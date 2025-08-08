Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας και ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν θα υπέγραφαν μια αρχική συμφωνία ειρήνης- για την οποία μεσολάβησαν οι ΗΠΑ- σε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή- μια συμφωνία με σκοπό την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μετά από δεκαετίες σύγκρουσης, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η Άννα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, είπε σε δημοσιογράφους πως ο Τραμπ θα υπέγραφε ξεχωριστές συμφωνίες με τις δύο χώρες πάνω σε ενέργεια, τεχνολογία, οικονομική συνεργασία, ασφάλεια συνόρων, υποδομές και εμπόριο. Ο Τραμπ θα συναντούσε χωριστά τον Αζέρο πρόεδρο Αλίγεφ και τον Αρμένιο πρωθυπουργό Πασινιάν στον Λευκό Οίκο, με τριμερή συνάντηση να ακολουθεί.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης για τις ΗΠΑ σε έναν στρατηγικό διάδρομο στον Νότιο Καύκασο- τον αποκαλούμενο «Trump Route for International Peace and Prosperity«.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η συμφωνία διαμορφώθηκε σε επανειλημμένες επισκέψεις στην περιοχή και θα αποτελέσει τη βάση για μια πορεία προς την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Πάντως παρέμενε ασαφές κατά πόσο η συμφωνία αυτή αγγίζει ακανθώδη ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με τα σύνορα, καθώς και την απαίτηση του Μπακού για αλλαγή στο Σύνταγμα του Γερεβάν, το οποίο περιλαμβάνει αναφορά σε κάλεσμα του 1989 για επανένωση της Αρμενίας με το Ναγκόρνο Καραμπάχ- τότε αυτόνομη περιοχή εντός του σοβιετικού Αζερμπαϊτζάν. Υπενθυμίζεται πως το Αζερμπαϊτζάν ανέκτησε τον έλεγχο του Ναγκόρνο Καραμπάχ το 2023 σε μια μικρής διάρκειας στρατιωτική επιχείρηση, με αποτέλεσμα οι 100.000 Αρμένιοι που ζούσαν στην περιοχή να φύγουν στην Αρμενία.

Με πληροφορίες από Reuters