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Το συγκεκριμένο διυλιστήριο καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών της ρωσικής πρωτεύουσας σε καύσιμα, αποτελώντας κρίσιμο κρίκο στην ενεργειακή αλυσίδα της χώρας.

Παράλληλα, ουκρανικά πλήγματα με drones προκάλεσαν ζημιές σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές γύρω από τη Μόσχα, καθώς και θύματα στην περιφέρεια Ροστόφ.

Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική του Κιέβου για την αποδυνάμωση των ρωσικών ενεργειακών υποδομών που υποστηρίζουν την οικονομία και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων πραγματοποιείται εν μέσω της Συνόδου των G7, όπου οι ηγέτες συζητούν τη συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

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Νέο ισχυρό πλήγμα στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας εξαπέλυσε η Ουκρανία σήμερα (18/6) τα ξημερώματα, βάζοντας στο στόχαστρο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες το Διυλιστήριο Πετρελαίου της Μόσχας, μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις καυσίμων της χώρας.

Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε με drones, καταδεικνύει την αυξανόμενη ικανότητα του Κιέβου να πλήττει στρατηγικούς στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

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Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, αρκετά ουκρανικά drones κατάφεραν να φτάσουν στην περιοχή Καπότνια, στα νοτιοανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται το διυλιστήριο, μόλις λίγα χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, επιβεβαίωσε την επίθεση, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ισχυρή έκρηξη, πυκνούς μαύρους καπνούς και μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.

BREAKING:



Ukrainian long-range drones have struck the Moscow Oil Refinery.



Several oil storage tanks have been hit, with one video showing the roof of one flying dozens of meters up in their air after an explosion. pic.twitter.com/5tmGTqM5Pb — Visegrád 24 (@visegrad24) June 18, 2026

Το συγκεκριμένο διυλιστήριο θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την τροφοδοσία της ρωσικής πρωτεύουσας, καθώς καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών της περιοχής της Μόσχας σε βενζίνη και το 50% σε ντίζελ.

Με ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 11,6 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου, αποτελεί βασικό κρίκο στην ενεργειακή αλυσίδα της Ρωσίας και κατ’ επέκταση στη στήριξη της πολεμικής της προσπάθειας. Οι ουκρανικές επιθέσεις σε τέτοιους στόχους εντάσσονται στη στρατηγική αποδυνάμωσης των υποδομών που τροφοδοτούν τη ρωσική οικονομία και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

HOLY SMOKES! Moscow right now 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Oxz4pLHIwQ Advertisement June 18, 2026

📹 Footage shows force of blast at Kapotnya refinery in Moscow, Russia, sending roof of storage silo soaring into air after reported Ukrainian attack



🔥 Video captures large fire and thick black smoke rising above facility following strike pic.twitter.com/FU16rqkOFX — Anadolu English (@anadoluagency) June 18, 2026

Επιθέσεις και σε άλλες περιοχές

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, drone έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Ζουκόφσκι, έξω από τη Μόσχα. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, δήλωσε ότι προκλήθηκαν ζημιές στο κτίριο και σε αρκετά μπαλκόνια, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα.

Συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν επίσης σε διάφορες περιοχές γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα, προκαλώντας ζημιές σε γυμναστήριο, βιομηχανική εγκατάσταση, εμπορικό κέντρο – όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά – καθώς και σε ιδιωτική κατοικία.

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Πιο νότια, στην περιφέρεια Ροστόφ, ξεχωριστή επίθεση με drones προκάλεσε τον θάνατο ενός αμάχου και τον τραυματισμό δύο ακόμη ανθρώπων, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γιούρι Σλιούσαρ. Η ίδια επίθεση προκάλεσε ζημιές σε μηχανή τρένου και πυρκαγιές σε δύο εμπορικές εγκαταστάσεις.

BREAKING:



Huge explosions at the Moscow Oil Refinery after it’s struck by several Ukrainian long-range drones.



Looks like Moscow has a day or two of “black rain” ahead of it. pic.twitter.com/1dJGDO9lYI — Visegrád 24 (@visegrad24) June 18, 2026

🔥🛢️ The Moscow Oil Refinery came under large-scale aerial attack early this morning, much larger than the one carried out just two days ago.



📍 The facility processes around 11.6 million tonnes of oil annually and is one of the most important fuel suppliers for the Russian… https://t.co/vZZlDob7NK pic.twitter.com/BAPwEP2Cpm Advertisement June 18, 2026

Στόχος οι ρωσικές ενεργειακές υποδομές

Τους τελευταίους μήνες η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones εναντίον ρωσικών ενεργειακών και στρατιωτικών υποδομών, στοχεύοντας διυλιστήρια, αποθήκες καυσίμων και τερματικούς σταθμούς. Πλήγματα έχουν καταγραφεί ακόμη και στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, όπου η Αγία Πετρούπολη φιλοξένησε πρόσφατα διεθνές οικονομικό φόρουμ που συχνά αποκαλείται «ρωσικό Νταβός».

Το πετρέλαιο αποτελεί βασική πηγή εσόδων για τη Μόσχα, καλύπτοντας σημαντικό μέρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με αναλυτές. Παρά τις κυρώσεις ΗΠΑ και ΕΕ, η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί εξαγωγές, ενώ οι διεθνείς εξελίξεις στις αγορές ενέργειας έχουν επηρεάσει τα έσοδά της.

Ωστόσο, οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις προκαλούν σοβαρές διαταραχές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Κριμαία, όπου καταγράφηκαν ελλείψεις καυσίμων και προβλήματα ανεφοδιασμού.

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Εν μέσω G7 οι εξελίξεις στην Ουκρανία και ανησυχία για το μέτωπο του πολέμου

Η επίθεση στο ρωσικό διυλιστήριο της Μόσχας σημειώθηκε εν μέσω της Συνόδου των G7 στη Γαλλία, όπου οι ηγέτες των μεγαλύτερων δυτικών οικονομιών συζητούν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία και τη μελλοντική στρατηγική στήριξης του Κιέβου.

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Στο περιθώριο της συνόδου, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε επαφές με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με επίκεντρο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι σύμμαχοι δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τη στρατιωτική υποστήριξη, ενώ ο Τραμπ κάλεσε τη Ρωσία να προχωρήσει σε λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι η Ουκρανία συνεχίζει να αντέχει παρά τις βαριές απώλειες της Ρωσίας, ενώ υπογράμμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για περαιτέρω ενίσχυση της άμυνας του Κιέβου.

Παράλληλα, στην Ευρώπη εκφράζονται ανησυχίες για πιθανή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, με το ΝΑΤΟ να διαβεβαιώνει ότι παραμένει πλήρως επιχειρησιακά έτοιμο και ενιαίο απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο εξέλιξης του πολέμου.

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