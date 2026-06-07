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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τον πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς, στο Κίεβο τον περασμένο μήνα, σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να πείσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει σε απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με τέσσερα πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, αναφέρουν οι Financial Times σε αποκλειστικό δημοσίευμά τους.

Ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμπράμοβιτς να μεταφέρει στον Ρώσο πρόεδρο το μήνυμα ότι ήταν έτοιμος να συναντηθούν, σε αυτό που θα ήταν η πρώτη διμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ τους, περισσότερο από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

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Η Ουκρανία ήθελε να αποδείξει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία, ακόμη και τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια κατάπαυση του πυρός, είναι απορροφημένες από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το Κίεβο ελπίζει ότι η επιτυχία του να ανακόψει τη ρωσική επίθεση, η οποία έχει επιβραδυνθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες εξαιτίας των μεγάλων απωλειών που υφίστανται οι ρωσικές δυνάμεις, καθώς και οι ζημιές που προκαλεί με πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς βαθιά πίσω από τις εχθρικές γραμμές, θα αυξήσουν την πίεση για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, ο Πούτιν εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι ανώτεροι πόροι της Ρωσίας θα εξαντλήσουν τελικά την ουκρανική αντίσταση και δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον να συναντηθεί με τον Ζελένσκι.

Η εμπλοκή του Αμπράμοβιτς, ο οποίος τελεί υπό κυρώσεις, δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Ο Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι συναντήθηκε στις 21 Μαΐου με «έναν εκπρόσωπο των επιχειρηματικών μας κύκλων» και «αυτόν τον, ας πούμε, συνάδελφο», μετά το ταξίδι του τελευταίου στο Κίεβο, και του ξεκαθάρισε ότι δεν έβλεπε κανέναν λόγο να συναντηθεί με τον Ζελένσκι.

«Ο μόνος λόγος θα ήταν να σταματήσουν οι Ουκρανοί την προέλαση των ενόπλων μας δυνάμεων», είπε ο Πούτιν σε ακροατήριο του βασικού οικονομικού φόρουμ της Ρωσίας στην Αγία Πετρούπολη. Πρόσθεσε επίσης ότι ο επιχειρηματίας δεν ενεργούσε με επίσημη ιδιότητα.

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Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το Κρεμλίνο και εκπρόσωπος του Αμπράμοβιτς δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Αμπράμοβιτς έχει συμβάλει στη διαμεσολάβηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ήδη από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου το 2022.

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Ο Ρώσος ολιγάρχης συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης τον Μάρτιο του ίδιου έτους, όμως οι προσπάθειες κατέρρευσαν όταν η Ουκρανία πληροφορήθηκε τις καταγγελίες για εγκλήματα πολέμου από τις ρωσικές δυνάμεις κατοχής. Ο Αμπράμοβιτς βοήθησε επίσης στην επίτευξη συμφωνίας για τη συνέχιση των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας αργότερα εκείνη τη χρονιά.

Παρότι ο ρόλος του έχει γίνει λιγότερο εμφανής από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ πέρυσι, παραμένει ενεργός σε ανταλλαγές αιχμαλώτων και άλλες διμερείς επαφές με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πτυχών ενός παγωμένου ειρηνευτικού σχεδίου υπό αμερικανική ηγεσία.

«Χρειάζεται επειδή είναι ο μόνος Ρώσος που είναι διατεθειμένοι να ανεχθούν. Τα πηγαίνει καλά με όλους», ανέφερε μία από τις πηγές.

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Ο Ζελένσκι συνεχίζει να πιέζει για μια συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν, παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές προσπάθειες για μια ειρηνευτική συμφωνία έχουν βαλτώσει.

Σύμφωνα με άτομο κοντά στον Ζελένσκι, «δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάτι ουσιαστικό πριν από το τέλος του καλοκαιριού», καθώς η Ουάσιγκτον είναι επικεντρωμένη στο Ιράν και η Μόσχα δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει ότι δεν θα μπορέσει να καταλάβει το υπόλοιπο του Ντονμπάς αυτό το καλοκαίρι.

Ένα άλλο πρόσωπο κοντά στον Αμπράμοβιτς ανέφερε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «πιστεύει πως μπορεί να λύσει τα πάντα μέσω της προσωπικής του γοητείας σε μια συνάντηση ηγετών».

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«Αυτό δεν είναι κάτι που αγγίζει καθόλου τον Πούτιν. Και δεν λειτουργεί πραγματικά ούτε με τον Τραμπ. Όμως ο Ζελένσκι είναι απολύτως προσηλωμένος σε αυτή την ιδέα», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

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Δύο ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μήνυμα που έστειλε ο Ζελένσκι μέσω του Αμπράμοβιτς ήταν παρόμοιο με την ανοικτή επιστολή που απηύθυνε στον Πούτιν και δημοσίευσε στην προεδρική του ιστοσελίδα την Πέμπτη, προκαλώντας οργισμένη αντίδραση από τη Μόσχα.

Στην επιστολή αυτή, ο Ζελένσκι πρότεινε κατάπαυση του πυρός και απευθείας συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ παράλληλα ειρωνεύτηκε τον Πούτιν για τις στρατιωτικές αποτυχίες και τα ουκρανικά πλήγματα με drones στην Αγία Πετρούπολη κατά τη διάρκεια του ετήσιου οικονομικού φόρουμ της πόλης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην εξάρτηση της Ρωσίας από τη Βόρεια Κορέα και στην αυξανόμενη εξάρτησή της από την Κίνα για τη συνέχιση του πολέμου.

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«Δεν θα έχετε αρκετά χρήματα ή πολιτικό κεφάλαιο για να συνεχίσετε να αγοράζετε την πίστη των Ρώσων όπως κάνατε τα τελευταία 26 χρόνια», έγραψε ο Ζελένσκι στον Πούτιν.

Ο Πούτιν απάντησε την Παρασκευή ότι η επιστολή ήταν «κάπως αγενής» και συντάχθηκε «ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες που καθιστούν ουσιαστικά αδύνατες οποιεσδήποτε δια ζώσης συναντήσεις».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ουκρανική επίθεση με drone σε παιδαγωγικό κολέγιο στο Σταρομπίλσκ, περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο, όπου σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι, απέδειξε ότι ο Ζελένσκι δεν είναι σοβαρός όσον αφορά την αναζήτηση ειρήνης.

Την ίδια στιγμή, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου που θα μπορούσε να διεξάγει συνομιλίες με τον Πούτιν εκ μέρους της Ευρώπης.

Ωστόσο, ο Πούτιν έχει επανειλημμένα προτείνει ως πιθανό διαμεσολαβητή τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, του οποίου οι στενοί δεσμοί με τη Μόσχα καθιστούν την υποψηφιότητά του μη αποδεκτή για την ΕΕ, ενώ έχει απορρίψει και άλλες πιθανές επιλογές.

«Ειλικρινά, δεν βλέπω ούτε καταλαβαίνω πώς η Ρωσία θα μπορούσε να εμπιστευθεί ανθρώπους που εδώ και χρόνια μιλούν για την ανάγκη στρατηγικής ήττας της Ρωσίας», δήλωσε ο Πούτιν.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία παραμένει ανοικτή σε πιθανές συνομιλίες, οι οποίες θα μπορούσαν να διεξαχθούν «σε επίπεδο υπουργείων Εξωτερικών ή μυστικών υπηρεσιών», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν προτίθεται να συμμετάσχει προσωπικά.