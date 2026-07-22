Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απομάκρυνε από τη θέση του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων τον στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι, έπειτα από έντονες πιέσεις και διαφωνίες σχετικά με την αναδιοργάνωση του στρατού.

Στη θέση του διορίστηκε ο στρατηγός Μιχαΐλο Ντραπάτι, ο οποίος θεωρείται μια προσωπικότητα με σύγχρονη αντίληψη που απολαμβάνει ευρείας αποδοχής στο στράτευμα και την κοινή γνώμη.

Η αλλαγή στην ηγεσία έπεται της πρόσφατης αποχώρησης του υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, η οποία είχε προκαλέσει κοινωνικές αντιδράσεις και διαδηλώσεις σε αρκετές ουκρανικές πόλεις.

Ο νέος αρχηγός καλείται πλέον να υλοποιήσει ένα σχέδιο εκσυγχρονισμού της στρατιωτικής διοίκησης, εστιάζοντας στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και στη βελτίωση του εφοδιασμού των μονάδων.

Η κυβέρνηση στοχεύει μέσω αυτών των κινήσεων στην εκτόνωση της πολιτικής έντασης και στην ταχύτερη προσαρμογή των ουκρανικών δυνάμεων στις απαιτήσεις του σύγχρονου πολέμου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στη στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποφάσισε να απομακρύνει από τη θέση του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων τον στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι. Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του μέχρι πρότινος υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, μια εξέλιξη που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις σε αρκετές ουκρανικές πόλεις.

Η αποπομπή του Σίρσκι θεωρείται ότι σηματοδοτεί μια νέα φάση για την ουκρανική στρατιωτική διοίκηση, καθώς επί μήνες υπήρχαν πληροφορίες για σοβαρές διαφωνίες ανάμεσα στον ίδιο και τον Φεντόροφ σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης του στρατού και τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να προχωρήσουν. Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρώην υπουργός είχε ζητήσει από τον Ζελένσκι την αντικατάσταση του Σίρσκι, όμως τότε ο πρόεδρος επέλεξε να διατηρήσει τον στρατηγό στη θέση του, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει τελικά ο ίδιος ο Φεντόροφ.

Advertisement

Advertisement

Λίγες ημέρες αργότερα, ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος άλλαξε στάση, επιλέγοντας να αντικαταστήσει τον Σίρσκι με τον στρατηγό Μιχαΐλο Ντραπάτι, μια προσωπικότητα που θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και συνδέεται με μια πιο σύγχρονη αντίληψη για τη διοίκηση του στρατού.

Η αποχώρηση του Σίρσκι αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πριν από περίπου δυόμισι χρόνια είχε αναλάβει την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων αντικαθιστώντας τον Βαλέρι Ζαλούζνι, ο οποίος σήμερα υπηρετεί ως πρεσβευτής της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την περίοδο εκείνη η επιλογή του είχε θεωρηθεί κρίσιμη για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων απέναντι στη Ρωσία.

Ο Σίρσκι είχε ταυτιστεί με ορισμένες από τις σημαντικότερες επιτυχίες της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ήταν από τους βασικούς στρατιωτικούς διοικητές που οργάνωσαν την άμυνα του Κιέβου τις πρώτες εβδομάδες της ρωσικής εισβολής το 2022, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποτροπή της κατάληψης της ουκρανικής πρωτεύουσας. Αργότερα απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο κύρος μετά την επιτυχημένη αντεπίθεση στην περιφέρεια του Χαρκόβου, μέσω της οποίας οι ουκρανικές δυνάμεις ανέκτησαν σημαντικές εκτάσεις που βρίσκονταν υπό ρωσικό έλεγχο.

Το όνομά του συνδέθηκε επίσης με τον σχεδιασμό επιχειρήσεων στο ρωσικό έδαφος και ειδικότερα στην περιοχή του Κουρσκ, γεγονός που ενίσχυσε τη φήμη του ως ενός από τους πιο έμπειρους στρατηγούς της χώρας. Παρά τις επιτυχίες αυτές, τα τελευταία χρόνια δεχόταν ολοένα και περισσότερη κριτική από στρατιωτικούς αναλυτές, βουλευτές αλλά και στελέχη της κυβέρνησης, οι οποίοι υποστήριζαν ότι παρέμενε προσκολλημένος σε πρακτικές της παλαιάς σοβιετικής στρατιωτικής σχολής και δεν προωθούσε με την απαιτούμενη ταχύτητα τις αλλαγές που απαιτούσε ο σύγχρονος πόλεμος.

