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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση «ενώπιος ενωπίω», σε ανοιχτή επιστολή του που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Λίγες ώρες αργότερα το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή Ζελένσκι. Όπως ανέφερε η ρωσική προεδρία, ο Πούτιν θα ενημερωθεί για την επιστολή και το περιεχόμενό της και αναμένεται να υπάρξει αντίδραση «άμεσα» σύμφωνα με την προεδρία.

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Η κίνηση Ζελένσκι είχε την σύμφωνη γνώμη και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι θα ήταν «υπέροχο» αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου.

«Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι (…) Νομίζω ότι ήταν υπέροχο να συναντηθούν», είπε ο Τραμπ. «Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς», πρόσθεσε.

Η επιστολή Ζελένσκι

«Όταν αναλάβατε την εξουσία στη Ρωσία πριν από περισσότερα από 26 χρόνια, πολλοί άνθρωποι στην Ουκρανία σας έβλεπαν θετικά. Έτσι ήταν τότε. Όμως αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των Ουκρανών βλέπει θετικά το γεγονός ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς μας «επισκέφθηκαν» την έναρξη του φόρουμ σας στην Αγία Πετρούπολη, διανύοντας απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, αυτή η απόσταση δεν αποτελεί το όριο των δυνατοτήτων μας.

Στα 26 χρόνια της διακυβέρνησής σας αλλάξατε πλήρως την ατζέντα των σχέσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Από τις συζητήσεις για το εμπόριο και άλλα πολιτικά ζητήματα, τα έθνη μας κατέληξαν να μιλούν σχεδόν αποκλειστικά για πλήγματα και απώλειες.

Έχετε περάσει σχεδόν τα μισά από αυτά τα 26 χρόνια στην εξουσία διεξάγοντας πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

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Ό,τι κι αν λέτε για το ΝΑΤΟ, τη γεωπολιτική ή τη ρωσική γλώσσα, αυτός ο πόλεμος είναι δική σας, προσωπική επιλογή – ένας πόλεμος χωρίς πραγματική αιτία. Έτσι θα τον θυμάται η Ιστορία.

Αυτά τα χρόνια θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ διαφορετικά.

Ακούμε συχνά ότι αισθάνεστε άνετα με αυτόν τον πόλεμο. Φυσικά, όχι όταν πρόκειται για την ασφάλεια της κατοικίας σας στο Βαλντάι ή για την παρέλασή σας στη Μόσχα. Η δική σας ζωή έχει αξία για εσάς.

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Τώρα όμως μπορούμε όλοι να δούμε ότι οι Ρώσοι αρχίζουν επιτέλους να αισθάνονται λιγότερο άνετα με αυτή την πραγματικότητα – με το γεγονός ότι ο πόλεμος φέρνει ολοένα και περισσότερες αρνητικές συνέπειες στη Ρωσία.

Δεν τους αρέσουν τα δικά μας drones και οι πύραυλοι.

Δεν τους αρέσουν οι ελλείψεις καυσίμων και οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές.

Δεν τους αρέσουν οι διαρκείς περιορισμοί.

Δεν τους αρέσει η πρόθεσή σας να ξεκινήσετε ένα δεύτερο κύμα επιστράτευσης για να επεκτείνετε τον πόλεμο σε άλλη κατεύθυνση μέσα στην Ουκρανία ή να τον χρησιμοποιήσετε εναντίον άλλων χωρών που συνορεύουν με τη Ρωσία.

Δεν τους αρέσει το γεγονός ότι δεν διαφαίνεται τέλος στον πόλεμό σας.

Ναι, μπορείτε ακόμη να αναγκάζετε τους Ρώσους να ζουν έτσι. Όμως οι πόροι σας μειώνονται σημαντικά.

Δεν θα έχετε αρκετά χρήματα ούτε αρκετό πολιτικό κεφάλαιο για να συνεχίσετε να αγοράζετε την αφοσίωση των Ρώσων, όπως κάνατε τα τελευταία 26 χρόνια.

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Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε ο κόσμος να συμβάλει στο να έρθει εκείνη η στιγμή πιο γρήγορα.

Όπως συνηθίζετε να λέτε και εσείς, «πρέπει να κάνουμε τους υπολογισμούς».

Χθες έλαβα αναφορά για τις απώλειες του στρατού σας στο ουκρανικό μέτωπο κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Για ακόμη μία φορά, ο αριθμός ξεπέρασε τους 30.000 Ρώσους στρατιώτες νεκρούς και βαριά τραυματισμένους. Διατηρούμε αυτό το επίπεδο απωλειών μήνα με τον μήνα και διαθέτουμε βιντεοσκοπημένες αποδείξεις για κάθε μία από αυτές – δεν πρόκειται για κενές δηλώσεις.

