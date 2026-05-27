Με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του Βλάντιμιρ Πουτίν, η Ρωσία δώρισε στο Καζακστάν τέσσερις τίγρεις του Αμούρ, εκ των οποίων οι δύο είναι ακόμη μικρά, προορίζοντάς τα για απελευθέρωση στην άγρια φύση.

Το ιδιαίτερο δώρο του Πούτιν στο Καζακστάν ενόψει της επίσκεψής του

Σε άρθρο του που δόθηκε στη δημοσιότητα ενόψει της επίσκεψής του, ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι ρώσικες υπηρεσίες εκπλήρωσαν το αίτημα του Καζακστάν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση του πληθυσμού των τίγρεων στην επικράτειά τους. Τα ζώα αιχμαλωτίστηκαν στην περιοχή του Χαμπαρόφσκ.

Το Καζακστάν, μια χώρα με τεράστια αποθέματα ενέργειας και πολύτιμων ορυκτών, αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Μόσχας, παρά τις προσπάθειες Κίνας και ΗΠΑ να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στην ευρύτερη περιοχή.

🇷🇺🐯🇰🇿 Russia has gifted Kazakhstan a pair of adult Amur tigers and two cubs, set for release into the wild.



Putin announced the transfer in an article ahead of his state visit, noting that Russian agencies spent a year fulfilling the Kazakh request to help restore the tiger… pic.twitter.com/4RPr9ijemf May 26, 2026

Η χώρα που προσπαθεί να αποκαταστήσει τον πληθυσμό τίγρεων στην Κεντρική Ασία, θεωρεί την τίγρη του Αμούρ στενό συγγενή της τίγρης της Κασπίας, είδος που έχει εξαφανιστεί. Επομένως, η ρωσική κίνηση θα συμβάλλει στην αύξηση του αριθμού των ζώων στη χώρα, τα οποία είχαν σταλεί προηγουμένως από την Ολλανδία.

Στο πλαίσιο των στενών διμερών σχέσεων, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Κρεμλίνου ότι τέσσερα ζώα, που εντοπίστηκαν στην περιοχή του Χαμπάροφσκ στη ρωσική Άπω Ανατολή, μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Καζακστάν με σκοπό την άμεση επανένταξή τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

Τα ζώα ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς ο Ρώσος Πρόεδρος χρησιμοποιεί συχνά τη διπλωματία των ζώων ως μέσο ενίσχυσης των σχέσεών του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δωρεά 30 καθαρόαιμων αλόγων προς τη Βόρεια Κορέα το 2022, σε μια περίοδο που η Μόσχα επιδίωκε την εμβάθυνση των δεσμών της με την Πιονγιάνγκ, εκμεταλλευόμενη μάλιστα την προσωπική αγάπη του Κιμ Γιονγκ Ουν για την ιππασία.

Russia has gifted four rare Amur tigers to Kazakhstan ahead of President Vladimir Putin’s official visit to the country.



The tigers, including two cubs captured in Russia’s far eastern Khabarovsk region, are expected to be released into the wild as part of Kazakhstan’s effort to… pic.twitter.com/gqA21gMB6i — APT News (@APT__News) May 27, 2026

Κατά την επίσκεψή του, ο Πούτιν θα επιβλέψει την υπογραφή συμφωνίας που θα ορίζει τις παραμέτρους για την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Καζακστάν, το οποίο δεν παράγει πυρηνική ενέργεια τώρα, και θα συζητήσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της διαμετακόμισης ρωσικού πετρελαίου στην Κίνα μέσω της χώρας αυτής, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.