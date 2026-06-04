Σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις της Ρωσίας έδωσε απαντήσεις ο Βλαντίμιρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους που καλύπτουν το οικονομικό φόρουμ που διοργανώνεται στην Αγία Πετρούπολη. Ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι αν η Ουκρανία συμφωνήσει στον «συμβιβασμό που συμφωνήσαμε στο Άνκορατζ» (δηλαδή κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025 με τον Ντόναλντ Τραμπ), τότε «η σύγκρουση θα σβήσει φυσικά και πολύ γρήγορα». Δήλωσε δε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είμαστε έτοιμοι» και ότι «θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα, βασιζόμενοι στα θεμέλια που συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ στο Άνκορατζ». Σε ερώτηση του Associated Press σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τη Ρωσία, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία μπορεί να ελέγξει την περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία και να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία αν το επιθυμεί. «Το ένα δεν έρχεται σε αντίθεση με το άλλο», διευκρίνισε. Σχετικά με τις μάχες στα μέτωπα, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται «κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επαφής», ενώ κατέλαβαν πρόσφατα «περίπου 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα» εδάφους. Το Sky News επισημαίνει ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα παρατηρούν οι αναλυτές για το πεδίο της μάχης. Ο Πούτιν συνέχισε λέγοντας ότι το πρόβλημα του Κιέβου είναι ότι πάσχει από «καταστροφική έλλειψη προσωπικού». «Πρόσφατα, ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 100.000 άτομα», είπε χωρίς και πάλι χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. «Κάθε μήνα χάνουν περίπου 10.000 άτομα, ενώ περίπου 20.000 άτομα είναι λιποτάκτες. Μέχρι στιγμής φέτος, ο αριθμός των λιποτακτών έχει φτάσει τα 60.000 άτομα», είπε.

Πούτιν: Αν η Ουκρανία πει «ναι» στον συμβιβασμό που συμφωνήσαμε με τον Τραμπ στην Αλάσκα, ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα

Σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις της Ρωσίας έδωσε απαντήσεις ο Βλαντίμιρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους που καλύπτουν το οικονομικό φόρουμ που διοργανώνεται στην Αγία Πετρούπολη.



Ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι αν η Ουκρανία συμφωνήσει στον «συμβιβασμό που συμφωνήσαμε στο Άνκορατζ» (δηλαδή κατά τη συνάντησή του στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025 με τον Ντόναλντ Τραμπ), τότε «η σύγκρουση θα σβήσει φυσικά και πολύ γρήγορα».



Δήλωσε δε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είμαστε έτοιμοι» και ότι «θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα, βασιζόμενοι στα θεμέλια που συζητήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ στο Άνκορατζ».



Σε ερώτηση του Associated Press σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τη Ρωσία, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Ρωσία μπορεί να ελέγξει την περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία και να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία αν το επιθυμεί. «Το ένα δεν έρχεται σε αντίθεση με το άλλο», διευκρίνισε.



Σχετικά με τις μάχες στα μέτωπα, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται «κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επαφής», ενώ κατέλαβαν πρόσφατα «περίπου 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα» εδάφους. Το Sky News επισημαίνει ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα παρατηρούν οι αναλυτές για το πεδίο της μάχης.



Ο Πούτιν συνέχισε λέγοντας ότι το πρόβλημα του Κιέβου είναι ότι πάσχει από «καταστροφική έλλειψη προσωπικού». «Πρόσφατα, ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 100.000 άτομα», είπε χωρίς και πάλι χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.



«Κάθε μήνα χάνουν περίπου 10.000 άτομα, ενώ περίπου 20.000 άτομα είναι λιποτάκτες. Μέχρι στιγμής φέτος, ο αριθμός των λιποτακτών έχει φτάσει τα 60.000 άτομα», είπε.