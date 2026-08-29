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Το σκάφος διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση στον βυθό λόγω του αλουμινένιου κύτους του και αποτελεί το μοναδικό γνωστό δείγμα της κατηγορίας του παγκοσμίως.

Παράλληλα, στη Βαλτική Θάλασσα εντοπίστηκαν τα γερμανικά υποβρύχια U-583 και U-649, τα οποία λειτουργούν ως πολεμικοί τάφοι για ογδόντα ναύτες.

Η γερμανική Επιτροπή Πολεμικών Τάφων απηύθυνε έκκληση στους δύτες να αποφεύγουν τα συγκεκριμένα ναυάγια για λόγους σεβασμού και προστασίας από πιθανές λεηλασίες.

Τα ευρήματα αυτά προσφέρουν νέες πληροφορίες για τις ναυτικές επιχειρήσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που παρέμεναν άγνωστες για δεκαετίες.

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Ένα σπάνιο γερμανικό πολεμικό ναυάγιο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντόπισαν στις αρχές Αυγούστου ερευνητές στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Πρέβεζας, φέρνοντας ξανά στο φως μια ξεχασμένη ιστορία από τα χρόνια του πολέμου.

Πρόκειται για τη γερμανική τορπιλάκατο LS 6 (Leichte Schnellboot 6), η οποία εντοπίστηκε ανοιχτά του Μύτικα, σε βάθος 96 μέτρων. Το σκάφος βρίσκεται σχεδόν άθικτο στον βυθό, 83 χρόνια μετά τη βύθισή του, και θεωρείται το μοναδικό γνωστό διασωζόμενο σκάφος αυτής της κατηγορίας στον κόσμο.

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Ο εντοπισμός του LS 6 ήταν αποτέλεσμα πολυετούς ιστορικής και καταδυτικής έρευνας. Δύτες της οργάνωσης AegeanTec κατάφεραν να προσεγγίσουν το ναυάγιο πραγματοποιώντας τεχνική κατάδυση κλειστού κυκλώματος.

Στις οθόνες των ερευνητών το γερμανικό πολεμικό σκάφος «αναδύθηκε» από το σκοτάδι σχεδόν όρθιο πάνω στον αμμώδη πυθμένα. Παρά τις δεκαετίες που παρέμεινε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, μεγάλο μέρος της κατασκευής του έχει διατηρηθεί σε εντυπωσιακή κατάσταση.

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρησή του φαίνεται πως έπαιξε το υλικό κατασκευής του. Σε αντίθεση με άλλα σκάφη της ίδιας εποχής που διέθεταν ξύλινο κύτος, το LS 6 είχε κατασκευαστεί από αλουμίνιο, γεγονός που συνέβαλε ώστε να αντέξει στον χρόνο και να παραμείνει σε τόσο καλή κατάσταση στον βυθό.

Η ιστορία του ναυαγίου συνδέεται άμεσα με τις πολεμικές επιχειρήσεις του 1943. Η γερμανική τορπιλάκατος υπέστη σοβαρές ζημιές από αεροπορική επίθεση στην Ηγουμενίτσα. Στη συνέχεια ρυμουλκούνταν προς τον Πειραιά, προκειμένου να μεταφερθεί για επισκευή.

Κατά τη διάρκεια της ρυμούλκησης, ωστόσο, το αλουμινένιο κύτος υπέστη επιπλέον καταπόνηση. Το σκάφος άρχισε να παίρνει νερά και τελικά βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από την Πρέβεζα, όπου παρέμεινε κρυμμένο για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες.

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη γερμανικά πολεμικά ναυάγια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήρθαν στο φως, αυτή τη φορά στον βυθό της Βαλτικής Θάλασσας, ανοιχτά των πολωνικών ακτών.

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Οι ερευνητές εντόπισαν τα γερμανικά υποβρύχια U-583 και U-649, με το πρώτο να βρίσκεται σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Τα δύο ναυάγια θεωρούνται πολεμικοί «τάφοι», καθώς συνολικά 80 Γερμανοί ναύτες έχασαν τη ζωή τους στα δύο υποβρύχια.

Το U-583 εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 65 μέτρων, στην περιοχή μεταξύ του Μπόρνχολμ και των πολωνικών ακτών, και παρουσιάζει αξιοσημείωτη κατάσταση διατήρησης.

Η Επιτροπή Πολεμικών Τάφων της Γερμανίας έχει ήδη απευθύνει έκκληση στους δύτες να μην πλησιάζουν τα δύο ναυάγια. Η προειδοποίηση σχετίζεται και με τον κίνδυνο λεηλασίας, καθώς στρατιωτικοί τάφοι στον βυθό συχνά γίνονται στόχος ανθρώπων που αναζητούν αντικείμενα και κειμήλια από τα ναυάγια.

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Έτσι, από τα νερά του Ιονίου μέχρι τα βάθη της Βαλτικής, τα νέα ευρήματα φωτίζουν άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές του ναυτικού πολέμου και διατηρούν ζωντανή μια ιστορία που παρέμενε κρυμμένη κάτω από τη θάλασσα για περισσότερα από 80 χρόνια.