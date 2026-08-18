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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Θήβας, στη Βοιωτία.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα.

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Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα το πύρινο μέτωπο και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Θήβα Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026