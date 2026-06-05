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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε στη δημοσιότητα μια ανοιχτή επιστολή του που απευθύνεται στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και στην οποία προτείνει να συναντηθούν και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Κίεβο είναι έτοιμο να συνεχίσει τη μάχη.

Στην επιστολή του, ο Ζελένσκι γράφει ότι η μεγάλη πλειονότητα των Ρώσων έχει κουραστεί από τις ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, από τον πληθωρισμό και την έλλειψη καυσίμων και για αυτό είναι έτοιμοι για ειρήνη.

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«Εάν εσείς ο ίδιος δεν καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι είναι η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, η Ουκρανία θα συνεχίσει να μάχεται για την ύπαρξή της», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι η θέση του Πούτιν μπορεί να απειληθεί. «Είναι ένα γεγονός της ρωσικής ιστορίας που γνωρίζετε καλά: όταν η Ρωσία κουράζεται, έρχεται η αλλαγή».

Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Πηγή: Reuters

«Η Ουκρανία προτείνει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο με μια απευθείας επαφή μεταξύ υμών και ημών. Προτείνω μια συνάντηση» γράφει ο Ζελένσκι στην επιστολή που απευθύνεται «στον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η επιστολή του Ζελένσκι θα σταλεί στον Πούτιν μέσω διπλωματικών διαύλων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε ότι η Μόσχα «είναι ενήμερη για την επιστολή του Ζελένσκι» και ο πρόεδρος Πούτιν θα ενημερωθεί «αργότερα» για το περιεχόμενό της. Ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει «ανά πάσα στιγμή» και να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα, πρόσθεσε.

Το πραγματικό μήνυμα Ζελένσκι

Η επιστολή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν αποτελεί μια κίνηση με έντονο πολιτικό και διπλωματικό συμβολισμό. Ο Ουκρανός πρόεδρος προτείνει απευθείας συνάντηση σε ουδέτερο έδαφος και δηλώνει έτοιμος για πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, θέτει ζητήματα όπως η ανταλλαγή αιχμαλώτων και η επιστροφή αμάχων και παιδιών που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία. Ωστόσο, το μήνυμα δεν απευθύνεται μόνο στο Κρεμλίνο. Στοχεύει και στη ρωσική κοινωνία, αναδεικνύοντας το κόστος του πολέμου για τη Ρωσία και επιχειρώντας να ενισχύσει την πίεση προς τη Μόσχα για αναζήτηση λύσης.

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Κεντρικό σημείο της επιστολής Ζελένσκι είναι η αναφορά ότι «ουκρανικά και ευρωπαϊκά ζητήματα δεν λύνονται στο Άνκορατζ», μια σαφής αιχμή για τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025. Παρά τις τότε δηλώσεις περί προόδου, δεν προέκυψε συμφωνία ούτε κατάπαυση του πυρός.

Βλάντιμιρ Πούτιν – Πηγή: Reuters

Σχεδόν δέκα μήνες αργότερα, η ειρήνη παραμένει μακριά και οι θέσεις των δύο πλευρών εξακολουθούν να συγκρούονται. Η Μόσχα επιμένει σε «συμβιβασμούς» από την Ουκρανία, ενώ το Κίεβο απορρίπτει οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς, θεωρώντας την ισοδύναμη με συνθηκολόγηση. Έτσι, το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει βαθύ.

Η αναφορά του Ζελένσκι στην αμερικανική ενασχόληση με το Ιράν και τη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την ανησυχία του Κιέβου ότι η Ουκρανία χάνει σταδιακά τη θέση της στην κορυφή της ατζέντας της Ουάσιγκτον. Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτιμά πως ο χρόνος μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος της χώρας του σε διπλωματικό επίπεδο.

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Από την άλλη, η Μόσχα επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία, προωθώντας μια λύση βασισμένη στη λογική των διαπραγματεύσεων μεγάλων δυνάμεων. Ωστόσο, η πρόταση για πάγωμα του μετώπου με αντάλλαγμα εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία παραμένει το βασικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Πόσο πιθανή είναι η ειρήνη

Η πλήρης και βιώσιμη ειρήνη παραμένει σήμερα μάλλον απίθανη, επειδή Ουκρανία και Ρωσία δεν μοιράζονται κοινό σημείο εκκίνησης για διαπραγμάτευση.

Το Κίεβο θέλει συνομιλίες με βάση τη σημερινή γραμμή επαφής, ενώ η Μόσχα επιδιώκει να τη μετατρέψει σε ενδιάμεσο στάδιο για μεγαλύτερα κέρδη. Πιο ρεαλιστικό φαίνεται ένα σενάριο προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, συνάντησης σε ουδέτερη χώρα ή νέας φόρμουλας συνομιλιών με συμμετοχή ΗΠΑ, Ευρώπης και πιθανώς Τουρκίας ή κρατών του Κόλπου.

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Και οι δύο πλευρές χρειάζονται πολιτική διαχείριση του χρόνου: η Ουκρανία για να δείξει ότι δεν εμποδίζει την ειρήνη, η Ρωσία για να εμφανιστεί διαθέσιμη για συμφωνία με δικούς της όρους. Η επιστολή Ζελένσκι είναι σημαντική διπλωματική κίνηση, όχι ακόμη προάγγελος ειρήνης.