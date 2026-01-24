Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κρατά μια υπογεγραμμένη απόφαση, καθώς παρευρίσκεται στην ανακοίνωση του καταστατικού της πρωτοβουλίας του για την Ειρήνη, που αποσκοπεί στην επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων, παράλληλα με το 56ο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF), στο Νταβός της Ελβετίας, στις 22 Ιανουαρίου 2026. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Ουδείς νοήμων άνθρωπος αμφισβητεί το γεγονός ότι στην πρόσφατη σύνοδο του Νταβός επιχειρήθηκε και επισήμως ο ενταφιασμός του διεθνούς δικαίου, σε μια ακόμη επίδειξη δύναμης και υπεροχής της πρώτης στρατιωτικά και οικονομικά ισχυρής χώρας του κόσμου.

Και απόδειξη τούτου βεβαίως αποτελεί η πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου για τη σύσταση του περιβόητου συμβουλίου της ειρήνης, με σκοπό τη δήθεν εμπέδωση της σταθερότητας και την αποκατάσταση της ειρήνης σε όλες τις περιοχές του κόσμου που πλήττονται από συγκρούσεις!

Με άλλα λόγια, ο αμερικανός πρόεδρος σε μία ακόμη προσπάθεια επίδειξης της φιλαυτίας του, της ματαιοδοξίας του και της αμετροέπειας του, επιχειρεί πλέον την κατάργηση του υφιστάμενου πλαισίου κανόνων του διεθνούς δικαίου, υποτιμώντας και εμμέσως λοιδωρόντας την ύπαρξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όλων των συναφών οργάνων του, που η παγκόσμια κοινότητα πέτυχε με πολύ κόπο να συστήσει μετά από δύο καταστροφικούς παγκόσμιους πολέμους.

Όσο όμως αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι ο αμερικανός πρόεδρος στοχεύει στην κατάργηση της διεθνούς νομιμότητας, τόσο αδιαμφισβήτητο είναι και το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια του, εν ευθέτω χρόνω, θα καταλήξει σε πλήρη αποτυχία για ευνόητους λόγους.

Το απογοητευτικό και συνάμα λυπηρό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι δεν υπήρξε κανένας απολύτως αντίλογος από τους ευρωπαίους εταίρους, οι οποίοι και πάλι διέπρεψαν με την εκκωφαντική τους σιωπή στη μακρηγορία του Αμερικανού προέδρου εμπλουτισμένη, ως συνήθως, με κομπασμούς, φληναφήματα, ειρωνείες και προσωπικές εξάρσεις αυτοεπίδειξης και αυτοεπιβεβαίωσης.

Η μόνη και μεγαλειώδες εξαίρεση ήταν του Καναδού πρωθυπουργού, η ομιλία του οποίου θα αποτελέσει για τον ιστορικό του μέλλοντος ένα ντοκουμέντο υψίστης γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής σημασίας και σπουδαιότητας!

Και δεν είναι μόνο η κριτική αναφορά του Καναδού πρωθυπουργού στον Θουκυδίδη και στο δίκαιο του ισχυρού που κυριαρχεί στον κόσμο μας, παραβιάζοντας κατάφωρα τις αρχές και τις αξίες της διεθνούς νομιμότητας.

Είναι η τολμηρή και απόλυτα τεκμηριωμένη ιστορική προσέγγιση του για την υφιστάμενη σκληρή και απάνθρωπη παγκόσμια πολιτική και οικονομική πραγματικότητα, την οποία ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί και να σταματήσει επιτέλους να ζει μέσα σε ψευδαισθήσεις!

Διότι μόνον τότε ο κόσμος θα μπορέσει μέσα από ευρείες και ειλικρινείς συνεργασίες, οι οποίες θα εδράζονται σε ένα ηθικό και αξιακό σύστημα, να προωθήσει την παγκόσμια ειρήνη και την ευημερία των λαών.

Σε αυτό το εξαιρετικά σημασιολογικό και συμβολικό πλαίσιο ομιλίας του, ο Καναδός πρωθυπουργός σε μία συμβολική κίνηση μετριοφροσύνης ενέταξε την μεγάλη, ισχυρή οικονομικά και στρατιωτικά χώρα του στις μεσαίες χώρες του κόσμου, που οφείλουν να επιζητούν με απόλυτη ειλικρίνεια και εντιμότητα τη δέσμευση τους στους κανόνες της διεθνούς νομιμότητας.

Η αναφορά του Καναδού πρωθυπουργού ότι «οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να δρουν μαζί, γιατί αν δεν είμαστε μαζί στο τραπέζι, θα είμαστε στο μενού. Όταν διαπραγματευόμαστε μόνο διμερώς με μια ηγεμονία, διαπραγματευόμαστε από θέση αδυναμίας. Δεχόμαστε ό,τι μας προσφέρεται. Ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας για το ποιος θα είναι πιο υποχωρητικός. Αυτό δεν είναι κυριαρχία. Είναι η παράσταση της κυριαρχίας ενώ αποδεχόμαστε την υποταγή» ήταν η μόνη ουσιαστική, τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη απάντηση στην έπαρση του Αμερικανού προέδρου στη σύνοδο του Νταβός!

Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν ευρωπαίοι πολιτικοί που θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων ως πραγματικοί ηγέτες και θα προσυπογράψουν τις σκέψεις του Καναδού πρωθυπουργού.-

*Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας και απόφοιτος των Σχολών Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας.

