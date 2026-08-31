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Ο Κέρτις χαρακτήρισε την Άνιστον ως έναν ιδιαίτερα προσγειωμένο, ευγενικό και στοργικό άνθρωπο, ενώ η ίδια αναγνώρισε την προσφορά του στο έργο της θεραπείας των ανθρώπων.

Το ζευγάρι, το οποίο διατηρεί σχέση ενάμιση έτους, μοιράζεται κοινή καταγωγή από την Κρήτη, καθώς ο πατέρας του Κέρτις είχε το επώνυμο Γιαννακούρας.

Παρά την ευτυχία που δηλώνουν ότι βιώνουν, οι δύο πλευρές δεν έχουν καμία πρόθεση για μελλοντικό γάμο, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές από το περιβάλλον τους.

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Λίγο πριν επισκεφτεί στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους, ο 50χρονος υπνοθεραπευτής, ομιλητής, συγγραφέας και σύμβουλος ευεξίας Τζιμ Κέρτις, μίλησε ανοιχτά σε διαδικτυακό vidcast για τη σχέση του με την 57χρονη Τζένιφερ Άνιστον και τον στενό της φιλικό κύκλο, που τον αγκάλιασε αμέσως.

«Νιώθω απίστευτα τυχερός που ανήκω και που με δέχτηκαν σε αυτή την οικογένεια», είπε ο Τζιμ Κέρτις χαρακτηρίζοντας τον στενό κύκλο των φίλων της ως «μια τόσο όμορφη κοινότητα και ομάδα ανθρώπων».

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« Είναι σημαντικό για εκείνη— και για όλους τους — το γεγονός ότι όλοι είναι τόσο προσγειωμένοι, τόσο ευγενικοί. Και δεν είναι μόνο προς εμένα», είπε. «Υπάρχει λόγος που όλη αυτή η παρέα είναι τόσο αγαπητή». Ανάμεσα στους στενούς φίλους της Άνιστον είναι οι συμπρωταγωνίστριές της από τη σειρά «Τα φιλαράκια», Κόρτνεϊ Κοξ και Λίσα Κούντροου καθώς και οι ηθοποιοί Τζέισον Μπέιτμαν και Άνταμ Σάντλερ.

Αναφερόμενος γενικά στη σχέση του με την ηθοποιό, ο υπνοθεραπευτής είπε ότι τα πράγματα «πηγαίνουν πολύ καλά».

«Η εμπειρία μου μαζί της είναι ότι είναι πολύ προσγειωμένη, ανοιχτή, στοργική, ευγενική και τρυφερή», είπε ο Κέρτις. «Νιώθω ευλογημένος που έχω σχέση με κάποιον τόσο ανοιχτόκαρδο, ευγενικό και τρυφερό».

Η Άνιστον δεν έχει κάνει πολλές δημόσιες δηλώσεις για τη σχέση της, αλλά χαρακτήρισε τον Κέρτις «πολύ εξαιρετικό» σε μια συνέντευξη που έδωσε τον Νοέμβριο στο αμερικανικό περιοδικό ELLE. «Ο υπνωτισμός είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει», είπε για την καριέρα του, η οποία «βοηθά πολλούς, πολλούς ανθρώπους».

«Είναι πολύ ξεχωριστός, πολύ φυσιολογικός και πολύ ευγενικός, και θέλει να βοηθά τους ανθρώπους να θεραπευτούν, να ξεπεράσουν τα τραύματά τους και τη στασιμότητα και να βρουν διαύγεια. Είναι κάτι όμορφο να αφιερώνεις τη ζωή σου σε αυτό».

Άνιστον- Κέρτις: Η κοινή καταγωγή από την Κρήτη

Όπως η Τζένιφερ Άνιστον (Αναστασάκη) έχει καταγωγή από το νησί της Κρήτης, έτσι και ο Τζιμ Κέρτις φαίνεται πως έχει επίσης καταγωγή από το ίδιο μέρος καθώς το επώνυμο του πατέρα του είναι Γιαννακούρας. Η σχέση του ζευγαριού μετράει σχεδόν 1,5 χρόνο αν και σύμφωνα με το περιβάλλον της, ο γάμος είναι κάτι που δεν απασχολεί καθόλου πλέον «Είναι ακόμα πολύ, πολύ ευτυχισμένοι» λέει μια ανώνυμη πηγή στην ιστοσίδα Page Six. «Αλλά δεν έχουν καμία πρόθεση να παντρευτούν ποτέ — η Τζεν ορκίζεται ότι δεν θα ξαναπαντρευτεί ποτέ».