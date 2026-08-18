Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Θήβας, στη Βοιωτία.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί άμεσα το πύρινο μέτωπο και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς.
Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.