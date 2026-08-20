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Το σκάφος κατασκευάστηκε το 1913 στη Βουδαπέστη και χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά φορτίων κατά μήκος του Δούναβη πριν αλλάξει ιδιοκτησία.

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το πλοίο μετέφερε τραυματισμένους μαχητές όταν προσέκρουσε σε γερμανική νάρκη και βυθίστηκε το 1945.

Η παρατεταμένη ξηρασία έχει αποκαλύψει ιστορικά κειμήλια σε πολλά ευρωπαϊκά ποτάμια, προκαλώντας παράλληλα σοβαρά προβλήματα στην ενέργεια, το εμπόριο και την ύδρευση.

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Το ναυάγιο ενός ατμοκίνητου πλοίου που χρονολογείται από τις αρχές του 1900 είναι το τελευταίο… κειμήλιο που αναδύεται από τη πτώση των υδάτων στη Σερβία, καθώς τα ποτάμια της Ευρώπης στερεύουν, με την ήπειρο να βυθίζεται σε παρατεταμένη, ακραία ζέστη και ξηρασία.

Το σκουριασμένο κύτος – κάποτε ένα διάσημο πλοίο γνωστό ως το Slovenian – αναδύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τον ποταμό Σάβo κοντά στη σερβική πόλη Σρέμσκα Μιτρόβιτσα, 45 μίλια βορειοδυτικά του Βελιγραδίου.

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Ενώ τμήματα έχουν εμφανιστεί πάνω από την επιφάνεια στο παρελθόν, οι ντόπιοι λένε ότι το ναυάγιο δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο εκτεθειμένο.

«Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που το είδαμε τελευταία φορά, οπότε υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον», δήλωσε ο ιστορικός Άντριγια Πόποβιτς, επικεφαλής του μουσείου της πόλης.

«Είναι πραγματικά κάτι που δεν βλέπεις κάθε μέρα», πρόσθεσε για το πλοίο, το οποίο έχει ονομαστεί «Τιτανικός του Σάβου» από τα σερβικά μέσα ενημέρωσης.

A Serbian steamboat is the latest historic relic revealed by Europe's drying rivers that have been suffering in prolonged, extreme heat and drought.



The boat known as The Slovenian is protruding from the Sava River near the town of Sremska Mitrovica pic.twitter.com/MYT2rtkAFo — Sky News (@SkyNews) August 20, 2026

Πολεμικά πλοία, οστά μαμούθ και τμήματα αρχαίων κατασκευών έχουν αναδυθεί από τα νερά του Δούναβη, του Ρήνου και άλλων ποταμών κατά τη διάρκεια της καυτής ξηρασίας που έχει επίσης διαταράξει το εμπόριο, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και τα αποθέματα νερού.

Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει επηρεάσει σοβαρά τους πυρηνικούς σταθμούς στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία και έχει σταματήσει την κυκλοφορία κατά μήκος της δεύτερης μεγαλύτερης πλωτής οδού της Ευρώπης. Μια μηνιαία ξηρασία έχει καταστρέψει καλλιέργειες από την Ολλανδία μέχρι τη Βοσνία και έχει προκαλέσει ελλείψεις νερού που εκτείνονται μέχρι τις Άλπεις.

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Σύμφωνα με τον Πόποβιτς, το Slovenian κατασκευάστηκε το 1913 σε ναυπηγείο στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, η οποία τότε ανήκε στην Αυστροουγγρική αυτοκρατορία.

Είχε μήκος περίπου 54 μέτρα (177 πόδια) και αρχικά ονομαζόταν Βαγκ, που στα ουγγρικά σημαίνει τον μεγαλύτερο ποταμό της Σλοβακίας, τον Βαχ. Με ατμομηχανή, το πλοίο μετέφερε βαριά φορτία μεταξύ της Βουδαπέστης και άλλων πόλεων κατά μήκος του Δούναβη.

Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, το πλοίο σταμάτησε σε μεγάλο βαθμό τα δρομολόγιά του, πρόσθεσε ο Πόποβιτς. Καθώς ο πόλεμος τελείωσε και η Αυστροουγγρική αυτοκρατορία διαλύθηκε, η ιδιοκτησία του πλοίου πέρασε στο νεοσύστατο Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων – το οποίο αργότερα θα γινόταν η Γιουγκοσλαβία – ως μέρος των πολεμικών αποζημιώσεων, είπε.

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«Τότε μετονομάστηκε σε Slovenian», είπε ο Πόποβιτς, προσθέτοντας ότι είναι μυστήριο «γιατί επιλέχθηκε αυτό το όνομα».

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Slovenian- και η νέα του χώρα – τέθηκαν υπό ναζιστική γερμανική κατοχή. Αφού οι γιουγκοσλαβικές αντιφασιστικές δυνάμεις απελευθέρωσαν το Βελιγράδι το 1944, χρησιμοποίησαν το σκάφος για να μεταφέρουν τους τραυματίες και τον εξοπλισμό, ενώ παράλληλα απώθησαν τα γερμανικά στρατεύματα δυτικότερα, είπε ο Πόποβιτς.

Το σκάφος μετέφερε τραυματίες μαχητές όταν χτύπησε σε γερμανική νάρκη στα τέλη Απριλίου του 1945, είπε ο Πόποβιτς. «Βυθίστηκε και παραμένει στο ίδιο σημείο από εκείνη την ημέρα».

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VIDEO | In Serbia emerge dal fiume il relitto di una nave affondata nel 1945 a causa del livelli idrici estremamente bassi del fiume Sava. #ANSA https://t.co/c0Fafb218f pic.twitter.com/PG7Whh2LKQ — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 17, 2026