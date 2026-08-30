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Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις εορταστικές εκδηλώσεις και την παρακολούθηση συναυλίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ξεχώρισε η δημόσια ευχή της Μαρ Φλόρες, πρώην συντρόφου του νυν συντρόφου της Τατιάνα, Ελίας Σακάλ.

Η σχέση της Τατιάνα Μπλάτνικ με τον Μεξικανό επιχειρηματία επιβεβαιώθηκε δημόσια τον Μάιο του 2026 στις Κάννες.

Η Τατιάνα Μπλάτνικ διανύει μια περίοδο σταθερότητας μετά τον χωρισμό της από τον πρίγκιπα Νικόλαο το 2024.

Η δημόσια αλληλεπίδραση με τη Μαρ Φλόρες θεωρήθηκε από τον Τύπο ως δείγμα ευγένειας και κομψότητας.

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Μετά από μια περίοδο αλλαγών και νέων ξεκιντημάτων, η «πριγκίπισσα» Τατιάνα της Δανίας και της Ελλάδας, όπως την αποκαλεί ακόμα ο ξένος τύπος, διανύει ξανά μια ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή . Σε αυτή τη συνθήκε, γιόρτασε μια σημαντική ημέρα που συνοδεύτηκε από εικόνες και μηνύματα που δεν πέρασαν απαρατήρητα. Ένα εξ αυτών, μάλιστα, τράβηξε έντονα την προσοχή.

Τα 46α γενέθλια της Τατιάνα Μπλάτνικ στη Νέα Υόρκη

Στις 27 Αυγούστου, η Τατιάνα Μπλάτνικ γιόρτασε τα 46α γενέθλιά της στη Νέα Υόρκη, περιστοιχισμένη από φίλους και αγαπημένα πρόσωπα που θέλησαν να τη συνοδεύσουν σε μια τόσο ξεχωριστή ημερομηνία. Η ίδια μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από τη βραδιά, δείχνοντας τη στιγμή που έσβησε –ή καλύτερα, δέχτηκε– ένα πρωτότυπο βεγγαλικό που αντικατέστησε τα κεράκια στο γλυκό, υπό τους ήχους του Happy Birthday.

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Εκτός από το τραπέζι στο διάσημο μεσογειακό εστιατόριο Amaranth στο Μανχάταν, η Τατιάνα έδειξε μερικές από τις δραστηριότητες με τις οποίες επέλεξε να απολαύσει τη μέρα της, όπως η επίσκεψη σε μια από τις συναυλίες του Μπρούνο Μαρς, ο οποίος εμφανιζόταν στην πόλη εκείνες τις ημέρες μοιράζοντας στιγμιότυπα από το θέαμα. Δίπλα στις φωτογραφίες, έγραψε ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης προς τους ακολούθους της: «Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τις ευχές για τα γενέθλιά μου».

Ωστόσο, ανάμεσα σε όλες τις ευχές, ξεχώρισε ιδιαίτερα εκείνη της Μαρ Φλόρες, η οποία της αφιέρωσε ένα τρυφερό «Χρόνια πολλά, καλλονή». Μια κίνηση που αναπόφευκτα προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, κυρίως λόγω του δεσμού που συνδέει τις δύο γυναίκες μέσω του Ελίας Σακάλ, του Μεξικανού δισεκατομμυριούχου και νυν συντρόφου της Τατιάνα, ο οποίος υπήρξε σύντροφος του μοντέλου από τη Μαδρίτη.

Η επιλογή της Νέας Υόρκης για να γιορτάσει τα γενέθλιά της της η Τατιάνα πάντως δεν φαίνεται να ήταν τυχαία, καθώς εκεί δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο μεγιστάνας αγαπημένος της.

Στα τέλη Ιουνίου το περιοδικο ΟΚ! είχε δημοσιεύσει αποκλειστικές φωτογραφίες της Τατιάνα Μπλάτνικ με τον Ελίας Σακάλ.