Στον αντίποδα, ο Μιχαΐλο Φεντόροφ είχε αποκτήσει σημαντική δημοτικότητα ως υπουργός Άμυνας, κυρίως χάρη στις πρωτοβουλίες του για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία μηχανισμών μεγαλύτερης διαφάνειας στις στρατιωτικές προμήθειες. Προερχόμενος από το υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, είχε συμβάλει στη δημιουργία της «IT Army of Ukraine», μιας ομάδας εθελοντών που πραγματοποίησε κυβερνοεπιθέσεις κατά ρωσικών στόχων μετά την έναρξη της εισβολής.

Παράλληλα, υπήρξε ο εμπνευστής της πρωτοβουλίας «Army of Drones», μέσω της οποίας συγκεντρώθηκαν σημαντικοί οικονομικοί πόροι για την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ εισήγαγε νέα ψηφιακά εργαλεία που στόχευαν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ουκρανικών μονάδων στο πεδίο της μάχης.

Advertisement

Η απομάκρυνσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην ουκρανική κοινωνία. Για σχεδόν μία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις, με πολίτες να ζητούν την επιστροφή του σε κυβερνητική θέση και να ασκούν πίεση στον Ζελένσκι να προχωρήσει σε αλλαγές στη στρατιωτική ηγεσία. Η τελική αποπομπή του Σίρσκι ερμηνεύεται από αρκετούς αναλυτές ως μια προσπάθεια του Ουκρανού προέδρου να εκτονώσει την πολιτική ένταση και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης.

Νέος αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων αναλαμβάνει ο 43χρονος Μιχαΐλο Ντραπάτι, ένας στρατηγός που διαθέτει πολεμική εμπειρία και απολαμβάνει σημαντική αποδοχή τόσο στο στράτευμα όσο και στην κοινή γνώμη. Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του υποσχέθηκε ότι θα εργαστεί με αίσθημα ευθύνης και απόλυτη αφοσίωση για την υπεράσπιση της χώρας, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον προκάτοχό του για την προσφορά του στον ουκρανικό στρατό.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ευχαρίστησε τον Σίρσκι για τις υπηρεσίες που προσέφερε στη χώρα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην υπεράσπιση του Κιέβου κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής. Παράλληλα αποκάλυψε ότι συναντήθηκε με τον Φεντόροφ, στον οποίο πρότεινε μια νέα θέση στην κυβέρνηση, χωρίς όμως να αποκαλύψει αν εκείνος αποδέχθηκε την πρόταση.

Advertisement

Ο ίδιος ο Φεντόροφ συνεχάρη δημόσια τον Ντραπάτι για την ανάληψη των καθηκόντων του, χαρακτηρίζοντας τον διορισμό του ως μια ευκαιρία ανανέωσης για τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Παράλληλα γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Σίρσκι, τον οποίο ευχαρίστησε για τη συμβολή του στην υπεράσπιση της χώρας, επισημαίνοντας όμως ότι η Ουκρανία χρειάζεται ακόμη ταχύτερες μεταρρυθμίσεις και μεγαλύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις του σύγχρονου πολέμου.

Μέχρι στιγμής ο Σίρσκι δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση για την απομάκρυνσή του. Σε πρόσφατο άρθρο του είχε δηλώσει ότι η συνεργασία του με τον Φεντόροφ ήταν αποκλειστικά επαγγελματική, ενώ είχε ζητήσει συγγνώμη αν κάποια συμπεριφορά του είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια. Παράλληλα είχε υποστηρίξει ότι κρίσιμα ζητήματα, όπως η επιστράτευση, οι στρατιωτικές προμήθειες και η οργάνωση του στρατού, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με απλοϊκές προσεγγίσεις ή πολιτικά συνθήματα, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο πεδίο του πολέμου επηρεάζουν άμεσα ανθρώπινες ζωές.

Η νέα στρατιωτική ηγεσία καλείται πλέον να διαμορφώσει τη στρατηγική της επόμενης περιόδου. Ο Ζελένσκι έχει ζητήσει από τον νέο αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Άμυνας να εκπονήσουν ένα νέο σχέδιο που θα επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, στη βελτίωση του εφοδιασμού των μονάδων, στην ενίσχυση της παραγωγής και αξιοποίησης drones, αλλά και στη συνολική αναδιοργάνωση των στρατιωτικών σχηματισμών. Οι αποφάσεις αυτές αναμένεται να καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία της Ουκρανίας στον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία.

Advertisement