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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και επτά τραυματίστηκαν από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα που έπληξαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές και πολιτικές αρχές.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία και η στρατιωτική διοίκηση της πόλης εξέδιδαν συνεχείς προειδοποιήσεις για εκτοξεύσεις πυραύλων από τη 01:20 (ώρα Ελλάδας) και μετά. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε κοιτώνα, πολυκατοικία και σούπερ μάρκετ, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα σε πέντε συνοικίες της πόλης.

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‼️BREAKING: russians are breaking another grim “record” with what appears to be their most massive attack on Ukraine, particularly Kyiv, right now.



Nearly 30–35 ballistic missiles were launched at Kyiv in just 30 minutes. Smoke from fires is visible across several districts, and… pic.twitter.com/XHDDRvn75I — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) July 18, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, ζημιές υπέστησαν επίσης αποθήκες και άλλες κτιριακές υποδομές.

Tα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο εξαπολύθηκαν την επομένη ουκρανικής επιδρομής με drones εναντίον δυο αποθηκών ρωσικών εταιρειών εφοδιαστικής με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.