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Γνωρίζουμε ότι το 63% των απωλειών σας στο πεδίο της μάχης είναι νεκροί και μόλις το 37% τραυματίες. Στον 21ο αιώνα κανένας στρατός δεν μπορεί να αντέξει μια τέτοια αναλογία. Και το ποσοστό των νεκρών θα συνεχίσει να αυξάνεται.

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Δεν είναι ότι εμείς στην Ουκρανία ανησυχούμε για την τύχη των Ρώσων στρατιωτών μετά από όλα όσα έχει φέρει ο πόλεμός σας στη χώρα μας.

Όμως εγώ νοιάζομαι για τους Ουκρανούς.

Χάνουμε τους ανθρώπους μας και κάθε απώλεια είναι επώδυνη για εμάς. Ακόμη και όταν η αναλογία ουκρανικών προς ρωσικές απώλειες είναι ένα προς πέντε ή ένα προς έξι, εξακολουθεί να έχει τεράστια σημασία.

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Έχει επίσης σημασία ότι μεταθέτετε συνεχώς, κάθε λίγους μήνες, τις δικές σας προθεσμίες για την κατάληψη των περιοχών μας – ιδιαίτερα της περιφέρειας του Ντονέτσκ. Και ούτε φέτος θα την καταλάβετε.

Όμως εμείς στην Ουκρανία δεν θέλουμε έναν μόνιμο πόλεμο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ζωή χωρίς πόλεμο είναι απείρως καλύτερη. Και θέλουμε να το πετύχουμε αυτό.

Είμαι πεπεισμένος ότι και η πλειονότητα των Ρώσων θα ανταποκρινόταν θετικά σε κάτι τέτοιο – και το γνωρίζετε.

Πολλοί δεν πίστευαν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αντέξει τόσο πολύ. Ούτε εσείς το πιστεύατε. Ούτε όσοι σας συμβούλευαν το πίστευαν. Ήταν λάθος.

Δεν περιμένατε πλήρους κλίμακας αντίσταση από την Ουκρανία και δεν προβλέψατε ότι τα πράγματα θα έφταναν ως εδώ. Κι όμως, βρισκόμαστε ήδη στον πέμπτο χρόνο αυτού του πολέμου πλήρους κλίμακας.

Μη φοβάστε να ακολουθήσετε τον δρόμο εξόδου από αυτόν τον πόλεμο. Αυτό είναι το σημαντικότερο που απαιτείται από εσάς σήμερα.

Η Ουκρανία διατήρησε την ανεξαρτησία της. Και θα τη διατηρήσει. Παρά όλες τις αντίθετες προβλέψεις.

Ενώσαμε πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο στο πλευρό της Ουκρανίας και απέναντί σας. Βρήκαμε τα όπλα και τη χρηματοδότηση που χρειαζόμασταν.

Εμείς λαμβάνουμε υποστήριξη. Εσείς λαμβάνετε κυρώσεις. Και αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει δικαιοσύνη για την Ουκρανία – η δικαιοσύνη που επιδιώκουμε και η δικαιοσύνη που μπορεί να επιτευχθεί.

Η Ουκρανία άντεξε σκληρούς χειμώνες ενώ εσείς προσπαθούσατε να καταστρέψετε το ενεργειακό μας σύστημα. Αντέξαμε – και ακόμη και μέσα στο σκοτάδι η ανθεκτικότητα των Ουκρανών παρέμεινε άθικτη.

Μεταφέραμε τον πόλεμο στο δικό σας έδαφος και δεν θα μπορούσατε να τον αντιμετωπίσετε χωρίς τη βοήθεια της Βόρειας Κορέας. Είστε ο πρώτος ηγέτης της Ρωσίας που στράφηκε στην Πιονγκγιάνγκ για βοήθεια.

Και σήμερα εξαρτάστε πλήρως από την Κίνα – επίσης για πρώτη φορά στη Ρωσική Ιστορία.

Πιστεύατε ότι οι Ουκρανοί δεν θα είχαν τη δύναμη να αμυνθούν. Κι όμως, σήμερα ο λαός μας βοηθά τους εταίρους μας στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο να οικοδομήσουν τις δικές τους άμυνες.

