Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Καταδίωξη στο Μετρό στο Ελληνικό κατέγραψαν κάμερες το πρωί, με το βίντεο να προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ.

Λίγο μετά τις εννέα το πρωί της 27ης του Μάη, άνδρες του σχεδίου «Αριάδνη», στα πλαίσια των καθημερινών ελέγχων που πραγματοποιούν, εντόπισαν έναν αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος δεν έφερε τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης.

Advertisement

Advertisement

Ο άνδρας άρχισε να τρέχει και άρχισε να περνά με μεγάλη ταχύτητα ανάμεσα στους επιβάτες του Μετρό, ενώ έσπρωξε και μια γυναίκα. Στη συνέχεια, ο άνδρας προσπαθεί να διαφύγει από την κυλιόμενη σκάλα, αλλά προσπαθεί να ανέβει ανάποδα και εκεί ακινητοποιείται.

Ο άνδρας συνελήφθη μεταξύ άλλων για απείθεια, αντίσταση και βία κατά υπαλλήλων και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ελληνικού.