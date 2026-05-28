UEFA Conference League - Τελικός - Κρίσταλ Πάλας εναντίον Ράγιο Βαγιεκάνο - Red Bull Arena, Λειψία, Γερμανία - 27 Μαΐου 2026 Ο Ζαν-Φιλίπ Ματέτα της Κρίσταλ Πάλας σηκώνει το τρόπαιο καθώς πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του μετά τη νίκη στο UEFA Conference League REUTERS/Lisi Niesner

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μέχρι πέρυσι, η ιστορία της Κρίσταλ Πάλας ήταν συνυφασμένη με την υπεραιωνόβια υπομονή. Σε 119 χρόνια ύπαρξης, η τροπαιοθήκη των «Αετών» παρέμενε άδεια, θυμίζοντας μια διαρκή υπόσχεση που δεν εκπληρωνόταν. Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν.

Στον μεγάλο τελικό του UEFA Conference League που διεξήχθη στη Λειψία, η Πάλας επιβλήθηκε με 1-0 της μαχητικής Ράγιο Βαγιεκάνο και έγραψε την πιο χρυσή σελίδα της ιστορίας της, σηκώνοντας το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Advertisement

Advertisement

UEFA Conference League – Τελικός – Κρίσταλ Πάλας εναντίον Ράγιο Βαγιεκάνο – Red Bull Arena, Λειψία, Γερμανία – 27 Μαΐου 2026 Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, μετά τη νίκη στο UEFA Conference League REUTERS/Annegret Hilse

Το παιχνίδι πάντως άργησε χαρακτηριστικά να βρει ρυθμό. Στο πρώτο ημίωρο, οι δύο φιναλίστ παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα επιφυλακτικές, με μια ανούσια ανακύκλωση της μπάλας στη μεσαία γραμμή και ελάχιστες επιθετικές πρωτοβουλίες. Η Βαγιεκάνο απείλησε στο 39΄ με ένα άστοχο μακρινό σουτ του Ουνάι Λόπεθ —ο οποίος βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού— όμως η κορυφαία στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε στους Άγγλους. Στις καθυστερήσεις, ο Γουόρτον έβγαλε μια μαγική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, αλλά η σκαστή κεφαλιά του Μίτσελ πέρασε άουτ.

Το γκολ που έκρινε τον τίτλο

Η λύτρωση για την ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ ήρθε στο 51ο λεπτό. Μετά από δυνατό, μακρινό σουτ του Γουόρτον, ο τερματοφύλακας της Ράγιο, Μπατάλια, απέκρουσε ασταθώς και ο επερχόμενος Ζαν-Φιλίπ Ματετά πήρε το «ριμπάουντ», στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Κρίσταλ Πάλας προσπάθησε να «καθαρίσει» άμεσα το ματς και στο 57΄ άγγιξε το δεύτερο γκολ, όταν η εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Γιέρεμι Πίνο σταμάτησε και στα δύο κάθετα δοκάρια του Μπατάλια! Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ματετά βρέθηκε ξανά σε θέση βολής, με τον πορτιέρε της ισπανικής ομάδας να του λέει «όχι» με τα πόδια.

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο, η κούραση λύγισε τους Άγγλους, επιτρέποντας στη Ράγιο Βαγιεκάνο να πάρει την κατοχή και να πιέσει για την ισοφάριση. Ωστόσο, η άμυνα της Πάλας παρέμεινε απροσπέλαστη. Η μοναδική σοβαρή απειλή των Ισπανών καταγράφηκε σε ένα επικίνδυνο γύρισμα του Ντε Φρούτος, το οποίο εξουδετέρωσε με ετοιμότητα ο Ντιν Χέντερσον.

Advertisement

Το τελικό σφύριγμα της λήξης βρήκε τους παίκτες και τους οπαδούς των «Αετών» να ξεσπούν σε έξαλλα πανηγύρια. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ, στην τελευταία του παράσταση στον πάγκο της ομάδας, οδηγεί ακόμη ένα “ασημικό” στο Λονδίνο, σφραγίζοντας μια μυθική διετία.

Οι Συνθέσεις των Ομάδων:

Κρίσταλ Πάλας (Όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Κάνβοτ, Λεκορυά, Ριάντ, Μίτσελ, Μουνιόθ, Καμάντα, Γουόρτον, Πίνο (76΄ Γκεσάν), Σαρ, Ματετά (76΄ Λάρσεν).

Ράγιο Βαγιεκάνο (Ινίγο Πέρεθ): Μπατάλια, Ράσιου, Λεχέν, Σις, Τσαβαρία, Βαλεντίν (62΄ Μεντί), Λόπεθ (63΄ Ντίαθ), Ντε Φρούτος (70΄ Καμέγιο), Παλαθόν (77΄ Άκομαχ), Γκαρθία (70΄ Πάτσα), Αλεμάο.

Advertisement