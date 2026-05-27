Η Σακίρα προκάλεσε έκπληξη με το μήνυμα που έστειλε σε ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ισπανίας, λίγο καιρό πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Πιο συγκεκριμένα, η Κολομβιανή σταρ δεν δίστασε να στείλει ένα θερμό μήνυμα, του οποίο παραλήπτης ήταν ο Γκάβι. Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο Λαμίν Γιαμάλ, που βρίσκεται επίσης ανάμεσα στους 26 εκλεκτούς της εθνικής Ισπανίας, ανέβασε βίντεο στο Instagram με τη στιγμή που έγινε γνωστή η κλήση του συμπαίκτη του.

Στη συνέχεια, ο Γκάβι θέλησε να εκφράσει τα συναισθήματά του μέσω των social media για την παρουσία του στην αποστολή της Ισπανίας, γράφοντας: «Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, να μπορώ να παίξω στο δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο μου εκπροσωπώντας τη χώρα μου!

Αλλά αυτό θα είναι διαφορετικό μετά από όλα τα βάσανα, αφού έπεσα και σηκώθηκα δύο φορές σε τρία χρόνια, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι θα δώσω ό,τι έχω για να φέρω το Παγκόσμιο Κύπελλο σπίτι. Είναι πηγή υπερηφάνειας και τιμής να βρίσκομαι σε αυτή τη λίστα με τους 26, ας σας κάνουμε όλους εξίσου περήφανους!».

Κάπου εκεί «μπήκε στο κάδρο» η Σακίρα. Ανάμεσα στα δεκάδες συγχαρητήρια που έλαβε ο νεαρός μέσος, αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν το σχόλιο της πρώην συντρόφου του Ζεράρ Πικέ. Με ένα λιτό μήνυμα, το οποίο γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σακίρα έγραψε: «Τόσο χαρούμενη για σένα, Γκάβι» και αμέσως ξεκίνησαν τα σχόλια και οι συζητήσεις.

Ο Γκάβι είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την Μπάρτσα περίπου έναν χρόνο πριν η τραγουδίστρια και ο Πικέ γνωστοποιήσουν τον χωρισμό τους.

Η σχέση του Πικέ με τη Σακίρα αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ιστορίες στον χώρο της showbiz και του αθλητισμού. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2010, στα γυρίσματα του τραγουδιού «Waka Waka», το οποίο αποτέλεσε τον επίσημο ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από εκείνη τη στιγμή έγιναν ζευγάρι και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μίλαν και τον Σάσα.

Παρότι έζησαν μαζί για πολλά χρόνια και δημιούργησαν μία δεμένη οικογένεια, δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Η Σακίρα είχε αναφέρει σε συνεντεύξεις της πως δεν θεωρούσε απαραίτητο τον γάμο για να υπάρχει αγάπη και αφοσίωση στη σχέση τους. Το 2022 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, μια εξέλιξη που απασχόλησε έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.