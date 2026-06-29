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Ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε πρόσφατες προτάσεις για περιορισμό των εχθροπραξιών, υποστηρίζοντας ότι αυτές θα επέτρεπαν στις ουκρανικές δυνάμεις να αναδιατάξουν στρατεύματα στο μέτωπο.

Παράλληλα, η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων και σημαντικές αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης εσωτερικά.

Η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει επίσης αυξημένο κόστος δανεισμού, με την κεντρική τράπεζα να εξετάζει τον τερματισμό του κύκλου νομισματικής χαλάρωσης λόγω των οικονομικών πιέσεων.

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Το «πράσινο φώς» για την έναρξη συνομιλιών με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία φαίνεται ότι δίνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με το Κρεμλίνο να έχει δεχθεί τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα.

Μάλιστα, ο ρώσος πρόεδρος ανέφερε στη ρωσική τηλεόραση ότι «περιμένει τους Αμερικανούς μόλις η Ουάσιγκτον πάψει να είναι απορροφημένη από τη σύγκρουση με το Ιράν»

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«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και τη συζήτηση των λεπτομερειών και των διαδικαστικών πτυχών -αν όχι συμφωνιών, τότε τουλάχιστον των θεμάτων που συζητήθηκαν στο Άνκορατζ», δήλωσε, αναφερόμενος στις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι.

Οπως αναφέρει το Bloomberg, ο Πούτιν πρόσθεσε ότι η Μόσχα έλαβε νέες προτάσεις για τον περιορισμό των συγκρούσεων στην Ουκρανία: η μία προέβλεπε την παύση των πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς βαθιά στο ρωσικό και το ουκρανικό έδαφος και η άλλη τον περιορισμό των εχθροπραξιών αποκλειστικά στις τέσσερις κατεχόμενες ουκρανικές περιφέρειες.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι απέρριψε τις προτάσεις αυτές, επειδή ο περιορισμός των συγκρούσεων στις τέσσερις αυτές περιοχές θα επέτρεπε στις ουκρανικές δυνάμεις να αναδιατάξουν στρατεύματα από άλλα τμήματα του μετώπου, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει ποιος υπέβαλε τις συγκεκριμένες προτάσεις.

Ωστόσο το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών από τις αρχές του έτους, επιδιώκοντας να ανατρέψει την πορεία της ρωσικής εισβολής.

Η Ουκρανία έχει χτυπήσει διυλιστήρια, επιβραδύνοντας την επεξεργασία πετρελαίου και προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων στη Μόσχα και σε άλλες περιοχές, με τις τιμές της βενζίνης στη Ρωσία να έχουν αυξήθηκαν κατά 3% στα μέσα Ιουνίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση των τελευταίων τουλάχιστον 20 ετών.

Οι Ρώσοι πολίτες αντιμετωπίζουν επίσης αυξημένο κόστος δανεισμού, με τηνη επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιούλινα, να υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιορισμένα περιθώρια για περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι ο κύκλος νομισματικής χαλάρωσης, ο οποίος διαρκεί ήδη έναν χρόνο, ενδέχεται να διακοπεί.

Το 75% των περιφερειών της Ρωσίας έχει υιοθετήσει τα δελτία στα καύσιμα ή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό, μετά την επιβολή περιορισμών σε περιοχές όπως Μπριάνσκ, Κουρσκ, Λίπετσκ, Σαμάρα και Τιουμέν.