Ελπίζατε σε εσωτερικές αναταραχές στην Ουκρανία. Αντί γι’ αυτό, ήταν δικοί σας στρατιωτικοί σχηματισμοί που εξεγέρθηκαν εναντίον σας. Στις 23 Ιουνίου συμπληρώνεται άλλη μία επέτειος εκείνου του γεγονότος, και η σιωπή δεν θα το σβήσει από την Ιστορία.

Και τώρα είστε εσείς εκείνος που αντιμετωπίζεται με εμφανή κόπωση από τους ίδιους τους αξιωματούχους, επιχειρηματίες και προπαγανδιστές σας. Ο κόσμος το βλέπει.

Ο κόσμος δεν κουράστηκε από την Ουκρανία, όπως ελπίζατε επίμονα. Αντίθετα, αυξάνεται η κόπωση απέναντι στη Ρωσία – ακόμη και μεταξύ εκείνων που σας βοηθούν να παρακάμπτετε τις κυρώσεις και να διατηρείτε την οικονομία σας.

Δεν μπορεί να μην το αντιλαμβάνεστε. Ύστερα από 26 χρόνια στην εξουσία, η ηλικία αρχίζει να αφήνει το αποτύπωμά της. Και με τον χρόνο, η κόπωση απέναντί σας θα μεγαλώνει.

Έχουμε δει πληροφορίες που δείχνουν ότι εξετάζετε σχέδια για τη συνέχιση του πολέμου έως το 2027 και το 2028. Γνωρίζουμε επίσης ότι ελπίζετε πως οι βαλλιστικοί πύραυλοι θα πετύχουν όσα απέτυχαν να πετύχουν όλα τα υπόλοιπα μέσα.

Θέλετε να εμπλέξετε ακόμη βαθύτερα τη Λευκορωσία σε αυτόν τον πόλεμο και είμαστε αναγκασμένοι να προετοιμαζόμαστε και γι’ αυτό. Βλέπουμε ότι προσπαθείτε να οργανώσετε κάτι γύρω από την Υπερδνειστερία. Οι προπαγανδιστές σας απειλούν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, κάθε χώρα που συνορεύει με τη Ρωσία. Θέλετε πραγματικά να περάσετε μέσα από όλα αυτά;

Η επιλογή είναι πλέον δική σας.

Αρκετά με τον πόλεμο.

Η Ουκρανία προτείνει να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος.

Αυτό πρέπει να γίνει με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα αναζωπυρωθεί.

Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν και θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους.

Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου μέσω άμεσης επικοινωνίας μεταξύ μας – εμού και εσάς.

Προτείνω μια συνάντηση.

Όλοι άκουσαν τους εκπροσώπους σας να λένε χαμογελώντας ότι θα μπορούσα δήθεν να έρθω στη Μόσχα. Όμως, ύστερα από αυτά τα 26 χρόνια, δεν υπάρχει τίποτα που να έχει να κάνει ένας Ουκρανός ηγέτης στην πρωτεύουσά σας – όπως δεν υπάρχει τίποτα που να έχει να κάνει ένας Ρώσος ηγέτης στο Κίεβο.

Υπάρχουν χώρες που παραδοσιακά φιλοξενούν ηγέτες για την επίλυση ζητημάτων πολέμου και ειρήνης. Η Ελβετία, η Τουρκία, οι χώρες του αραβικού κόσμου – πολλές μπορούν και επιθυμούν να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

Οι ηγέτες είναι εκείνοι που επιλύουν τα κρίσιμα ζητήματα. Έτσι ήταν πάντοτε και έτσι θα είναι πάντα.

Προτείνω να οριστεί μια σαφής ημερομηνία για αυτή τη συνάντηση.

Ακούσαμε ότι σας υποσχέθηκαν στην Αλάσκα την επίλυση ορισμένων ζητημάτων που αφορούν την Ουκρανία και την Ευρώπη. Όμως μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνος σας ότι τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά ζητήματα δεν αποφασίζονται στο Άνκορατζ.

Άλλοι συμφωνημένοι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να ενταχθούν στη διμερή διαδικασία που θα δημιουργηθεί μεταξύ μας.

Καθώς ο πόλεμος διεξάγεται στην Ευρώπη και η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ και εσείς αναζητάτε εγγυήσεις για τη δική σας ασφάλεια, θα ήταν λογικό να συμμετάσχουν όσοι μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν ως εγγυητές.

Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος αυτής της διαδικασίας – όσοι έχουν πραγματικά τη δυνατότητα να επηρεάσουν την κατάσταση.

