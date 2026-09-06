Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εβδομάδα ξεκινά με αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί σε επίπεδα πιο φυσιολογικά για την εποχή.

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα με λίγες τοπικές νεφώσεις και απουσία οργανωμένων φαινομένων κακοκαιρίας έως την Παρασκευή.

Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, απαιτώντας προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις και εγρήγορση για τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κυμαίνεται κυρίως γύρω στους 30 με 33 βαθμούς, ενώ οι νύχτες θα γίνονται σταδιακά πιο δροσερές.

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Η Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου κλείνει με καθαρά καλοκαιρινό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τη Δευτέρα, ωστόσο, ο υδράργυρος κάνει ένα βήμα πίσω και η νέα εβδομάδα ξεκινά με περισσότερο φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες.

Το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η ηλιοφάνεια, με λίγες τοπικές νεφώσεις και τους βοριάδες να επιμένουν κυρίως στο Αιγαίο. Μέχρι και την Παρασκευή δεν διαφαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία.



Απόψε Κυριακή προς Δευτέρα



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Γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός το βράδυ της Κυριακής και κατά τη διάρκεια της νύχτας στις περισσότερες περιοχές.

Μετά τη δύση του ήλιου η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, κυρίως στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειοι άνεμοι, κατά τόπους ενισχυμένοι.

Στην Αθήνα η βραδιά θα είναι αίθρια και ζεστή στην αρχή, με σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας τις νυχτερινές ώρες. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται καθαρός ουρανός και αισθητά πιο δροσερή νύχτα σε σχέση με τη ζέστη της ημέρας.



Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου



Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και αισθητή αποκλιμάκωση της ζέστης.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε σχέση με την Κυριακή, με τις υψηλότερες τιμές στα ηπειρωτικά να κινούνται γενικά γύρω στους 30 με 33 βαθμούς και τοπικά λίγο υψηλότερα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, προσφέροντας ανάσα δροσιάς στα ανατολικά αλλά απαιτώντας προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.



Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου



Παρόμοια θα είναι η εικόνα του καιρού την Τρίτη. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το θερμό Σαββατοκύριακο, χωρίς ακραίες τιμές.

Οι βοριάδες θα συνεχίσουν στο Αιγαίο και το μελτέμι θα παραμένει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού.



Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου



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Η Τετάρτη θα κυλήσει με αρκετό ήλιο και κατά τόπους παροδικές νεφώσεις.

Οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική μεταβολή και στις περισσότερες περιοχές θα βρίσκονται σε επίπεδα περισσότερο συμβατά με την εποχή.

Στην Αθήνα ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι θερμοκρασίες θα είναι ηπιότερες, ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες.



Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου



Χωρίς σημαντικές αλλαγές θα συνεχιστεί ο καιρός. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις και βόρειους ανέμους στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές μόνο διακυμάνσεις και οι μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά θα παραμείνουν γύρω ή λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς.



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Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου



Την Παρασκευή διαφαίνεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να επιστρέφουμε στις πολύ υψηλές τιμές της Κυριακής.

Ο ήλιος θα εξακολουθήσει να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές, με παροδικές νεφώσεις κατά τόπους. Η Αθήνα θα παραμείνει ζεστή, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου γύρω από τους 30 βαθμούς.



Χωρίς οργανωμένη κακοκαιρία μέχρι την Παρασκευή



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Η γενική εικόνα της νέας εβδομάδας είναι περισσότερο ήρεμη. Η έντονη ζέστη υποχωρεί, οι νύχτες γίνονται σταδιακά πιο δροσερές και ο Σεπτέμβριος αρχίζει να θυμίζει περισσότερο την εποχή του.

Μέχρι την Παρασκευή δεν διαφαίνεται κάποια οργανωμένη κακοκαιρία μεγάλης έκτασης. Εκείνο που θα χρειάζεται παρακολούθηση είναι κυρίως η ένταση των βοριάδων στο Αιγαίο, τόσο για τις θαλάσσιες μετακινήσεις όσο και για τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές όπου η βλάστηση παραμένει ιδιαίτερα ξηρή.