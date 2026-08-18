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Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας το μεσημέρι της Τρίτης (18/8).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο αυτοκίνητο επέβαινε μία οικογένεια, ενώ το περιστατικό συνέβη όταν το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, λίγο πριν το Σχηματάρι.

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Μέχρι ο οδηγός του να το ακινητοποιήσει, εκδηλώθηκε φωτιά και στο πρανές της εθνικής οδού, ενώ μετά από λίγο τυλίχτηκε κι εκείνο στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά.

Πηγή: Lamia Report