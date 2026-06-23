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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο θάνατός του προκλήθηκε από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών που ο ίδιος είχε συλλέξει από την αυλή του.

Οι λετονικές αρχές πρόκειται να διενεργήσουν νεκροψία προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια της απώλειας του δημοσιογράφου.

Ο Νεχορόσεφ είχε γίνει γνωστός το 2008 για τις αποκαλύψεις του σχετικά με την προσωπική ζωή του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά το επίμαχο δημοσίευμα, ο δημοσιογράφος είχε καταγγείλει πιέσεις από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας πριν εγκαταλείψει οριστικά τη χώρα του.

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Νεκρός στη Ρίγα, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια εξόριστος, βρέθηκε ο 69χρονος Ρώσος δημοσιογράφος Γκριγκόρι Νεχορόσεφ, που είχε προκαλέσει αίσθηση με τις αποκαλύψεις του για τη φερόμενη σχέση του Βλαντίμιρ Πούτιν και της Αλίνα Καμπάεβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το λετονικό μέσο Delfi, ο Νεχορόσεφ πέθανε στο σπίτι του έπειτα από κατανάλωση άγριων μανιταριών που είχε συλλέξει ο ίδιος από την αυλή του. Παρά την εμπειρία του στη συλλογή μανιταριών, τα συγκεκριμένα αποδείχθηκαν δηλητηριώδη.

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Οι λετονικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε νεκροψία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Εγκατεστημένος στη Λετονία ως πολιτικός πρόσφυγας από το 2015, ο Νεχορόσεφ δεν έκρυβε τους φόβους του για πιθανές απειλές σε βάρος του. Σύμφωνα με φίλους και συνεργάτες του, πίστευε ότι οι αποκαλύψεις του είχαν προκαλέσει την οργή του Κρεμλίνου, ενώ ο ίδιος αυτοχαρακτηριζόταν «προσωπικός εχθρός» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το δημοσίευμα που προκάλεσε σάλο

Ο Γκριγκόρι Νεχορόσεφ έγινε ευρύτερα γνωστός το 2008, όταν ως αρχισυντάκτης της εφημερίδας Moskovsky Korrespondent δημοσίευσε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Βλαντίμιρ Πούτιν φερόταν να σχεδίαζε διαζύγιο από τη σύζυγό του, Λιουντμίλα, προκειμένου να παντρευτεί την πρώην Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα. Το δημοσίευμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Ρωσία και διεθνώς, καθώς άγγιζε μια ιδιαίτερα προστατευμένη πτυχή της προσωπικής ζωής του Ρώσου προέδρου.

Λίγους μήνες αργότερα, η εφημερίδα ανέστειλε τη λειτουργία της, με τον ιδιοκτήτη της Αλεξάντερ Λεμπέντεφ να κάνει λόγο για ισχυρές πιέσεις. Ο Νεχορόσεφ είχε δηλώσει ότι κλήθηκε σε ανακρίσεις από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας και στη συνέχεια εγκατέλειψε τη χώρα.

Παρότι ο Πούτιν είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τις αναφορές για σχέση με την Καμπάεβα, διεθνή μέσα ενημέρωσης συνέχισαν τα επόμενα χρόνια να δημοσιεύουν σχετικά ρεπορτάζ. Ο θάνατος του Νεχορόσεφ προκάλεσε συγκίνηση στους κύκλους των Ρώσων δημοσιογράφων της διασποράς, ενώ οι λετονικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.