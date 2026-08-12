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Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την επιστροφή του Γκίλμαν στις ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ότι η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε χωρίς την ανταλλαγή κάποιου Ρώσου κρατουμένου, γεγονός που διαφοροποιεί τη συγκεκριμένη κίνηση από προηγούμενες πρακτικές.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ρωσική απόφαση αποτελεί μια διπλωματική χειρονομία υψηλής πολιτικής αξίας, με στόχο τη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η απελευθέρωση του Γκίλμαν θεωρείται από πολλούς ως μια προσεκτικά υπολογισμένη κίνηση του Κρεμλίνου, η οποία ενδέχεται να αποσκοπεί στην απόκτηση πολιτικού κεφαλαίου για μελλοντικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ηγετών.

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Η Ρωσία απελευθέρωσε τον πρώην Αμερικανό πεζοναύτη Ρόμπερτ Γκίλμαν, ο οποίος κρατούνταν σε ρωσική φυλακή από το 2022, σε μια απόφαση που το Sky News χαρακτηρίζει κάθε άλλο παρά τυχαία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε χάρη στον 32χρονο Αμερικανό για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Γκίλμαν, ο οποίος εργάζεται ως καθηγητής Αγγλικών και είχε υπηρετήσει για σύντομο διάστημα στους Αμερικανούς πεζοναύτες, συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2022 στη Βορόνεζ, στη νότια Ρωσία. Σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, είχε κατηγορηθεί ότι, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, κλώτσησε αστυνομικό. Καταδικάστηκε αρχικά σε τεσσεράμισι χρόνια φυλάκισης, με την οικογένειά του να αρνείται σταθερά τις κατηγορίες.

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Ο πατέρας του, Βλαντίμιρ Γκίλμαν, ο οποίος είχε μεταναστεύσει από τη Ρωσία στη Μασαχουσέτη, είχε υποστηρίξει ότι ο γιος του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας την περίοδο του περιστατικού και ότι το χτύπημα στον αστυνομικό ήταν ακούσιο.

Η κατάσταση της υγείας του είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Γκίλμαν είχε μεταφερθεί στα τέλη Ιουνίου από νοσοκομείο φυλακής σε ψυχιατρική μονάδα πολιτικού νοσοκομείου, όπου οι γιατροί είχαν διαπιστώσει κατάσταση που περιγραφόταν ως «διασχιστική stupor», δηλαδή σοβαρή κατάσταση ψυχοκινητικής ακινησίας και αποσύνδεσης από το περιβάλλον.

Η Ουάσινγκτον είχε ζητήσει από τη Μόσχα την απελευθέρωσή του ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στις ΗΠΑ και να λάβει ιατρική φροντίδα. Τελικά, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε συζητήσει το ζήτημα απευθείας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είμαι περήφανος που ανακοινώνω ότι ο Αμερικανός πολίτης Ρόμπερτ Γκίλμαν, πρώην πεζοναύτης των Ηνωμένων Πολιτειών, επιστρέφει στην πατρίδα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι η Ρωσία συμφώνησε στην απελευθέρωσή του «σε πολύ ανθρωπιστική βάση».

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Γκίλμαν βρισκόταν ήδη σε αεροσκάφος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με προορισμό την Ουάσινγκτον και ότι, κατά την επικοινωνία μαζί του, μπορούσε να περπατήσει και να μιλήσει. «Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ασυνήθιστη λεπτομέρεια: κανένα αντάλλαγμα

Το στοιχείο που κάνει την υπόθεση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δεν είναι μόνο η απελευθέρωση του Γκίλμαν, αλλά κυρίως το γεγονός ότι δεν συνοδεύτηκε από ανταλλαγή Ρώσου κρατουμένου.

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Ο ίδιος ο Τραμπ έσπευσε να υπογραμμίσει ότι «δεν έγινε καμία ανταλλαγή». Πρόκειται για σημαντική εξαίρεση από μια πρακτική που η Μόσχα έχει ακολουθήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια.

Η απελευθέρωση του δημοσιογράφου της Wall Street Journal Έβαν Γκέρσκοβιτς το 2024 έγινε στο πλαίσιο μεγάλης ανταλλαγής κρατουμένων, ενώ το 2022 η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ είχε ανταλλαγεί με τον Ρώσο έμπορο όπλων Βίκτορ Μπου.

Στην περίπτωση του Γκίλμαν, όμως, η Μόσχα παραχώρησε έναν Αμερικανό κρατούμενο χωρίς να λάβει, τουλάχιστον δημοσίως, αντίστοιχο αντάλλαγμα.

