Τα ισχυρά «πυρά» της αντιπολίτευσης δέχεται από την πρώτη στιγμή εντός της Ολομέλειας η «γαλάζια» κυβέρνηση κατά την συζήτηση για την συγκρότηση διακομματικής επιτροπής που θα επεξεργαστεί προτάσεις για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

«Κάνουμε restart στον πρωτογενή τομέα. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, επιλέξτε εάν θα συμμετάσχετε, προτείνοντας λύσεις» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας προς την αντιπολίτευση. Σύμφωνα με τον υπουργό, η πρόσκληση για διακομματικό διάλογο δεν είναι επικοινωνιακή, αλλά εθνικής ευθύνης.

«Ο πρωθυπουργός απηύθυνε προς όλα τα κόμματα μία πρόταση συμμετοχής στην διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής, μια πρόταση εθνικής ευθύνης που δεν γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους» είπε ο Κώστας Τσιάρας, απαντώντας στις «βολές» της αντιπολίτευσης.

Πηγή: EUROKINISSI

Σε σχέση με τη Mercosur και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παραπέμψει την συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο Κώστας Τσιάρας σχολίασε πως «προφανώς και έχουμε ενημερωθεί για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, καλώς θα την λάβει το ευρωπαϊκό δικαστήριο».

Για την απουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη από την συζήτηση στην Ολομέλεια, μια απουσία που στηλίτευσαν από όλα τα έδρανα της αντιπολίτευσης, ο Κώστας Τσιάρας απάντησε πως ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Νταβός και ακολούθως στις Βρυξέλλες, σχολιάζοντας πως «δεν είναι προγραμματισμένες οι διεθνείς εξελίξεις».

Ο Κώστας Τσιάρας έβαλε στο στόχαστρο του τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ γύρω από την κριτική των δυο κομμάτων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

«Η απόφαση για τον εμβολιασμό αφορά στην άποψη της επιστήμης. Κρίμα που άλλαξε στάση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως πρέπει να γίνει εμβολιασμός» σημείωσε ο αρμόδιος υπουργός, ενώ τόνισε πως δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο στην ευρωζώνη και πως μόνο σε τρίτες χώρες έχει εφαρμοστεί εμβόλιο κατά της ευλογιάς, αναφέροντας, παράλληλα, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο πως καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει βγει από το ενδημικό καθεστώς.

Πρόσκληση Φάμελλου στην αντιπολίτευση για κοινό σχέδιο νόμου των προοδευτικών κομμάτων για Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

Την πρόταση τα προοδευτικά κόμματα να καταθέσουν από κοινού ένα σχέδιο νόμου για ένα Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος κατά την διάρκεια της παρέμβασης του στην Ολομέλεια στη συζήτηση για την διακομματική επιτροπή για τον πρωτογενή τομέα που προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία.

«Ακούσαμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για ένα διάλογο που περιλαμβάνει και μια μορφή Εθνικού Συμβουλίου. Πρέπει τα προοδευτικά κόμματα να αναλάβουμε την πρωτοβουλία πίσω από τα διαδικαστικά τερτίπια του κ. Κακλαμάνη να καταθέσουμε από κοινού ένα σχέδιο νόμου για ένα σχέδιο νόμου για ένα Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει δημόσια και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, να συνταχθεί από κοινού με τα προοδευτικά κόμματα ένα σχέδιο νόμου για ένα συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής που θα μας βγάζει από τα αδιέξοδα που μας οδήγησε ο κ. Μητσοτάκης και το υπουργικό συμβούλιο» σημείωσε, χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στο στόχαστρο του τον Κυριάκο Μητσοτάκη τονίζοντας πως «είναι ντροπή και προσβολή η απουσία Μητσοτάκη. Προκάλεσε μια συζήτηση, την προγραμματίσατε εσείς, ενώ ξέρατε τις διεθνείς υποχρεώσεις και τώρα έρχεστε να δικαιολογήσετε το γεγονός ότι το έβαλε στα πόδια».

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, μάλιστα, ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε πως ο πρωθυπουργός «δεν αντέχει τις ευθύνες του» λέγοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δε λογαριάζει, δε σέβεται τη Βουλή, δεν αντέχει και καμία συζήτηση για τις δικές του ευθύνες, αυτός είναι, τόσος είναι».