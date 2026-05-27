Η ατμόσφαιρα της Γαλλικής Ριβιέρας, γεμάτη κοσμοπολίτικη λάμψη και ρομαντισμό, θυμίζει σκηνικό βγαλμένο από το «Τρυφερή είναι η νύχτα» του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ. Σε αυτό το περιβάλλον φαίνεται πως εξελίσσεται και η νέα προσωπική ιστορία της Τατιάνας Μπλάτνικ, η οποία τις τελευταίες ημέρες απασχολεί τα διεθνή lifestyle media.

Δημοσιεύματα ξένων μέσων, ανάμεσά τους και το ισπανικό Hola, συνδέουν την πρώην σύζυγο του Νικόλαου Ντε Γκρες με τον Μεξικανό επιχειρηματία Ελίας Σακάλ, κάνοντας λόγο για έναν νέο έρωτα. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί στην Κυανή Ακτή, σε στιγμές χαλαρές και ιδιαίτερα οικείες.

Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους φαίνεται πως έγινε στη φετινή Μπιενάλε της Βενετίας, όπου βρέθηκαν μαζί με φίλους, ενώ ο Σακάλ εμφανίστηκε και σε ανάρτηση της Τατιάνας Μπλάτνικ στο Instagram.

Λίγες ημέρες αργότερα, το Hola δημοσίευσε φωτογραφίες τους από το Cap d’ Antibes στη Γαλλική Ριβιέρα. Η Τατιάνα εμφανίζεται ευδιάθετη και χαμογελαστή, ντυμένη σε casual chic ύφος, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα ο επιχειρηματίας φαίνεται να την πλησιάζει τρυφερά, αγκαλιάζοντάς τη από τη μέση.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα άνετοι μεταξύ τους, ενισχύοντας τις φήμες περί νέας σχέσης. Παράλληλα, έδωσαν μαζί το «παρών» στο gala «amfAR 2026 by Chopard», ποζάροντας χαμογελαστοί μπροστά στους φωτογράφους.

Ο Ελίας Σακάλ είναι γνωστός επιχειρηματίας στο Μεξικό, με δραστηριότητα στον χώρο του τουρισμού και του real estate μέσω του Grupo Murano. Στο παρελθόν είχε απασχολήσει έντονα τα ισπανικά media λόγω της πολυετούς και θυελλώδους σχέσης του με την τραγουδίστρια και μοντέλο Mar Flores, ενώ έχει συνδεθεί και με άλλες γνωστές προσωπικότητες της λατινοαμερικανικής showbiz.

Η κοινή παρουσία του με την Τατιάνα Μπλάτνικ τόσο στη Βενετία όσο και στη Γαλλική Ριβιέρα φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι οι δυο τους περνούν αρκετό χρόνο μαζί, με τα ισπανικά κυρίως μέσα να μιλούν ανοιχτά για ένα νέο ειδύλλιο.

Η ίδια η Τατιάνα είχε παραδεχτεί σε παλαιότερη συνέντευξή της πως η περίοδος μετά το διαζύγιό της δεν ήταν εύκολη. Όπως είχε εξηγήσει, η απώλεια μιας ταυτότητας με την οποία σε γνώριζαν επί χρόνια οι άλλοι απαιτεί επαναπροσδιορισμό και προσωπική επανεκκίνηση.

«Πρέπει να επαναπροσδιορίσεις τον εαυτό σου και να τον επανεφεύρεις», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη δύσκολη μετάβαση στη νέα της ζωή μετά τον χωρισμό.