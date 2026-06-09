Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπό καθεστώς αυξημένων μέτρων ασφαλείας φέρεται να έχει θέσει την οικογένειά του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταφέροντας στενούς συγγενείς του μακριά από τη Μόσχα και σε μία από τις πλέον προστατευμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται πηγές με γνώση των εξελίξεων στο εσωτερικό του Κρεμλίνου.

Όπως αναφέρει το ρωσικό κανάλι Telegram Mozhem Obyasnit («Μπορούμε να εξηγήσουμε»), το οποίο θεωρείται καλά ενημερωμένο για τις διεργασίες στο Κρεμλίνο, τις στρατιωτικές εξελίξεις και το πολιτικό κλίμα στη Ρωσία, ο Πούτιν έχει ενισχύσει σημαντικά τα μέτρα προστασίας τόσο για τον ίδιο όσο και για τα μέλη της οικογένειάς του.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο μεγαλύτερες κόρες του Ρώσου προέδρου, η Μαρία Βοροντσόβα και η Κατερίνα Τιχόνοβα, έχουν εγκατασταθεί το τελευταίο διάστημα στο συγκρότημα κατοικιών του Βαλντάι, μια περιοχή που βρίσκεται περίπου 370 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας και θεωρείται ένα από τα πιο ασφαλή σημεία της χώρας.

Στο ίδιο συγκρότημα φέρεται να διαμένει και η πρώην Ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Καμπάεβα, η οποία εδώ και χρόνια παρουσιάζεται από διεθνή μέσα ενημέρωσης ως η σύντροφος του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μαζί της, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, βρίσκονται και οι δύο γιοι που φέρεται να έχει αποκτήσει με τον Ρώσο πρόεδρο.

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι στο Βαλντάι έχουν μεταφερθεί και άλλα μέλη της ευρύτερης οικογένειας του Πούτιν, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι το Κρεμλίνο λαμβάνει πρόσθετα μέτρα προστασίας λόγω των αυξημένων κινδύνων ασφαλείας που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα τελευταία χρόνια η περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα ιδιότυπο «φρούριο», καθώς η αεράμυνα γύρω από το Βαλντάι έχει ενισχυθεί σημαντικά. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έχουν εγκατασταθεί επιπλέον αντιαεροπορικά συστήματα και δίκτυα προστασίας από επιθέσεις drones, στο πλαίσιο της γενικότερης θωράκισης της περιοχής απέναντι σε πιθανές απειλές.

COPE NETS FOR PUTIN



👀 Anti-drone nets installed near Putin’s residence in Valdai — Russian media



In Russia’s Novgorod region, anti-drone nets have been installed over truck parking areas in Valdai district. According to Russian media reports, the structures appeared about 9… pic.twitter.com/CNbVYaSs9G — The Ministry Of Ungentlemanly Warfare (@mouw5284) June 9, 2026

Παράλληλα, η γεωγραφική θέση του Βαλντάι προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα ασφαλείας. Το συγκρότημα περιβάλλεται από εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και λίμνες, στοιχεία που καθιστούν την πρόσβαση πιο δύσκολη και ενισχύουν την προστασία των εγκαταστάσεων.

Αν και οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από το Κρεμλίνο, τα δημοσιεύματα καταδεικνύουν το κλίμα αυξημένης επιφυλακής που επικρατεί γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο και το στενό οικογενειακό του περιβάλλον εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου και των εντεινόμενων ζητημάτων ασφαλείας στο εσωτερικό της Ρωσίας.