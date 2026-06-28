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Η απόφαση αυτή αποτελεί διπλωματική κίνηση εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής έντασης με την Τουρκία για σειρά ζητημάτων.

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, το Ισραήλ ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου, ενισχύοντας τους περιφερειακούς του άξονες.

Το Ισραήλ γίνεται πλέον η τριακοστή πέμπτη χώρα που αναγνωρίζει επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων παρά τις σύνθετες σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν.

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Το Ισραήλ προχώρησε σε μία εξαιρετικά σημαντική διπλωματική κίνηση, ισραηλινή κυβέρνηση, εγκρίνοντας σήμερα, Κυριακή, ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Τουρκία, σε ένα πλαίσιο αυξημένης γεωπολιτικής εχθρότητας, όπως ανακοίνωσε σε δελτίο Τύπου το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Το Ισραήλ αναγνώρισε επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων

«Ιστορική απόφαση: η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του υπουργού Γκίντεον Σάαρ να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου.

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Η κίνηση αυτή συνιστά διπλωματικό «χαστούκι» στην Τουρκία, με τον Σάαρ να είχε δηλώσει πως «η αναγνώριση της γενοκτονίας που διαπράχθηκε κατά του αρμενικού λαού στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί ηθικό και ιστορικό καθήκον».

It's never too late to do the right thing.



I thank @IsraeliPM Netanyahu for his support, and the government ministers for their unanimous approval of the resolution I initiated for Israel's recognition of the Armenian Genocide.



Thus, Israel joins 32 countries that have… pic.twitter.com/SHZ5v58U6G June 28, 2026

«Πρέπει επίσης να καταδικάσουμε με σαφήνεια κάθε άρνηση, υποβάθμιση ή διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας» είχε σημειώσει ο ισραηλινός ΥΠΕΞ.

Η βαρύτητα της αναγνώρισης

Το Ισραήλ απέφευγε τη χρήση του όρου για να μην προκαλέσει την Άγκυρα, αλλά λόγω της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης των χωρών σε διάφορα πεδία, όπως τη Γάζα, τη Συρία, την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης και την χρηματοδότηση τρομοκρατικών ισλαμιστικών οργανώσεων, η ισορροπία ισχύος άλλαξε.

Με αυτό τον τρόπο, το Ισραήλ που ενισχύει τις σχέσεις του με την Ελλάδα, την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ινδία επιθυμεί να στείλει ένα ξεκάθαρο μύνημα προς την Τουρκία. Μέσω της αναγνώρισης, το Ισραήλ ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις πάγιες θέσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας, «κλειδώνοντας» τον τριμερή αμυντικό και ενεργειακό άξονα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε μία περιόδο που το ισραηλινό πολιτικό σύστημα αντιλαμβάνεται την Τουρκία ως τον νέο μεγάλο του εχθρό μετά τη μείωση της επιρροής της Τεχεράνης και είναι σε επιφυλακή για τις απειλές που προέρχονται από σουνιτικές χώρες, όπως την Τουρκία, το Πακιστάν, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία που συνασπίζονται.

Παράλληλα, ιδιαίτερα κρίσιμη διάσταση σε αυτή τη γεωπολιτική εξίσωση αποτελεί η στάση του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο αποτελεί τον στενότερο σύμμαχο της Τουρκίας («ένα έθνος, δύο κράτη») και ταυτόχρονα έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους του Ισραήλ στην περιοχή. Το Μπακού προμηθεύει το Ισραήλ με το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του και αγοράζει προηγμένα ισραηλινά οπλικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποίησε στον πόλεμο του Ναγκόρνο-Καραμπάχ κατά της Αρμενίας. Ερώτημα είναι πώς το Ισραήλ θα εξισορροπήσει αυτές τις σχέσεις στο φόντο της τουρκικής προκλητικότητας και διατήρησης διαύλου επικοινωνίας με το Μπακού.

Το Ισραήλ έγινε η τριακοστή-πέντε χώρα, η οποία αναγνωρίζει σε κρατικό επίπεδο, την γενοκτονία των Αρμενίων.