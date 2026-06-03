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Η ρωσική απάντηση στην οικονομική σύνοδο του Νταβός ξεκίνησε την Τετάρτη, λίγες ημέρες αφότου ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποιήθηκε ότι δεν μπορεί πλέον να αντέξει οικονομικά να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον σημερινό ρυθμό.

Επισήμως γνωστή ως Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, η συνάντηση έχει προσελκύσει ένα ετερόκλητο πλήθος, συμπεριλαμβανομένων γνωστών Αμερικανών που έλκονται από τους ισχυρισμούς της Μόσχας περί «αντι-γουοκισμού» και τη στήριξή της στις «παραδοσιακές αξίες».

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Η Μόσχα επιδιώκει να ενισχύσει την οικονομική της θέση, καθώς κορυφαίοι αξιωματούχοι των οικονομικών και η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας φέρεται να έχουν παροτρύνει το Κρεμλίνο να περιορίσει τις συνεχώς αυξανόμενες αμυντικές δαπάνες, ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία κλιμακώνουν τις αεροπορικές επιθέσεις τους σε κρίσιμες υποδομές.

Παρακάτω εξετάζουμε ορισμένους από τους πιο γνωστούς Αμερικανούς προσκεκλημένους που αναμένεται να συμμετάσχουν στο φόρουμ τις επόμενες ημέρες.

Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ

Ο πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής Καλών Τεχνών, Ρόντνεϊ Μιμς Κουκ Τζούνιορ, επιβλέπει την αμφιλεγόμενη επέκταση της αίθουσας εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου που προωθεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και αναφέρεται ως επικεφαλής της επίσημης αμερικανικής αντιπροσωπείας στο φόρουμ.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, είναι ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος που συμμετέχει στο φόρουμ από το 2017/18 και ο πρώτος μετά την αποστολή δεκάδων χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία το 2022. Θα μιλήσει σε συνεδρία αφιερωμένη στον πολιτιστικό διάλογο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Ο Κουκ δήλωσε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, πριν από την έναρξη του φόρουμ, ότι εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ως υπουργός Πολιτισμού και ως χριστιανός, όχι ως πολιτικός. Ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε συμβάλει στην αποκατάσταση διαφόρων εκκλησιών στη Ρωσία, ενώ την Τρίτη δώρισε μια θρησκευτική εικόνα σε ανδρική μονή στην Αγία Πετρούπολη.

🇺🇸 🇷🇺 President of the US National Fund of Monuments Rodney Mims Cook Jr. handed over a copy of the Sitka Icon of the Mother of God to the Holy Trinity Sergius Primorsky Hermitage in Strelna,



"I was deeply impressed by President Putin's visit to Alaska. He presented the icon of… pic.twitter.com/Sc5oxp4Sh1 Advertisement June 3, 2026

Ο Ρόμπερτ Έιτζι, επικεφαλής του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AmCham), δήλωσε στο TASS, στο περιθώριο του φόρουμ, ότι «το γεγονός ότι ο κ. Κουκ ήρθε αποτελεί ένα πολύ θετικό μήνυμα» πως ο Τραμπ «επιθυμεί πραγματικά να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Ρωσία».

Κάντας Όουενς

Η Κάντας Όουενς είναι μια δεξιά influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία υπήρξε στο παρελθόν πιστή υποστηρίκτρια του κινήματος MAGA, προτού απομακρυνθεί από αυτό έπειτα από ρήξη με τον κύκλο του Τραμπ.

Είναι γνωστή για τη διάδοση ατεκμηρίωτων θεωριών συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομένων ισχυρισμών ότι το Ισραήλ έπαιξε ρόλο στη δολοφονία, τον Σεπτέμβριο, του φίλου και πρώην συνεργάτη της, Τσάρλι Κερκ, ιδρυτή της οργάνωσης Turning Point USA.

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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν, έχουν καταθέσει αγωγή δυσφήμισης υψηλού προφίλ στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της 37χρονης Όουενς, η οποία έχει επανειλημμένα και ψευδώς ισχυριστεί ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του φόρουμ, η Όουενς θα συμμετάσχει σε συνεδρία με θέμα «την εξισορρόπηση της γονεϊκότητας σε μια πολύτεκνη οικογένεια με μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία».

«Ήθελα να επισκεφθώ την Αγία Πετρούπολη εδώ και πάρα πολύ καιρό, γενικά ως χριστιανή, απλώς για να δω μερικούς από αυτούς τους καθεδρικούς ναούς και τις εκκλησίες», δήλωσε η Όουενς πριν από το ταξίδι της.

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Στίβεν Σίγκαλ

Ο πρώην αστέρας ταινιών δράσης του Χόλιγουντ και ειδικός στις πολεμικές τέχνες, Στίβεν Σιγκάλ, θαυμάζει εδώ και χρόνια τον Βλαντίμιρ Πούτιν, από τον οποίο έλαβε ρωσικό διαβατήριο το 2016.

Ο Σιγκάλ είναι ειδικός εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις ανθρωπιστικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία.

Το 2014 χαρακτήρισε τον Πούτιν ως «έναν από τους μεγάλους εν ζωή ηγέτες του κόσμου» και εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με τις καταγγελίες περί ρωσικής παρέμβασης στις αμερικανικές εκλογές του 2016, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος.

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Η Ουκρανία απαγόρευσε επίσης στον Σιγκάλ την είσοδο στη χώρα για πέντε χρόνια, υποστηρίζοντας ότι είχε «διαπράξει κοινωνικά επικίνδυνες ενέργειες» και ότι αποτελούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια.

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Συχνός επισκέπτης της Ρωσίας, ο Σιγκάλ υποστήριξε την προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας από τη Μόσχα το 2014, χαρακτηρίζοντάς την «απολύτως λογική», εντάχθηκε σε φιλοκρεμλινικό πολιτικό κόμμα το 2021 και έχει στηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του φόρουμ, ο Σιγκάλ θα συμμετάσχει σε πάνελ με θέμα τον πολιτισμό.

Αντριου και Τρίσταν Τέιτ

Ο influencer Άντριου Τέιτ δημοσίευσε βίντεο στο οποίο ο ίδιος και ο αδελφός του, Τρίσταν Τέιτ, να τους υποδέχονται με ρωσική μουσική στο αεροδρόμιο της Μόσχας, παραμονές του φόρουμ.

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Οι δύο αδελφοί βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους να χορεύουν, ανακοινώνοντας ότι θα πετούσαν για τη Μόσχα τη Δευτέρα. Την Τρίτη, ο Άντριου Τέιτ δημοσίευσε φωτογραφία του στην περίφημη Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

Ωστόσο, οι αδελφοί δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τη συμμετοχή τους στο ίδιο το φόρουμ.

Ο Άντριου Τέιτ, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται μισογύνης, έχει αποκτήσει εκατομμύρια ακολούθους στο διαδίκτυο προβάλλοντας τον πολυτελή τρόπο ζωής του. Τα δύο αδέλφια είναι πρώην αθλητές του kickboxing και διαθέτουν διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και βρετανική.

Από τον Δεκέμβριο του 2022 βρίσκονται υπό ποινική έρευνα στη Ρουμανία για κατηγορίες που περιλαμβάνουν την εμπορία ανθρώπων (human trafficking), ωστόσο οι έρευνες δεν έχουν ακόμη οδηγηθεί σε δίκη. Οι αδελφοί Τέιτ αρνούνται όλες τις κατηγορίες.