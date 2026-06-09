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Βίντεο από την κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Λετονίας από την κατεύθυνση της Ρωσίας από γαλλικό μαχητικό Rafale κυκλοφόρησαν online.

NATO airpower in action this morning, safeguarding Latvian airspace. pic.twitter.com/Ugzbx8aaZS Advertisement Advertisement June 8, 2026

To περιστατικό έλαβε χώρα τη Δευτέρα και είναι το πιο πρόσφατο από μια σειρά επεισοδίων στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ. Οι λετονικές ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να πουν σε ποιον ανήκε το drone, είπαν ότι μπήκε από τη Ρωσία, «ως αποτέλεσμα ρωσικού ηλεκτρομαγνητικού πολέμου».

📍Lettonie | Destruction d’un drone par les Rafale 🇫🇷💥



➡️ Survol d’un drone au dessus du territoire letton 🇱🇻

➡️ Décollage sur alerte des chasseurs 🇫🇷 engagés dans la mission de l’OTAN Baltic Air Policing depuis la base aérienne de Šiauliai 🇱🇹

➡️ Identification et destruction… pic.twitter.com/NFIMSP7Ibl — Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) June 8, 2026

Ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς, σε ανάρτησή του στο Χ, χαιρέτισε την «ταχεία λήψη αποφάσεων και την επαγγελματική δράση» όσον αφορά στο συμβάν. Εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων επιβεβαίωσε την κατάρριψη, ενώ αξιωματούχος του ΝΑΤΟ είπε ότι αποδεικνύει την αποφασιστικότητα και δυνατότητες του ΝΑΤΟ όσον αφορά στην αποτροπή και άμυνα. Ο Λετονός υπουργός Άμυνας, Ράιβις Μέλνις, είπε σε δημοσιογράφους ότι η τελική απόφαση για την κατάρριψη του αεροσκάφους ελήφθη από τη διοίκηση του ΝΑΤΟ.

This morning, French fighter jets deployed to NATO Air Policing at Šiauliai Air Base shot down a drone that entered Latvian airspace.



Lithuania thanks our French allies for their swift and professional action in safeguarding the security of our region. — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) June 8, 2026

Σύμφωνα με τη Λετονία, διαπιστώθηκε χρήση μέσων ηλεκτρονικού πολέμου από τη Ρωσία πριν το drone εισέλθει στον εναέριο χώρο και καταρριφθεί κοντά στο χωριό Μπερζγκάλε, περίπου 30 χλμ από τα σύνορα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Όσον αφορά στο όπλο που χρησιμοποιήθηκε από το Rafale, το πιθανότερο είναι ότι επρόκειτο για βλήμα MICA.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ΝΑΤΟϊκό μαχητικό καταρρίπτει drone στην περιοχή: Ρουμανικό F-16 είχε καταρρίψει τον Μάιο ένα ουκρανικό drone στην Εσθονία, που θεωρείται ότι είχε μπει στον εναέριο χώρο λόγω ρωσικού ηλεκτρονικού πολέμου, ενώ τον Σεπτέμβριο ΝΑΤΟϊκά μαχητικά είχαν καταρρίψει ρωσικά drones μετά από σειρά παραβιάσεων του πολωνικού εναερίου χώρου.

Με πληροφορίες από Reuters, War Zone