Πιστεύουμε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συμμετέχουν. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας για το μέρος του κόσμου στο οποίο ζούμε.

Έχουμε ήδη βιώσει πολλές συμφωνίες με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των Συμφωνιών του Μινσκ, οι οποίες τελικά απέτυχαν. Γι’ αυτό πρέπει πρώτα να βρούμε άμεσες απαντήσεις μεταξύ μας στα ζητήματα που παραμένουν ανοικτά και να μην κρυβόμαστε πίσω από φόρμουλες, τεχνικές ομάδες εργασίας ή ατελείωτες διπλωματικές διαδικασίες.

Ο πόλεμός σας έχει χωρίσει οριστικά την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Η σημερινή γραμμή του μετώπου είναι η γραμμή από την οποία πρέπει να ξεκινήσει η διπλωματία.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πλήρη κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι η συνήθης πρακτική και οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το Ιράν το επιβεβαιώνουν. Μια προσπάθεια για πραγματική σιωπή των όπλων είναι ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσουμε να μιλάμε ο ένας με τον άλλον. Πιστεύουμε ότι δεν θα είναι απλώς μια προσπάθεια αλλά μια πραγματική κατάπαυση του πυρός – εφόσον αυτό επιθυμείτε.

Γνωρίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την τήρηση μιας εκεχειρίας κατά μήκος της γραμμής όπου θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες.

Η Ουκρανία είναι έτοιμη για ανταλλαγή όλων των αιχμαλώτων πολέμου χωρίς εξαιρέσεις, και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καλό προοίμιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα για την επιστροφή των αμάχων και των παιδιών που απομακρύνθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Πρέπει να καθορίσουμε τι μέλλον περιμένει τις γενιές των Ουκρανών και των Ρώσων που θα έρθουν μετά από εμάς.

Αν δεν καταλήξετε προσωπικά στο συμπέρασμα ότι ήρθε η ώρα να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, η Ουκρανία θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ύπαρξή της. Θα έχουμε εκείνους που μας στηρίζουν.

Αλλά και εσείς θα χρειαστεί να αγωνιστείτε πολύ πιο σκληρά για τη δική σας ύπαρξη – όχι της Ρωσίας, αλλά τη δική σας. Και αυτό δεν είναι απειλή από εμένα ή από την Ουκρανία. Είναι ένα γεγονός της Ρωσικής Ιστορίας που γνωρίζετε καλά: όταν η Ρωσία κουράζεται, έρχεται η αλλαγή.

Εμείς μπορούμε να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Εσείς μπορείτε να σταματήσετε τον πόλεμό σας.

Αιωνία η μνήμη όλων όσοι έχασαν τη ζωή τους σε αυτόν τον πόλεμο.

Δόξα στην Ουκρανία!»





Ο Πούτιν δεν αποκλείει να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με τον Ζελένσκι



Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης δήλωσε πως όταν έρθει η ώρα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας «θα βρούμε εκείνους στην Ουκρανία που θα την υπογράψουν».



«Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους (της Ουκρανίας), ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι», πρόσθεσε, αν και νωρίτερα είπε ότι «οι νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος».



Στο παρελθόν ο Πούτιν έλεγε ότι ο Ζελένσκι δεν είναι νόμιμος ηγέτης της Ουκρανίας επειδή παρέμεινε στο αξίωμα και μετά τη λήξη της θητείας του. Η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή νέων εκλογών για όσο διάστημα είναι σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος, ο οποίος επιβλήθηκε το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας.



Ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν μπορεί να ενεργήσει ως μεσολαβητής, αλλά μπορεί να βοηθήσει» στην επίλυση της κρίσης, την οποία χαρακτήρισε «τοπική», σε αντίθεση με εκείνη στο Ιράν που είναι «παγκόσμια». Η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει «θετικό ρόλο» πείθοντας την Ουκρανία να κάνει συμβιβασμούς, είπε. Επανέλαβε επίσης ότι η Μόσχα αντιτίθεται στην προοπτική να γίνει η ΕΕ ένα στρατιωτικό μπλοκ, κάτι που χαρακτήρισε «λόγο ανησυχίας».



Ο Πούτιν υποστήριξε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ειλικρινά επιδιώκει την επίλυση της κρίσης» και «οι ειρηνευτικές προτάσεις του θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συμφωνίες με την Ουκρανία». Ωστόσο, ο Τραμπ θα πρέπει προηγουμένως «να πείσει την Ουκρανία», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι το Κίεβο «δεν είναι έτοιμο να κάνει συμβιβασμούς».