Σε δεκάδες κλοπές, ληστείες και φθορές ξένης περιουσίας εμπλέκονται τα τρία παιδιά ενός ζευγαριού Ρομά που δικάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας το πρωί της Τετάρτης.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του LamiaReport, ο 20χρονος σήμερα γιος τους, μέχρι να φτάσει στην ηλικία των 18, είχε στο «ενεργητικό» του 27 κλοπές, 2 ληστείες και 1 δικογραφία για σύσταση συμμορίας. Ο μικρός γιος της οικογένειας έλαβε μέρος από την ηλικία των 10 μέχρι των 14 ετών, σε 15 κλοπές, 1 ληστεία και 1 περίπτωση φθοράς ξένης περιουσίας. Ο μεγάλος γιος του ζευγαριού έχει 9 δικογραφίες για κλοπές. Τουλάχιστον σε μία από αυτές, ο ανήλικος γιος καθοδηγούνταν από τον ίδιο του τον πατέρα σύμφωνα με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους και επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών για την παραμέληση του κάθε παιδιού ξεχωριστά, κάτι που μεταφράστηκε σε σύνολο ποινής 12 μηνών (6+3+3) τόσο για τον πατέρα όσο και για τη μητέρα, με την εκτέλεσή της να αναστέλλεται επί τριετία.