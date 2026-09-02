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Με τους ελέγχους της Τροχαίας να έχουν ενταθεί στους ελληνικούς δρόμους, οι οδηγοί έρχονται όλο και συχνότερα αντιμέτωποι με μια διαδικασία που, αν και τυπική, μπορεί να προκαλέσει άγχος. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουν στις πρώτες ερωτήσεις των αστυνομικών.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές είναι η γνωστή φράση: «Γνωρίζετε για ποιο λόγο σας σταμάτησα;». Η ερώτηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο αστυνομικός επιχειρεί να παγιδεύσει τον οδηγό, ωστόσο μια αυθόρμητη απάντηση μπορεί να οδηγήσει σε περιττές παραδοχές.

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Ένας οδηγός που γνωρίζει ότι έχει παραβιάσει κάποιον κανόνα μπορεί εύκολα, λόγω της πίεσης της στιγμής, να αναφέρει ο ίδιος τι θεωρεί ότι έκανε λάθος. Αντίστοιχα, ένας αγχωμένος οδηγός που δεν έχει διαπράξει κάποια παράβαση μπορεί να δώσει μια βιαστική ή αντιφατική απάντηση.

Η ψυχραιμία και η συνεργασία είναι, επομένως, το βασικό ζητούμενο κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου. Ο οδηγός οφείλει να ακολουθεί τις νόμιμες υποδείξεις των αστυνομικών και να παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία, χωρίς όμως να προσπαθεί να «μαντέψει» τον λόγο για τον οποίο σταμάτησε.

Μια απλή και ουδέτερη απάντηση, όπως «Δεν γνωρίζω, θα μπορούσατε να με ενημερώσετε;», είναι προτιμότερη από μια αυθόρμητη αναφορά σε πιθανή παράβαση. Η ευγένεια, η ακρίβεια και η ψυχραιμία μπορούν να βοηθήσουν ώστε ο έλεγχος να ολοκληρωθεί ομαλά, χωρίς περιττές εντάσεις ή παρεξηγήσεις.