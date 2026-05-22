Ο Τόμας Τούχελ ανακοίνωσε την αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Μουντιάλ 2026, αφήνοντας έξω μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως ο Κόουλ Πάλμερ, ο Φιλ Φόντεν και ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ.

Η ανακοίνωση της αποστολής έγινε την Παρασκευή (22/5), με τους Άγγλους να μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Advertisement

Advertisement

Ακόμα και έτσι, ο Γερμανός προπονητής θα έχει στην διάθεσή του σημαντικούς ποδοσφαιριστές όπως οι Τζουντ Μπέλιγχαμ, Χάρι Κέιν και Μπουκάγιο Σάκα. Υπενθυμίζεται ότι εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι και Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος εμφανίστηκε συντετριμμένος μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Η αποστολή της Αγγλίας:

Τερματοφύλακες: Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον), Ντιν Χέντερσον (Κρίσταλ Πάλας), Τζέιμς Τράφορντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Αμυντικοί: Ρις Τζέιμς, (Τσέλσι), Έζρι Κόνσα (Άστον Βίλα), Τζάρελ Κουάνσα (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Τζον Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι), Μαρκ Γκεΐ (Μάντσεστερ Σίτι), Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Νίκο Ο’Ράιλι (Μάντσεστερ Σίτι), Τζεντ Σπενς (Τότεναμ), Τίνο Λιβραμέντο (Νιούκαστλ)

Μέσοι: Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ), Έλιοτ Άντερσον (Νότιγχαμ), Κόμπι Μέινου (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Τζόρνταν Χέντερσον (Μπρέντφορντ), Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα), Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ρεάλ), Εμπερέτσι Έζε (Άρσεναλ)

Επιθετικοί: Χάρι Κέιν (Μπάγερν), Ίβαν Τόνι (Αλ Αχλί), Όλι Γουότκινς (Άστον Βίλα), Μπουκάγιο Σάκα (Άρσεναλ), Μάρκους Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ), Νόνι Μαντουέκε (Άρσεναλ).