Με αιχμηρό τόνο και σκληρή γλώσσα εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, εξαπολύοντας έντονη κριτική κατά της Ευρώπης. Ξεκινώντας την ομιλία του, λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρομοίασε τη σημερινή πραγματικότητα της Ουκρανίας με την ταινία «Μέρα της Μαρμότας» (Groundhog Day), υπογραμμίζοντας τη διαρκή επανάληψη της ίδιας κατάστασης χωρίς ουσιαστική πρόοδο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι «κανείς δεν θα ήθελε να ζει επαναλαμβάνοντας τα ίδια πράγματα για εβδομάδες, μήνες ή ακόμη και για τέσσερα χρόνια», προσθέτοντας ότι αυτή ακριβώς είναι η καθημερινότητα του ουκρανικού λαού. Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, ανέφερε πως τα έγγραφα που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται «σχεδόν έτοιμα». Από την πλευρά του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ καλή» και δήλωσε ότι το μήνυμά του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ξεκάθαρο: ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να λήξει.

Advertisement

Advertisement

Συνεχίζοντας, ο Ζελένσκι υπενθύμισε ότι και πέρυσι στο Νταβός είχε κλείσει την ομιλία του με την επισήμανση πως η Ευρώπη οφείλει να μάθει να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Όπως είπε, έναν χρόνο αργότερα, τίποτα ουσιαστικό δεν έχει αλλάξει και εξακολουθεί να επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια. Κατά τον ίδιο, η Ευρώπη δεν έχει καν επιχειρήσει να διαμορφώσει μια δική της στρατηγική απάντηση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σημείωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει λογοδοτήσει για τον πόλεμο, παρότι η Ευρώπη διανύει τον τέταρτο χρόνο της μεγαλύτερης σύγκρουσης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντιθέτως, όπως ανέφερε, ο Ρώσος πρόεδρος παραμένει ελεύθερος και συνεχίζει να διεκδικεί τα παγωμένα του περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη. Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη δημιουργίας ενιαίων ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων που θα μπορούν να υπερασπιστούν αποτελεσματικά την ήπειρο, εκφράζοντας ταυτόχρονα αμφιβολίες για τη λειτουργικότητα του ΝΑΤΟ, καθώς –όπως είπε– κανείς δεν βλέπει τη Συμμαχία να δρα ουσιαστικά. Έθεσε μάλιστα το ερώτημα ποιος θα αντιδράσει εάν η Ρωσία επιτεθεί στη Λιθουανία ή την Πολωνία.

Zelensky on taboo topics: "Here in Europe, we are advised not to mention Tomahawks, not to spoil the mood, and we are told not to bring up Taurus missiles. When the subject is Turkey, diplomats say don't offend Greece. When it's Greece, they say be careful with Turkey." pic.twitter.com/Ma3ELs2veW — Visegrád 24 (@visegrad24) January 22, 2026

H αναφορά στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο της κριτικής του, έκανε ειδική αναφορά στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι οι Ευρωπαίοι είναι διχασμένοι και ενδιαφέρονται περισσότερο να μη θίξουν ο ένας τον άλλον παρά να λάβουν αποφασιστικές αποφάσεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αποφεύγονται αναφορές σε οπλικά συστήματα όπως οι Tomahawk και οι πύραυλοι Taurus, ενώ όταν τίθεται θέμα Ελλάδας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η Τουρκία και αντίστροφα.

Ο Ζελένσκι επικαλέστηκε επίσης τις διαμαρτυρίες στο Ιράν και την αυξανόμενη ρωσική επιρροή στη Λευκορωσία ως παραδείγματα ευρωπαϊκής αποτυχίας. Υπενθύμισε ότι το 2020 η Ευρώπη δεν στήριξε τον λαό της Λευκορωσίας, με αποτέλεσμα σήμερα ρωσικοί πύραυλοι Oreshnik να έχουν αναπτυχθεί εκεί, εντός εμβέλειας των περισσότερων ευρωπαϊκών πρωτευουσών.

Τέλος, επέκρινε τις ευρωπαϊκές κινήσεις σχετικά με τη Γροιλανδία, αναρωτώμενος τι μήνυμα στέλνει η αποστολή λίγων δεκάδων στρατιωτών στη Ρωσία, την Κίνα και τη Δανία. Υποστήριξε ότι η Ουκρανία γνωρίζει πώς να αντιδράσει σε περίπτωση προσέγγισης ρωσικών πολεμικών πλοίων και θα μπορούσε να συνδράμει. Αναφερόμενος στο Συμβούλιο Ειρήνης που υπέγραψε ο Τραμπ χωρίς ευρωπαϊκή παρουσία, επισήμανε ότι η Ευρώπη δεν έχει ακόμη διαμορφώσει κοινή θέση, εκφράζοντας την ελπίδα να ληφθούν αποφάσεις στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Advertisement

Ζελένσκι: «Το ειρηνευτικό σχέδιο είναι σχεδόν έτοιμο» – Τριμερής συνάντηση ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Τραμπ, δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι σχεδόν έτοιμο και ότι οι δύο πρόεδροι συζήτησαν την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας του, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι αύριο, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τριμερής συνάντηση με αντιπροσωπείες από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθούν σήμερα στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Advertisement

Υποστήριξε, επίσης, ότι η Μόσχα χάνει 35.000 στρατιώτες το μήνα. «Πέρυσι, αυτούς τους μήνες, ήταν περίπου 15.000. Έτσι, η Ρωσία δεν το σκέφτεται, αλλά εμείς το σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε πώς χάνουν και πόσους στρατιώτες χάνουν. Γνωρίζουμε ότι κινητοποιούν 40.000-43.000 ανά μήνα και αρχίζουν να χάνουν 35.000. Από αυτούς τους 43.000 πρέπει να γνωρίζετε ότι περίπου το 10-15% είναι φυγάδες και υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες. Αλλά ο στρατός τους έχει σταματήσει να αυξάνεται. Αυτό είναι σημαντικό», είπε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και SkyNews

Advertisement