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Και ακριβώς εδώ εντοπίζει το Sky News το πολιτικό ενδιαφέρον της υπόθεσης.

Ένα ανθρωπιστικό «δώρο» με πολιτικό αποδέκτη

Η βρετανική ανάλυση αντιμετωπίζει με επιφύλαξη την ιδέα ότι η κίνηση του Πούτιν αποτελεί απλώς μια ανθρωπιστική χειρονομία. Το Κρεμλίνο, εκτιμά, έχει κάθε λόγο να αξιοποιήσει την υπόθεση για να στείλει ένα μήνυμα στον Λευκό Οίκο.

Η απελευθέρωση ενός Αμερικανού χωρίς ανταλλάγματα μπορεί να λειτουργήσει ως επένδυση στη σχέση Πούτιν-Τραμπ: μια χειρονομία που παρουσιάζει τον Ρώσο πρόεδρο ως συνομιλητή με τον οποίο η Ουάσινγκτον μπορεί να συνεννοηθεί και να κάνει συμφωνίες.

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Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο τι κερδίζει ο Γκίλμαν από την επιστροφή του στην πατρίδα, αλλά και τι ελπίζει να κερδίσει η Μόσχα από αυτήν.

Η απάντηση βρίσκεται πιθανότατα στην Ουκρανία.

Το timing της απόφασης

Η χρονική συγκυρία προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην κίνηση. Η Ρωσία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε βάθος ρωσικού εδάφους έχουν ενταθεί. Επαναλαμβανόμενα πλήγματα σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και διυλιστήρια επιβαρύνουν παράλληλα την οικονομία και αναδεικνύουν τα τρωτά σημεία της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

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Την ίδια στιγμή, οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν αποδώσει μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα που επιδιώκει η Μόσχα. Οι αμερικανικές πρωτοβουλίες για ειρηνευτική συμφωνία έχουν ουσιαστικά παγώσει, ενώ η στάση του Τραμπ απέναντι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται το τελευταίο διάστημα πιο θετική σε σχέση με το παρελθόν.

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Αυτό αποτελεί σημαντική μεταβολή σε σχέση με την εικόνα που είχε δημιουργηθεί νωρίτερα, όταν ο Τραμπ εμφανιζόταν να επενδύει περισσότερο στη σχέση του με τον Πούτιν και να θεωρεί εφικτή μια συμφωνία για την Ουκρανία που θα μπορούσε να πλησιάζει περισσότερο τις ρωσικές θέσεις.

Σήμερα, οι ισορροπίες μοιάζουν διαφορετικές.

Το μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο

Υπό αυτό το πρίσμα, η απόφαση για τον Γκίλμαν μπορεί να διαβαστεί ως ένα προσεκτικά υπολογισμένο μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

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Ο Πούτιν δεν χρειάζεται απαραίτητα να ζητήσει κάτι άμεσα. Αντίθετα, μπορεί να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πολιτικό «κεφάλαιο» που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε επόμενες διαπραγματεύσεις.

Η λογική είναι απλή: η Μόσχα δείχνει ότι είναι διατεθειμένη να κάνει μια κίνηση καλής θέλησης χωρίς να απαιτήσει δημόσια αντάλλαγμα, την ώρα που ο Τραμπ αναζητά χειροπιαστές αποδείξεις ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεργαστεί για τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι η απελευθέρωση του Γκίλμαν προαναγγέλλει κάποια θεαματική αλλαγή στη ρωσική πολιτική. Περισσότερο μοιάζει με μια διπλωματική επένδυση: μια κίνηση χαμηλού κόστους για τη Μόσχα, αλλά δυνητικά υψηλής πολιτικής αξίας.

Για τον Τραμπ, πάντως, η επιστροφή ενός Αμερικανού πολίτη που κρατούνταν για περισσότερα από τέσσερα χρόνια αποτελεί μια απτή επιτυχία. Για τον Πούτιν, μπορεί να είναι κάτι περισσότερο: ένα μήνυμα ότι, ακόμη και μέσα σε μια περίοδο έντασης και αδιεξόδου γύρω από την Ουκρανία, η πόρτα προς τον Λευκό Οίκο παραμένει ανοιχτή.

Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό «αντάλλαγμα» που αναμένει η Μόσχα — όχι σήμερα, αλλά στην επόμενη μεγάλη διαπραγμάτευση.

Με πληροφορίες από SkyNews, Guardian