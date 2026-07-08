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Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε γρήγορα γνωστό στο διαδίκτυο.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απαγορεύει ρητά τη μεταφορά επιβατών σε καρότσες οχημάτων κατά την κίνηση σε αυτοκινητόδρομους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Η παράβαση αυτή επισύρει αυστηρά διοικητικά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τους παραβάτες οδηγούς.

Οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις επιτρέπουν τη μεταφορά εργατών στην καρότσα αποκλειστικά για αγροτικές εργασίες σε επαρχιακούς δρόμους με χαμηλή ταχύτητα.

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Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης μεταφοράς επιβατών ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με αγροτικό όχημα να κινείται με ταχύτητα στην Αθηνών-Λαμίας έχοντας 2 άτομα στην ανοιχτή καρότσα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram και έγινε γρήγορα viral, παρακολουθούμε αγροτικό όχημα να κινείται σε αυτοκινητόδρομο, ενώ στην ανοιχτή καρότσα βρίσκονται 2 επιβάτες, οι οποίοι κάθονται χωρίς κανένα μέτρο προστασίας καθώς το όχημα κινείται με ταχύτητα ανάμεσα στα υπόλοιπα αυτοκίνητα.

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Το περιστατικό έχει καταγραφεί από διερχόμενο όχημα, την ώρα που αγροτικό συνεχίζει κανονικά και πλήρως απροβλημάτιστα την πορεία του στην εθνική οδό. Σημειώνεται δε πως το αγροτικό βρίσκεται μάλιστα στην «γρήγορη» αριστερή λωρίδα, παρά το γεγονός πως σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή αλλαγή πορείας οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τους δύο επεβαίνοντες.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος ΚΟΚ προβλέπει συγκεκριμένους και αυστηρούς κανόνες για τη μεταφορά επιβατών. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 37, απαγορεύεται η μεταφορά επιβατών με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους ίδιους, τον οδηγό, το όχημα, άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, ζώα ή περιουσίες. Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1-Β και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ, καθώς και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.

Ταυτόχρονα, ειδικές υπουργικές αποφάσεις (όπως η Υ.Α. 145827/1986 και η Υ.Α. Β-815/35/1997) σε συνδυασμό με το Άρθρο 30 του Νόμου 4441/2016 επιτρέπουν μεν τη μεταφορά εργατών στην καρότσα ωστόσο ορίζουν ρητά πως η κατ’ εξαίρεση μεταφορά εργατών σε καρότσα επιτρέπεται αποκλειστικά για αγροτικές εργασίες και μόνο σε αγροτικούς ή δευτερεύοντες επαρχιακούς δρόμους με χαμηλή ταχύτητα.Οι διατάξεις απαγορεύουν ρητά την κίνηση στην Εθνική Οδό ή σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας με επιβάτες στην καρότσα.

Επιπλέον, από τη στιγμή που οι 2 επιβάτες βρίσκονται στην καρότσα χωρίς κανένα σύστημα συγκράτησης, παραβιάζονται και οι διατάξεις του ΚΟΚ που αφορούν την υποχρεωτική χρήση ζώνης ασφαλείας. Η συγκεκριμένη παράβαση επισύρει διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.