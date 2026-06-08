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Νικητής των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής στην Αρμενία αναδεικνύεται ο Νικόλ Πασινιάν. Σε συνέντευξη Τύπου, υποστήριξε ότι το κόμμα του επικράτησε στις εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα χθες Κυριακή, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα από λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο των εκλογικών τμημάτων έδειχναν ότι συγκεντρώνει περίπου το 54% των ψήφων.

Το κυβερνών κόμμα του Πασινιάν παίρνει την πρωτιά

«Αυτή είναι μια ιστορική νίκη που σίγουρα θα διασφαλίσει τη συνέχεια και την ανάπτυξη της Δημοκρατίας της Αρμενίας και, φυσικά, θα έχουμε διαρκή και θεσμική ειρήνη», είπε χαρακτηριστικά.

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Armenia, Preliminary final election result:



National parliament election



KP~EPP|~S&D: 49.8% (-4.2)

UH-*: 23.3% (+23.3)

HD-S&D: 9.9% (-11.2)

BHK-*: 4.0% (+0.0)

MT-*: 2.3% (+2.3)

MPA-*: 2.1% (+2.1)

Nor Uzh-*: 1.8% (+1.8)

DOK-*: 1.8% (+1.8)

BDE-*: 1.5% (+1.5)

HK-*: 1.1% (-1.9)… pic.twitter.com/2teZirYu3M — Europe Elects (@EuropeElects) June 8, 2026

Το κόμμα Ισχυρή Αρμενία του Ρωσοαρμένιου επιχειρηματία Σαμβέλ Καραπετιάν εξασφαλίζει το 23,29% των ψήφων. Σύμφωνα με την επιτροπή, η συμμετοχή έφτασε το 58,97% του εκλογικού σώματος.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Αρμενίας αναμένεται αργότερα μέσα στη μέρα να ανακοινώσει τα τελικά αποτελέσματα.

Το μήνυμα της Κάγια Κάλας

Η Αρμενία επέλεξε «το μέλλον της στην Ευρώπη», παρά τις ρωσικές πιέσεις, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, την επομένη των βουλευτικών εκλογών τις οποίες φέρεται να κέρδισε ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν.

«Ασφαλώς η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συνεχίζεται, ωστόσο φαίνεται πως, παρά την ισχυρή ρωσική πίεση, οι άνθρωποι επιλέγουν εντούτοις ένα ευρωπαϊκό μέλλον, κάτι που είναι καλό πράγμα», δήλωσε η Κάλας πριν από την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Κύπρο.

Η γεωπολιτική σημασία της εκλογικής αναμέτρησης

Η συγκεκριμένη ψηφοφορία θεωρήθηκε καθοριστικής σημασίας για την πολιτική κατεύθυνση της χώρας, ούσα η πρώτη μετά τον πόλεμο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ το 2023. Το εκλογικό σώμα κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στον Νικόλ Πασινιάν, ο οποίος απολάμβανε τη στήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και τον Ρωσο-αρμένιο επιχειρηματία Σαμβέλ Καραπετιάν.

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Ο Πασινιάν δήλωσε ότι η εδραίωση της κρατικής κυριαρχίας και του κράτους δικαίου αποτελούν τα θεμέλια για το μέλλον της Αρμενίας. Επιπλέον, επανέλαβε τη δέσμευσή του για τη συνέχιση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, αναδεικνύοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τον κεντρικό εταίρο της χώρας σε αυτή τη διαδικασία.

Ένα ισχυρό εκλογικό αποτέλεσμα για τον Πασινιάν θα του δώσει την ευκαιρία να ολοκληρώσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Αζερμπαϊτζάν και να ομαλοποιήσει τους δεσμούς με την Τουρκία, κύριο σύμμαχο του Αζερμπαϊτζάν.

Reuters

Η επαναπροσέγγιση του Ερεβάν με την Ευρώπη έχει προκαλέσει την οργή της Ρωσίας. Τον προηγούμενο μήνα, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε να αναστείλει τη συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου στην Αρμενία, με αποτέλεσμα να τεθεί τέλος στις προνομιακές τιμές, εάν η κυβέρνηση του Γερεβάν συνεχίσει την πορεία της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

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Ο Πούτιν υπογράμμισε μάλιστα ότι η Αρμενία ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια κρίση παρόμοια με εκείνη της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι τα δεινά του Κιέβου «ξεκίνησαν με τις προσπάθειες προσέγγισης για την ένταξη στην ΕΕ». Η ΕΕ αντέδρασε άμεσα σε αυτό που η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποκάλεσε «εργαλειοποίηση των οικονομικών σχέσεων από πλευράς της Μόσχας με σκοπό την άσκηση πολιτικής πίεσης». Η Ευρωπαία αξιωματούχος υποσχέθηκε οικονομική ενίσχυση 50 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και χαλάρωση των εμπορικών περιορισμών για τα αγαθά που επλήγησαν από τα ρωσικά αντίμετρα.