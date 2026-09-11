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Σταθερά ανοδική πορεία καταγράφει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, με τις επιτυχείς ρυθμίσεις να πλησιάζουν πλέον τις 70.000 και να αφορούν αρχικές οφειλές συνολικού ύψους 20,56 δισ. ευρώ. Παρά την εποχικότητα του Αυγούστου και την αναστολή των σχετικών προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος, μέσα στον μήνα ολοκληρώθηκαν 1.364 νέες ρυθμίσεις, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 69.997.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διατήρηση του ποσοστού εγκρισιμότητας στο 71%, μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών στη διαδικασία.

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Στους οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 7.855 επιτυχείς ρυθμίσεις, από τις οποίες 528 αφορούν άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, έχουν επιτευχθεί 627 αναστολές πλειστηριασμών.

Νέα δεδομένα δημιουργούνται από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, όταν ενεργοποιείται πρόσθετο εργαλείο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του Εξωδικαστικού. Προβλέπεται η δυνατότητα διάσωσης της κύριας κατοικίας με ρευστοποίηση, όπου απαιτείται, δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων.

Η πλατφόρμα δέχεται ήδη οφειλές από 5.000 ευρώ, με δυνατότητα ρύθμισης έως 240 δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τις τράπεζες.