Η σχέση ανάμεσα στην Τατιάνα Μπλάτνικ και τον 60χρονο Ελίας Σακάλ έγινε γνωστή τον Μάιο του 2026, όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες τους μαζί στο Καπ ντ’ Αντίμπ, έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς της Κυανής Ατής. Αυτές οι φωτογραφίες, στις οποίες έδειχναν να ταιριάζουν απόλυτα, ακολούθησαν τη συνάντησή τους σε μια κρουαζιέρα οργανωμένη από τον Λεφέβρ ντ’ Ονοφρίο, στην οποία παρευρέθηκαν πολλές ξένες γνωστές προσωπικότητες.

Λίγο αργότερα, παρευρέθηκαν μαζί στη φιλανθρωπική γιορτή του amfAR στις Κάννες, μια εμφάνιση που αποτέλεσε μία από τις πρώτες τους κοινές δημόσιες παρουσίες: εκείνη με ένα ροδακινί φόρεμα και εκείνος με σμόκιν. Ήταν η δημόσια επιβεβαίωση ενός έρωτα που είχε ξεκινήσει εβδομάδες νωρίτερα στη Μεσόγειο.

Η Τατιάνα Μπλάτνικ παραμένει πολύ δεμένη με τη μητέρα της Μαρί Μπλανς Μπίερλαϊν.

Για την Τατιάνα, ο Ελίας Σακάλ είναι η πρώτη γνωστή σχέση μετά το διαζύγιό της από τον Νικόλαο Ντε Γκρες, με τον οποίο ήταν παντρεμένη έως το 2024. Παρόλο που έχει κρατήσει άριστες σχέσεις με την τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδας και διατηρεί στο εξωτερικό τον τίτλο της πριγκίπισσας με ρητή επιθυμία του Παύλου Ντε Γκρες, ο χωρισμός της από τον πρίγκιπα Νικόλαο ήταν ιδιαίτερα δύσκολος γι’ αυτήν μετά από 14 χρόνια γάμου. Μάλιστα, είχε εξομολογηθεί ότι χρειάστηκε ψυχολογική βοήθεια για να ξεπεράσει τον χωρισμό και να ξαναχτίσει τη συναισθηματική της ζωή.

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«Πρέπει να επαναπροσδιοριστείς και να επανεφεύρεις τον εαυτό σου. Κάπως έτσι βρίσκομαι τώρα», είχε εξηγήσει τότε. Μέχρι που ο Ελίας Σακάλ εμφανίστηκε στη ζωή της και τα άλλαξε όλα και ήδη στα κοσμικά σαλόνια συζητιέται αν αυτή η σχέση οδηγηθεί μελλοντικά στα σκαλιά της εκκλησίας.

Η σχέση του Σακάλ με τη Μαρ Φλόρες

Ο Μεξικανός δισεκατομμυριούχος διατηρούσε μια επί οκτώ χρόνια μία έντονη σχέση με πολλές διακυμάνσεις με τη Μαρ Φλόρες, την οποία γνώρισε τον Οκτώβριο του 2016. Η ιστορία αγάπης τους σημαδεύτηκε από επανασυνδέσεις σε ζεστά θέρετρα, όπου το ζευγάρι κατέφευγε για να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Η τελευταία τους επανασύνδεση είχε γίνει τον Δεκέμβριο του 2024 στο Σεν Μπαρθ, συμπίπτοντας με μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη στιγμή για τη Μαρ καθώς ο γιος της θα γινόταν πρώτη φορά πατέρας.

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Η σχέση του Ελίας Σακάλ με την Μαρ Φλόρες είχε απασχολήσει τον Τύπο στο παρελθόν.

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2025, η Μαρ Φλόρες επιβεβαίωσε στο ισπανικό περιοδικό ¡HOLA! ότι η σχέση της με τον Ελίας Σακάλ είχε τελειώσει οριστικά. Όταν τον Μάιο εμφανίστηκαν οι πρώτες φωτογραφίες του Ελίας με την Τατιάνα, το μοντέλο αντέδρασε με απόλυτη ψυχραιμία: «Μου φαίνονται όλα τέλεια», δήλωσε, καθιστώντας σαφές ότι το κεφάλαιο της με τον επιχειρηχανία είχε κλείσει οριστικά. Γι’ αυτόν τον λόγο, η δημόσια ευχή της προς την Τατιάνα για τα γενέθλιά της ερμηνεύτηκε ως μία κίνηση ευγένειας και κομψότητας.

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