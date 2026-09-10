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Προσωρινά κλείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, καθώς ο ΟΠΕΚΑ προχωρά στις απαραίτητες διαδικασίες για την εκκαθάριση και πληρωμή της 4ης διμηνιαίας δόσης του 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, η πλατφόρμα θα σταματήσει να δέχεται αιτήσεις την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 18:00.

Από εκείνη την ώρα και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις.

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Πότε ανοίγει ξανά

Η πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί εκ νέου την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 στις 08:00. Από τότε οι δικαιούχοι θα έχουν και πάλι τη δυνατότητα τόσο να υποβάλουν νέα αίτηση όσο και να προχωρήσουν σε τροποποίηση αίτησης που έχει ήδη υποβληθεί. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία, αλλά δεν την έχουν ολοκληρώσει.

Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει απλώς αποθηκευτεί προσωρινά στο σύστημα θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επομένως, όσοι έχουν αφήσει την αίτησή τους σε προσωρινή αποθήκευση και θέλουν να συμπεριληφθούν στην τρέχουσα διαδικασία, θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως την κατάστασή της πριν από το κλείσιμο της πλατφόρμας στις 18:00 της Παρασκευής.