεί σε βάθος δεκαετίας.

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