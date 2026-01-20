Εν μέσω μιας επικίνδυνης έντασης με την Ευρώπη για το θέμα της Γροιλανδίας και μετά από μια ηχηρή απουσία πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει φέτος στο Νταβός της Ελβετίας για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ με τη «μεγαλύτερη» αμερικανική αντιπροσωπεία που έχει πάει ποτέ μέχρι σήμερα.

Ανάμεσά στους «ανθρώπους του προέδρου» θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ και ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ με τον σύμβουλο και γαμπρό του Τραμ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η απόφασή του να παραστεί στο Νταβός για πρώτη φορά από τότε που απευθύνθηκε στο φόρουμ στη διάρκεια της πρώτης του θητείας το 2020, είναι ένα ακόμη μήνυμα που θέλει να περάσει στους σχεδόν 3.000 πολιτικούς ηγέτες και CEO παγκόσμιων κολοσσών που θα είναι παρόντες.

Και φυσικά στην ομιλία του, που έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη δεν θα λείπει η απόφασή του να «εισβάλει» στη Γροιλανδία, η «κατάκτηση» της Βενεζουέλας και δεκάδων άλλων «επιτυχιών» του που παρουσιάζει στη διάρκεια ομιλιών του και μέσα από το Truth Social.

Αιφνιδιαστικές κινήσεις που προκαλούν τεράστιες συνέπειες σε οικονομικό και στρατηγικό επίπεδο σε όλο τον πλανήτη, με τα χρηματιστήρια να καταρρέουν τις τελευταίες ημέρες και στους λαούς χωρών να μην γνωρίζουν τι διαβατήριο θα εχουν την επόμενη ημέρα και ποιόν πρόεδρο.

Κι αν ο Τραμπ στέλνει μηνύματα, φαίνεται ότι δεν είναι ο μόνος. Η Δανία, η Κίνα, η Ισπανία, η Βραζιλία και η Ινδία ανακοίνωσαν ότι δεν θα παραστούν (σ.σ λόγω Γροιλανδίας αλλά και Βενεζουέλας) στο Νταβός ενώ 6 από τα 7 έθνη της G7 αναμένεται να στείλουν απλούς εκπροσώπους, σε μια «ιστορική» κίνηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Μπόργκε Μπρέντε.

Η ηχηρή απουσία της Δανίας

Οι πιο ισχυρές απουσίες θα είναι της Δανίας η οποία δηλώνει με κάθε τρόπο (αν και πιο ευγενικά απ’ ότι καταλαβαίνει ο Τραμπ) ότι η διαμάχη για τη Γροιλανδία και οι νέοι τιμωρητικοί δασμοί Τραμπ στην Ευρώπη είναι «κόκκινη γραμμή» αλλά και του μέχρι πρότινος στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ στην Λατινική Αμερική, προέδρου της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι ανακοίνωσαν ότι δεν θα παραστούν στο Νταβός, ενώ ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και η ηγέτης της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δεν περιλαμβάνονται στη λίστα.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη εάν ο Κιρ Στάρμερ θα φτάσει στο Νταβός καθώς υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια στη Βρετανία για την απόφαση Τραμπ να αυξήσει ακόμη περισσότερο τους δασμούς στην Ευρώπη που έχουν τεράστιες επιπτώσεις και στη Βρετανία .

Αντίθετα, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, (παρά την προαγγελία για δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες), ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η πρόεδρος της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάειν, ανακοίνωσαν ότι θα πάνε στην Ελβετία όπου αναμένεται να συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η «καυτή» ατζέντα

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις όπως έχουν διαμορφωθεί εν μέσω της θητείας Τραμπ θα είναι από τα πιο καυτά θέματα της ατζέντας με την Γροιλανδία, την πολιτική αναταραχή στη Βενεζουέλα, την απειλή Τραμπ για χρήση βίας κατά του Ιράν και τους νέους δασμούς στην Ευρώπη να είναι στην κορυφή.

Στο επίκεντρο φυσικά και ο οικονομικός σεισμός των αποφάσεων Τραμπ με τους πάνω από 850 κορυφαίους CEO και 100 πρωτοπόρους της τεχνολογίας (οι περισσότεροι Αμερικανοί) να αναρωτιούνται πως θα διαμορφωθεί το τοπίο μετά τον εμπορικό πόλεμο Τραμπ με την Ευρώπη με τους CEO της J.P. Morgan, BlackRock, Microsoft, Anthropic, DeepMind, OpenAI να είναι σίγουρα στις πρώτες θέσεις στην διάρκεια της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου.