Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης έκαναν πρεμιέρα με διψήφια ποσοστά στους πίνακες τηλεθέασης.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα σημείωσε διψήφια ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό κατά την πρεμιέρα της με τους Βασίλη Χιώτη και Άκη Παυλόπουλο.

Οι εκπομπές του MEGA και του ΣΚΑΪ κατέγραψαν σημαντικές επιδόσεις, με τους Αταίριαστους να διατηρούν την πρωτιά στο σύνολο του κοινού.

Η πρεμιέρα της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη στην ΕΡΤ1 είχε ανάμεικτα αποτελέσματα, ενώ ο Φώτης Σεργουλόπουλος ξεκίνησε τη χρονιά με χαμηλές επιδόσεις.

Οι υπόλοιπες μεσημεριανές εκπομπές και τα κεντρικά δελτία ειδήσεων κινήθηκαν σε διαφορετικά επίπεδα τηλεθέασης, με τον ΣΚΑΪ να υπερισχύει σε ορισμένες κατηγορίες κοινού.

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Πρεμιέρα με το δεξί στους πίνακες τηλεθέασης για την πρεμιέρα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα»: Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος έφεραν διψήφια ποσοστά στο δυναμικό κοινό (12,2%), αγγίζοντας μάλιστα το 17,9% σε τέταρτο. Πιο χαμηλή η επίδοση στο σύνολο κοινού (8,6%).

Την ίδια ώρα το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη στο MEGA κατακτούσε το 13,9% του κοινού 18-54, ο Δημήτρης Οικονόμου με τον Γιάννη Πιτταρά το 9,4% και ο Μάνος Νιφλής με τον Γιάννη Κολοκυθά στο OPEN το 6,3%.

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Καλές επιδόσεις και για την πρεμιέρα της Μαρίας Ηλιάκη με τον Κρατερό Κατσούλη στην ΕΡΤ1: Το «Νωρίς νωρίς» ξεκίνησε με 12,1% και έκλεισε με 4,9%. Στο σύνολο κοινού, η μάχη της τηλεθέασης έβγαλε νικητή τον ΣΚΑΪ, αφού το «Σήμερα» έκανε μέσο όρο 18,4%, με το OPEN να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση με 15,4%.

Στη συνέχεια οι «Αταίριαστοι» διατήρησαν την πρωτιά στο σύνολο με 20,9% και 17,3% στο δυναμικό, με το πολυσυζητημένο δίδυμο Στραβελάκη- Παπακωστοπούλου να κάνει μέσο όρο 12,1% και 6,6% αντίστοιχα.

Χλιαρό ξεκίνημα στην ΕΡΤ1 για τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά: Στο κοινό 18-54, το «Πρωίαν σε είδον» ξεκίνησε με 3,4% και κατάφερε να κάνει διψήφιο ποσοστό μόνο σε ένα τέταρτο (11,2%).

Η πρεμιέρα της μεσημεριανής εκπομπής του OPEN, «Ρεπορτάζ τώρα» έκανε 2,2% στο κοινό 18-54 και 5,8% στο σύνολο, ενώ το δίδυμο Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλου σημείωσε 7,9% και 9%.

Καραβάτου- Φερεντίνος vs Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλος: Η μάχη της τηλεθέασης μόλις ξεκίνησε

Την ίδια ώρα στην ΕΡΤ1, η Κατερίνα Καραβάτου με τον Χρήστο Φερεντίνο κινήθηκαν λίγο πιο χαμηλά- το «Στούντιο 4» ξεκίνησε με 3,2%, ανέβηκε μέχρι το 8,2% και έκλεισε με 5,2% στο δυναμικό κοινό- πιο χαμηλά από τον ΣΚΑΪ βρέθηκαν και στο σύνολο, αγγίζοντας το 8,5%.

Η Λένα Φλυτζάνη.

Οι καλές εντυπώσεις που άφησε η πρώτη συνάντηση του Νίκου Χατζηνικολάου με τη Σία Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 δεν αποτυπώθηκε ακριβώς στους πίνακες τηλεθέασης: 8,9% στο δυναμικό κοινό και 8,6% στο σύνολο, ενώ το δελτίο του ΣΚΑΪ με τη Λένα Φλυτζάνη πέρασε μπροστά στο σύνολο (8,8%) αλλά έμεινε πίσω στο δυναμικό (6,9%).