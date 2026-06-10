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Σοβαρές καταγγελίες κατά της Ρωσίας διατύπωσε ο αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας της Ουκρανίας, Ιβάν Βιχίβσκι, υποστηρίζοντας ότι ρωσικές υπηρεσίες στρατολογούν νεαρές Ουκρανές μέσω του διαδικτύου για την εκτέλεση δολοφονιών σε βάρος Ουκρανών στρατιωτικών.

Οι δηλώσεις έγιναν με αφορμή τη σύλληψη μιας 17χρονης στην περιφέρεια Ζιτόμιρ, η οποία θεωρείται ύποπτη για τη δηλητηρίαση στρατιωτικού, έπειτα από επικοινωνία που φέρεται να είχε με άτομο συνδεόμενο με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

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Σε συνέντευξή του στο ουκρανικό μέσο Cenzor.NET, ο Βιχίβσκι ανέφερε ότι από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί έξι υποθέσεις δολοφονιών επί πληρωμή που οργανώθηκαν μέσω της εφαρμογής Telegram, ενώ μία από αυτές αποτράπηκε έγκαιρα από τις αρχές.

«Πρόκειται για προμελετημένες εγκληματικές ενέργειες που οργανώνονται από τις ειδικές υπηρεσίες του επιτιθέμενου κράτους και εκτελούνται από Ουκρανούς πολίτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στρατολόγηση μέσω Telegram και ιστοσελίδων γνωριμιών

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ουκρανικής αστυνομίας, οι φερόμενοι ως Ρώσοι στρατολόγοι εντόπιζαν νεαρές γυναίκες μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, υποσχόμενοι οικονομικά ανταλλάγματα και δίνοντάς τους αναλυτικές οδηγίες εξ αποστάσεως.

Όπως υποστήριξε, οι γυναίκες καλούνταν να προσεγγίσουν Ουκρανούς στρατιωτικούς μέσω ιστοσελίδων γνωριμιών, ενώ λάμβαναν χρηματοδότηση για την ενοικίαση διαμερισμάτων όπου θα πραγματοποιούνταν οι συναντήσεις.

Παράλληλα, φέρονται να καθοδηγούνταν για την προμήθεια μεθαδόνης, ενός συνθετικού οπιοειδούς φαρμάκου που μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρο σε μεγάλες δόσεις, με στόχο τη χορήγησή του στα υποψήφια θύματα.

❗️ Russia is recruiting teenage girls to help kill Ukrainian soldiers



According to Ukraine’s National Police chief, Russian handlers target underage girls, promise them easy money, and encourage them to build relationships with servicemen before involving them in criminal… pic.twitter.com/Kvw5343xRd Advertisement June 10, 2026

Αυξανόμενες υποθέσεις προδοσίας

Σύμφωνα με στοιχεία της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας, περισσότεροι από 1.100 πολίτες έχουν κατηγορηθεί από την έναρξη του πολέμου για εμπρησμούς, δολιοφθορές ή τρομοκρατικές ενέργειες που χαρακτηρίζονται ως πράξεις προδοσίας.

Η υπόθεση της 17χρονης βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η ανήλικη επικοινωνούσε μέσω Telegram με άνδρα που πιθανότατα ενεργούσε για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η νεαρή παρέλαβε δέμα που περιείχε μια κρυσταλλική ουσία, η οποία εκτιμάται ότι ήταν μεθαδόνη και φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο περιστατικό δηλητηρίασης.

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Αντικρουόμενες κατηγορίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου

Την ίδια ώρα, οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες και στο πεδίο των μυστικών επιχειρήσεων. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν κατηγορήσει κατά καιρούς το Κίεβο ότι στρατολογεί Ρώσους πολίτες για βομβιστικές επιθέσεις εντός της Ρωσίας, ενώ η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών έχει αναλάβει την ευθύνη για στοχευμένες επιθέσεις εναντίον υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Μέχρι στιγμής, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) δεν έχει σχολιάσει τις συγκεκριμένες καταγγελίες της ουκρανικής πλευράς.

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