Το περίγραμμα της μεγαλύτερης ρωμαϊκής έπαυλης που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ουαλία αποκαλύφθηκε σε βάθος περίπου ενός μέτρου κάτω από το έδαφος, με τους αρχαιολόγους να την χαρακτηρίζουν ως μία πιθανή αντίστοιχη περίπτωση με αυτή της Πομπηίας, όπως μετέδωσε το BBC.

«Τα μάτια μου παραλίγο να πεταχτούν έξω», δήλωσε ο επικεφαλής του έργου Άλεξ Λάνγκλαντς, συνδιευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου του Σουόνσι, περιγράφοντας τη στιγμή που το γεωραντάρ αποκάλυψε τη «τεράστια κατασκευή» κάτω από ένα ιστορικό πάρκο με ελάφια.

Η έπαυλη καλύπτει έκταση άνω των 550 τετραγωνικών μέτρων περίπου, ενώ τα ερείπεια αυτής ενδέχεται να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς είναι θαμμένα κάτω από έναν ιστορικό χώρο πάνω στον οποίο δεν έχει χτιστεί ποτέ το οτιδήποτε.

Ο Λάνγκλαντς παραδέχτηκε ότι ήταν ίσως «παιγνιώδης» η αναφορά του στην Πομπηία, ωστόσο εξήγησε στο BBC ότι η σύγκριση «δικαιολογείται εν μέρει λόγω των επιπέδων διατήρησης που παρατηρούνται εδώ», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο χώρος βρίσκεται στο Margam Country Park, μια έκταση 850 στρεμμάτων που περιλαμβάνει ένα μοναστήρι του 12ου αιώνα, ένα κάστρο του 19ου αιώνα και ένα ορανζερί του 18ου αιώνα.

«Πρόκειται για μια εκπληκτική ανακάλυψη», σύμφωνα με τον Λάνγκλαντς. «Πάντα πιστεύαμε ότι θα βρίσκαμε κάτι που να χρονολογείται στη ρωμαϊκο-βρετανική περίοδο, αλλά ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα ήταν τόσο ξεκάθαρα διαμορφωμένο και με τόσο μεγάλες δυνατότητες ως προς όσα μπορεί να μας αποκαλύψει για τη μυστηριώδη πρώτη χιλιετία μ.Χ. στη Νότια Ουαλία».

Το κτίριο, το οποίο ο Λάνγκλαντς χαρακτήρισε «πραγματικά εντυπωσιακό και υψηλού κύρους», περιλαμβάνει μια έπαυλη με κεντρικό διάδρομο, δύο πτέρυγες και βεράντα, ενώ διαθέτει έως και έξι δωμάτια στην πρόσοψη και οκτώ στο πίσω μέρος. «Σχεδόν σίγουρα πρόκειται για την κατοικία ενός σημαντικού τοπικού αξιωματούχου», ανέφερε, περιγράφοντάς την ως «το κέντρο ενός μεγάλου αγροτικού κτήματος».

«Υπάρχει μια εξαιρετικά συναρπαστική προοπτική να διαθέτουμε άριστα διατηρημένα αρχαιολογικά στοιχεία και, συνεπώς, τη δυνατότητα να μάθουμε πάρα πολλά για το πώς ήταν η ζωή κατά τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και ίσως ακόμη και τον πέμπτο αιώνα», δήλωσε ο Λάνγκλαντς, προσθέτοντας ότι ο χώρος μπορεί να προσφέρει «ανεπανάληπτες πληροφορίες για την ιστορία της Ουαλίας».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC, η πλειονότητα των ρωμαϊκών εγκαταστάσεων που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην Ουαλία αφορούν στρατιωτικά στρατόπεδα και οχυρά. Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από ειδικούς του Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου του Σουόνσι, σε συνεργασία με το δημοτικό συμβούλιο Neath Port Talbot και την εκκλησία του Margam Abbey.

Η ακριβής τοποθεσία της έπαυλης παραμένει προς το παρόν μυστική, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να αποτελέσει στόχο αρχαιοκαπήλων.

Με πληρογορίες από BBC, ARTnews