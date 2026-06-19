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Υπό το βάρος αυξανόμενων ανησυχιών για την προσωπική του ασφάλεια και ενώ οι ουκρανικές επιθέσεις με drones φτάνουν ολοένα βαθύτερα στη ρωσική επικράτεια, ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση στο Καζάν. Ωστόσο, το πλήθος που τον υποδέχθηκε με χειροκροτήματα και επευφημίες ενδέχεται να μην ήταν τόσο αυθόρμητο όσο φαινόταν.

Κατά την έξοδό του από τον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού, δεκάδες άνθρωποι έσπευσαν να του σφίξουν το χέρι και να τον συγχαρούν. Όμως βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ερωτήματα, καθώς ένας από τους σωματοφύλακες του Ρώσου προέδρου ακούγεται να χρησιμοποιεί μέσω ασυρμάτου τη λέξη «μασόβκα», όρο που στη ρωσική κινηματογραφική βιομηχανία περιγράφει τους κομπάρσους που συμμετέχουν σε σκηνές πλήθους.

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Следовавшая за Путиным камера случайно записала его охранника, говорящего слово «массовка»



Телеграм-канал «Вести» (входит в госхолдинг ВГТРК) опубликовал пятиминутный ролик посещения Владимиром Путиным Благовещенского собора Казанского Кремля. На кадрах слышно, как… pic.twitter.com/RgJvl7GlW3 — Новости «Агентства» (@agents_media) June 17, 2026

Σύμφωνα με αναφορές, ο άνδρας έδινε οδηγίες ώστε το συγκεντρωμένο πλήθος να αποχωρήσει μόλις ολοκληρωθεί η διέλευση του Πούτιν. Η επίσκεψη θεωρείται ιδιαίτερα ασυνήθιστη, καθώς ήταν μία από τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις του εκτός Μόσχας και Αγίας Πετρούπολης τους τελευταίους μήνες.

Οι εντεινόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας στο ρωσικό έδαφος έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του έχουν μειωθεί αισθητά, ενώ το στενό του περιβάλλον λειτουργεί υπό αυστηρούς περιορισμούς.

Παράλληλα, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για αυξημένους φόβους σχετικά με πιθανές απειλές κατά της ζωής του, γεγονός που φέρεται να επηρεάζει σημαντικά τις μετακινήσεις και τις δημόσιες δραστηριότητές του.

(Με πληροφορίες από Telegram)