Ιστορικό θέατρο του 15ου αιώνα στην Αγγλία, στο οποίο θεωρείται ότι είχε εμφανιστεί ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ, πρόκειται να ανακαινιστεί, ενώ το ίδρυμα Hermann Reemtsma έχει δεσμευτεί να να στηρίξει οικονομικά την προσπάθεια.

Οι εργασίες στο St George’s Guildhall, στο King’s Lynn του Νόρφολκ, υπολογίζεται ότι θα κοστίσουν περίπου 36 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC. Το τοπικό δημοτικό συμβούλιο έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να δανειστεί έως και 16 εκατομμύρια λίρες προκειμένου να καλύψει το κόστος του έργου. Παράλληλα, το Hermann Reemtsma Stiftung, με έδρα το Αμβούργο της Γερμανίας, έχει δεσμευτεί διαθέσει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ για τη στήριξη της ανακαίνισης.

Η Νάταλι Έβανς, πρόεδρος του φιλανθρωπικού οργανισμού του Guildhall, δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά ευγνώμονες» για τη «γενναιόδωρη υποστήριξη». Όπως ανέφερε, η χρηματοδότηση «θα διασφαλίσει την αποκατάσταση του παλαιότερου εν λειτουργία θεάτρου της Αγγλίας και θα δημιουργήσει έναν ζωντανό πολιτιστικό πυρήνα για το δυτικό Νόρφολκ και ευρύτερα».

Οι εργασίες ανακαίνισης στο St George’s Guildhall, το οποίο χρονολογείται από το 1445, έφεραν στο φως στοιχεία που το συνδέουν με τον Σαίξπηρ. Το θέατρο υποστηρίζει ότι διαθέτει έγγραφα τα οποία δείχνουν πως ο μεγάλος δραματουργός βρέθηκε στη σκηνή του χώρου το 1592 ή το 1593, όταν η πανώλη είχε οδηγήσει στο κλείσιμο των θεάτρων στο Λονδίνο.

Με αφορμή αυτή την ανακάλυψη, τον Ιούλιο του 2025, το δημοτικό συμβούλιο του King’s Lynn και του West Norfolk ενέκρινε σχέδια για την αναμόρφωση του χώρου σε διεθνές αξιοθέατο για επισκέπτες από όλο τον κόσμο, αποτελώντας παράλληλα και ένα νέο κέντρο τεχνών. Η βρετανική κυβέρνηση πρόκειται να χρηματοδοτήσει το έργο με περίπου 12εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο οργανισμός Historic England θα συνεισφέρει επίσης 850.000 ευρώ για την αποκατάσταση της στέγης.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το ίδρυμά μας μπορεί να πραγματοποιεί φιλανθρωπικό έργο στον τόπο όπου ο πατέρας μου, εγώ αλλά και το ίδιο το ίδρυμα, δραστηριοποιούμαστε στον αγροτικό τομέα για πολλά χρόνια», δήλωσε ο Bernhard Reemtsma, γιος του Hermann-Hinrich Reemtsma και συνεχιστής του εγχειρήματός του.

Με πληροφορίες από BBC, Borough Council ofKing’s Lynn & West Norfolk