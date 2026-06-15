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Μια ακόμη νύχτα τρόμου έζησε το Κίεβο, καθώς μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones προκάλεσε εκρήξεις, φωτιές, καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και πυρκαγιά στη Λαύρα των Σπηλαίων, ένα από τα εμβληματικότερα θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία της Ουκρανίας. Και όλα αυτά την ώρα που, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής διπλωματία εμφανίζεται να κάνει ένα βήμα προς συμφωνία, υπενθυμίζοντας ότι οι πόλεμοι του πλανήτη δεν σβήνουν όλοι μαζί.

Η εικόνα από το Κίεβο είναι ξανά η ίδια εικόνα που η Ευρώπη έμαθε, δυστυχώς, να βλέπει εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια: ουρανός που φωτίζεται από αναχαιτίσεις, εκρήξεις μέσα στη νύχτα, πολίτες στα καταφύγια, πολυκατοικίες χτυπημένες, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε διαρκή κινητοποίηση.

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Η νέα μαζική ρωσική επίθεση έπληξε την ουκρανική πρωτεύουσα τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας θανάτους, τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, στο Κίεβο καταγράφηκαν τουλάχιστον πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν πυρκαγιές και καταστροφές σε κτίρια κατοικιών και υποδομές.

Το χτύπημα δεν είχε μόνο ανθρώπινο και στρατιωτικό αποτύπωμα. Είχε και βαθύ συμβολικό βάρος.

Στη διάρκεια της επίθεσης ξέσπασε φωτιά στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, το ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα που αποτελεί ένα από τα κορυφαία μνημεία της Ορθοδοξίας και της ουκρανικής πολιτιστικής ταυτότητας. Η φωτιά στον Καθεδρικό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου μετέτρεψε μέσα σε λίγα λεπτά την πολεμική είδηση σε εικόνα πολιτιστικής πληγής.

Δεν είναι απλώς ένα ακόμη κτίριο που καίγεται. Είναι ένας τόπος προσευχής, μνήμης και ιστορίας. Ένα μνημείο που συνδέεται με αιώνες θρησκευτικής ζωής και με την ίδια την ταυτότητα του Κιέβου. Η επίθεση, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, διαβάζεται από την ουκρανική πλευρά όχι μόνο ως στρατιωτική πράξη, αλλά και ως επίθεση σε ένα σύμβολο.

Την ίδια ώρα, στο Χάρκοβο, η τραγωδία πήρε τη μορφή του διπλού χτυπήματος. Πέντε διασώστες σκοτώθηκαν ενώ επιχειρούσαν να σβήσουν φωτιά από προηγούμενο ρωσικό πλήγμα. Άλλοι συνάδελφοί τους τραυματίστηκαν. Είναι η πιο σκληρή υπενθύμιση ότι στον πόλεμο δεν κινδυνεύουν μόνο όσοι βρίσκονται στο πρώτο μέτωπο, αλλά και εκείνοι που τρέχουν μετά τις εκρήξεις για να σώσουν ζωές.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Τούλα από ουκρανική επίθεση με drones. Οι αμοιβαίες επιθέσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος έχει μπει σε μια ακόμη πιο επικίνδυνη φάση: χτυπήματα βαθιά μέσα στις πόλεις, επιθέσεις σε ενεργειακές και αστικές υποδομές, διαρκής πίεση σε πληθυσμούς που ζουν μήνες και χρόνια με τον ήχο των σειρήνων.

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Και μέσα σε αυτή την εικόνα, η διεθνής συγκυρία γίνεται σχεδόν ειρωνική.

Στη Μέση Ανατολή, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εμφανίζονται να έχουν συμφωνήσει στο πλαίσιο μιας διπλωματικής διευθέτησης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση. Μια πιθανή ανάσα σε ένα από τα πιο επικίνδυνα μέτωπα του πλανήτη.

Όμως στην Ουκρανία, η κόλαση φωτιάς συνεχίζεται.

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Η παγκόσμια προσοχή μπορεί να μετακινείται από κρίση σε κρίση, από τη Γάζα στο Ιράν, από τον Περσικό Κόλπο στην Ευρώπη, όμως 1για τους κατοίκους του Κιέβου και του Χαρκόβου δεν υπάρχει εναλλαγή ατζέντας. Υπάρχει μόνο η επόμενη νύχτα. Η επόμενη σειρήνα. Το επόμενο υπόγειο καταφύγιο. Το επόμενο κτίριο που θα καεί.

Η νέα ρωσική επίθεση υπενθυμίζει ότι η Ουκρανία παραμένει το ανοιχτό τραύμα της Ευρώπης. Ένας πόλεμος που μπορεί να μην κυριαρχεί πάντα στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ειδησεογραφίας, αλλά συνεχίζει να παράγει θάνατο, προσφυγιά, καταστροφή και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Το Κίεβο ξύπνησε μέσα στους καπνούς. Η Λαύρα των Σπηλαίων, μνημείο πίστης και ιστορίας, έγινε εικόνα μιας χώρας που αντιστέκεται όχι μόνο για τα σύνορά της, αλλά και για τη μνήμη της.

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Και αυτή είναι η πιο πικρή αντίθεση της ημέρας: ενώ σε ένα μέτωπο του κόσμου αναζητείται συμφωνία, σε ένα άλλο ο πόλεμος θυμίζει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να σωπάσει.