Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το ουκρανικό πολεμικό ναυτικό χρησιμοποίησε drones επιφανείας για να βυθίσει το ρωσικό περιπολικό σκάφος Emerald κοντά στην περιοχή του Γκελεντζίκ.

Η επίθεση προκάλεσε απώλειες στο πλήρωμα του σκάφους, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο κοντά σε παραθαλάσσιο συγκρότημα που έχει συνδεθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν την καταστροφή δύο ακόμη δεξαμενόπλοιων του ρωσικού «σκιώδους στόλου» με τη χρήση ναυτικών drones.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η στόχευση αυτών των πλοίων περιορίζει συστηματικά τα έσοδα της Ρωσίας από την πώληση πετρελαίου, αποδυναμώνοντας έτσι τη χρηματοδότηση της πολεμικής της προσπάθειας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σημαντικό πλήγμα στις ρωσικές δυνάμεις στη Μαύρη Θάλασσα κατάφερε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας. Χρησιμοποιώντας drones επιφανείας, οι ουκρανικές δυνάμεις πέτυχαν τη βύθιση ρωσικού περιπολικού σκάφους, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στην περιοχή του Γκελεντζίκ, σε πολύ μικρή απόσταση από την πολυτελή κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

ВМС Украины заявили об уничтожении пограничного корабля ФСБ "Изумруд", который в 2018 году таранил в Керченской протоке украинское гражданское судно.



По данным ВМС ВСУ, судно уничтожили морским безэкипажным дроном Sargan-3000 возле причала в Новороссийске.



Фото: 2026 год,… pic.twitter.com/zrJCzxK7K6 Advertisement Advertisement July 14, 2026

Τα εγχώριας παραγωγής Sargan-3000 κατέστρεψαν το σκάφος μήκους περίπου 60 μέτρων με την ονομασία Emerald, σκοτώνοντας μέλη του πληρώματος και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη.

Ο Ναβάλνι

Το Γκελεντζίκ βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 25 χιλιομέτρων από το τεράστιο παραθαλάσσιο συγκρότημα που αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας του Ρώσου αντικαθεστωτικού Αλεξέι Ναβάλνι.

Σε βίντεο που δημοσίευσε τον Ιανουάριο του 2021 και συγκέντρωσε περισσότερες από 100 εκατομμύρια προβολές μέσα σε έναν μήνα, ο επικριτής του Κρεμλίνου είχε υποστηρίξει ότι το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα είχε κατασκευαστεί για τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Ναβάλνι ισχυρίστηκε τότε ότι το ακίνητο κόστισε περίπου ένα δισεκατομμύριο λίρες και χρηματοδοτήθηκε μέσω «της μεγαλύτερης δωροδοκίας στην ιστορία», με χρήματα από επιχειρηματίες που πρόσκεινται στον Πούτιν.

Drone naval Sargan 3000 ucraniano afundou um navio de patrulha russo, atracado na cidade de Gelendzhik, no Mar Negro, perto da zona do palácio de Putin – WSJ



O palácio está isolado no topo de uma falésia, cercado por floresta e vinhas, e à volta tem uma zona de 70 km2 interdita,… pic.twitter.com/Vy4V6L1isg — Paula Branco (@PaulaBranco16) July 15, 2026

Το σχεδόν δίωρο βίντεο παρουσίαζε ένα υπερπολυτελές συγκρότημα με εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, όπως αμφιθέατρο και ελικοδρόμιο.

Advertisement

Ο Πούτιν αρνήθηκε ότι ήταν ιδιοκτήτης του ακινήτου, ενώ ο στενός συνεργάτης του και επιχειρηματίας Αρκάντι Ρότενμπεργκ δήλωσε ότι το παλάτι του ανήκει.

Η κατάσταση στο πεδίο

Οι Ουκρανοί παραθέτουν από την πλευρά τους στοιχεία που τουλάχιστον επιβεβαιώνουν του λόγου το ασφαλές. Από το Κίεβο ισχυρίζονται πως τις τελευταίες εβδομάδες έχουν χτυπήσει περίπου 136 πλοία που συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας στη Θάλασσα του Αζόφ, ενώ σε μία μόνο επιχείρηση τη νύχτα της 14ης Ιουλίου ανατίναξε 19 δεξαμενόπλοια.

Μάλιστα, το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου ανακοινώθηκε από την υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό, ότι κατέστρεψε ακόμα δύο δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου», τα Louise 1 και Banda. Για την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν τα ναυτικά drones «Mamai» της SBU, τα οποία αναπτύχθηκαν εναντίον των δύο πλοίων που, σύμφωνα με το Κίεβο, υπόκεινται σε ουκρανικές κυρώσεις.

Advertisement

Κατά την Ουκρανία, το Louise 1 μετέφερε ρωσικό αργό πετρέλαιο παρακάμπτοντας το εμπάργκο της G7 και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτελώντας δρομολόγια από λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, ενώ απενεργοποιούσε το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS). Αντίστοιχα, το Banda φέρεται να μετέφερε ρωσικό αργό πετρέλαιο από τα λιμάνια Ουστ-Λούγκα, Κερτς, Νοβοροσίσκ και Ναχόντκα.

Σύμφωνα με την SBU, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ρωσικά αεροσκάφη επιχείρησαν να αναχαιτίσουν τα ουκρανικά drones, πυροβολώντας με πολυβόλα και ρίχνοντας βόμβες, χωρίς όμως επιτυχία: «Η επίθεση σε πλοία του “σκιώδους στόλου” στερεί συστηματικά από το Κρεμλίνο τους πόρους που χρηματοδοτούν τον πόλεμο. Αυτά τα δεξαμενόπλοια, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις, μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και αποφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια στον κρατικό προϋπολογισμό της Ρωσίας. Κάθε πλήγμα στον “σκιώδη στόλο” αποτελεί άμεσο πλήγμα στην ικανότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας να συνεχίσει την επιθετικότητά της».

Advertisement