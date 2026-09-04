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Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ηγείται της προσπάθειας που υποστηρίζει μικρά βιβλιοπωλεία, νέους συγγραφείς και εκπαιδευτικούς φορείς με δωρεές εξοπλισμού και βιβλίων.

Η οργάνωση έχει ήδη υλοποιήσει επισκέψεις σε σχολεία και βιβλιοθήκες, παρέχοντας παράλληλα οικονομική στήριξη στο Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων.

Τα μέλη της πρωτοβουλίας επιδιώκουν τη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης δράσης, η οποία θα αναδεικνύει τον πλουραλισμό του βιβλίου στην ελληνική κοινωνία.

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Στο βιβλιοπωλείο BookLoft, στο κέντρο της Αθήνας, παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου η δράση bookmarkers. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης συσπειρώνει γύρω του συγγραφείς, δημοσιογράφους, βιβλιοπώλες και άλλους ανθρώπους του πνεύματος, με κοινό στόχο να ενισχύσουν το βιβλίο και την φιλαναγνωσία στη χώρα.

Η φιλοσοφία πίσω από τους «Bookmarkers» είναι συλλογική: πρόκειται για σωματείο στο οποίο συμμετέχουν πολίτες, εκπαιδευτικοί, βιβλιοπώλες και διανοούμενοι που μοιράζονται την ίδια ανησυχία για τη θέση του βιβλίου στην καθημερινότητα. Στην εκδήλωση παρουσίασης μίλησαν, μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος και εικαστικός Θανάσης Λάλας, ο ιδιοκτήτης του BookLoft Μιχάλης Καρακώστας και ο συγγραφέας και διευθυντής του diastixo.gr Μάκης Τσίτας, ενώ παρών ήταν και ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής της πρωτοβουλίας, φιλόλογος και ιστορικός Νίκος Α. Κούκης.

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Ο Μιχάλης Καρακώστας χαρακτήρισε την πρωτοβουλία πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, σημειώνοντας πως είναι η πρώτη φορά που μια ομάδα πολιτών αποφασίζει να επέμβει έμπρακτα στα ζητήματα του βιβλίου χωρίς ίδιον όφελος. Ο Μάκης Τσίτας, από την πλευρά του, τονίζει ότι παρόμοιες κινήσεις έχουν υπάρξει και στο παρελθόν, αλλά τους έλειπε η στοχευμένη συνέχεια, κάτι που θεωρεί ότι διαφοροποιεί τους Bookmarkers και τους δίνει προοπτική διάρκειας.

Αναγνώστες, μικρά βιβλιοπωλεία, νέοι συγγραφείς

Ο ίδιος ο Γρηγόρης Δημητριάδης περιγράφει τον πυρήνα της πρωτοβουλίας, ως προσπάθεια αύξησης των αναγνωστών και μετάδοσης της αγάπης για το βιβλίο. Η δράση δεν περιορίζεται σε μία μόνο εκδήλωση ή σχολική μονάδα. Οι Bookmarkers έχουν ήδη πραγματοποιήσει εξορμήσεις σε σχολεία και βιβλιοθήκες, ξεκινώντας από το 2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς τον περασμένο Μάιο και συνεχίζοντας τον Ιούνιο με επισκέψεις σε σχολεία και πολιτιστικούς φορείς της Ξάνθης, όπου προσφέρθηκαν λογοτεχνικά βιβλία, υπολογιστές και εκπαιδευτικός εξοπλισμός.

Στο πλαίσιο αυτό στηρίχθηκε οικονομικά και το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων, εγχείρημα που είχε ιδρύσει το 2019 ο Λεωνίδας Κουρσούμης και το οποίο, μετά από επτά χρόνια λειτουργίας χωρίς σταθερή χρηματοδότηση, βρήκε στήριξη μέσω της πρωτοβουλίας.

Πέρα από τις δωρεές βιβλίων σε σχολεία, δημοτικές βιβλιοθήκες και φυλακές, οι στόχοι των Bookmarkers εκτείνονται και στη στήριξη:

των μικρών, ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων , τα οποία ο κ. Δημητριάδης περιέγραψε ως «στάση ζωής» λόγω της προσωπικής σχέσης που καλλιεργούν με τον αναγνώστη·

, τα οποία ο κ. Δημητριάδης περιέγραψε ως «στάση ζωής» λόγω της προσωπικής σχέσης που καλλιεργούν με τον αναγνώστη· της έρευνας γύρω από το βιβλίο ·

· νέων συγγραφέων, μέσω κάλυψης εξόδων που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους.

«Δεν αρκούν οι καλές προθέσεις»

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο Γρηγόρης Δημητριάδης επισήμανε ότι η υλοποίηση τέτοιων στόχων απαιτεί μεθοδικότητα και συνέπεια, κι όχι απλώς καλή διάθεση. Παράλληλα ξεκαθάρισε πως η πρωτοβουλία δεν στρέφεται εναντίον των μεγάλων αλυσίδων βιβλιοπωλείων, αλλά επιθυμεί να αναδείξει τον πλουραλισμό του χώρου και την αξία της προσωπικής επαφής που προσφέρουν τα μικρά βιβλιοπωλεία.

Ανάμεσα στο κοινό της εκδήλωσης βρέθηκε και ο βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σταμάτης, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχε στο παρελθόν με τον κ. Δημητριάδη για ζητήματα αστέγων, όταν ο ίδιος διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας (2019-2023).

Οι Bookmarkers, όπως τονίζουν τα μέλη της πρωτοβουλίας, δεν φιλοδοξούν να αποτελέσουν μια βραχύβια δράση, αλλά μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια που θα φέρει το βιβλίο ξανά στο κέντρο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ζωής στην Ελλάδα.