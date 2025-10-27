Μια τραγωδία συγκλονίζει το Μινγκατσεβίρ του Αζερμπαϊτζάν, καθώς η 19χρονη Λιαμάν Μαμάντλι αυτοκτόνησε μετά από έντονη κριτική που δέχτηκε από την οικογένεια του συζύγου της για το νυφικό της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η οικογένεια του 33χρονου Ελνούρ Μαμεντλί χαρακτήρισε το νυφικό «αποκαλυπτικό» και «προκλητικό» επειδή οι ώμοι της ήταν ακάλυπτοι. Ο πατέρας της, Μουράντ Μπαϊράμοβ, περιέγραψε ότι η κόρη του ήταν συντετριμμένη μετά τα σχόλια και λίγο αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή της στον κήπο του σπιτιού τους.

Ο Μπαϊράμοβ τόνισε ότι η οικογένεια του γαμπρού προκάλεσε έντονο καβγά στο σπίτι του, κατηγορώντας την κόρη του ότι ντρόπιασε τον γιο τους και την οικογένειά τους. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το νυφικό ήταν «κανονικό», όπως αυτά που φορούν πολλές νύφες, η διαμάχη συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα. Ο πατέρας υπογράμμισε ότι η κόρη του δεν μπορούσε να αντέξει την ψυχολογική πίεση και την συναισθηματική αναστάτωση που προκλήθηκε από την κριτική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την κηδεία η οικογένεια του γαμπρού εμφανίστηκε ξανά, αλλά τους απαγόρευσε να παραμείνουν και τους έδιωξε. Η αστυνομία εξετάζει τώρα αν θα διεξαχθεί ποινική έρευνα για πιθανό bullying που υπέστη η νύφη πριν την αυτοκτονία της.

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και αναδεικνύει τις τραγικές συνέπειες που μπορεί να έχει η ψυχολογική πίεση και η κοινωνική κριτική, ειδικά σε νέες γυναίκες που αντιμετωπίζουν έντονες προσδοκίες και παραδοσιακές κοινωνικές πιέσεις κατά την περίοδο του γάμου.